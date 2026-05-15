BHXH tỉnh Hà Tĩnh công bố 30 đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài

(Baohatinh.vn) - Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 30 đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN lớn và thời gian nợ kéo dài với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Thực hiện Công văn số 1490/UBND-VX1 ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tháng 4/2026, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã cung cấp danh sách 30 đơn vị có số nợ BHXH, BHYT, BHTN lớn và thời gian nợ kéo dài tính đến hết tháng 03/2026.
Sau công khai, trong tháng 4/2026, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại An Bình đã nộp 50 triệu đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN. BHXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục cung cấp danh sách 30 đơn vị có số nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN lớn và thời gian nợ kéo dài (không bao gồm các đơn vị có số nợ lớn nhưng đã ngừng hoạt động) để các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, công khai rộng rãi các đơn vị nợ, trốn đóng BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.
