"Đi từng ngõ, gõ từng nhà", đưa chính sách BHXH tự nguyện đến gần người dân

Trước đây, bà Chu Thị Thắng (57 tuổi), ở thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Xuyên chỉ tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị công tác hơn 14 năm và sau đó nghỉ việc. Bà nghĩ những năm tháng tham gia BHXH chỉ có thể giải quyết chế độ một lần.

Nhân viên BHXH cơ sở Cẩm Xuyên tuyên truyền về chính sách BHXH cho người dân.

Thế nhưng, khi Chính phủ ban hành các nghị định và HĐND tỉnh Hà Tĩnh ban hành các nghị quyết về mức hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện đã tạo điều kiện cho người lao động tự do, người đang tham gia BHXH bắt buộc nghỉ việc nhưng chưa đủ tuổi và đủ năm đóng BHXH để giải quyết chế độ hưu trí tiếp tục được tham gia BHXH theo hình thức tự đóng.

Năm 2023, bà Thắng tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng hằng tháng là 550.000 đồng (sau hỗ trợ). Bà Thắng chia sẻ: “Nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước, tôi được tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. Sau khi đủ 20 năm tham gia BHXH, tôi sẽ được hưởng chế độ hưu trí theo quy định, yên tâm an hưởng tuổi già”.

Còn chị Trương Thị Yến (37 tuổi), ở thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Xuyên là lao động tự do, chưa tham gia BHXH. Sau khi được tư vấn, chị Yến lựa chọn mức thu nhập đóng BHXH là 3,1 triệu đồng/tháng. Nhờ được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và tỉnh, số tiền thực tế chị phải đóng chỉ còn 550.000 đồng/tháng.

Nhân viên BHXH cơ sở Cẩm Xuyên hướng dẫn chị Trương Thị Yến (thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Xuyên) cập nhật tra cứu thông tin sau khi tham gia BHXH tự nguyện.



Chị Yến cho biết: “Việc tham gia BHXH tự nguyện là “tấm lá chắn” tài chính, giúp bản thân chủ động hơn trong cuộc sống, giảm phụ thuộc vào con cái khi tuổi cao”.

Không riêng bà Thắng, chị Yến, hàng trăm lao động phi chính thức, lao động tự do với thu nhập bấp bênh trên địa bàn xã Cẩm Xuyên cũng đang dần thay đổi nhận thức về vai trò của BHXH tự nguyện. Nhiều người mong muốn được tham gia để có lương hưu khi không còn khả năng lao động, qua đó bảo đảm cuộc sống lâu dài.

Chi hội Nông dân thôn Tân Tiến (xã Cẩm Xuyên) tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho hội viên.

Những năm qua, cùng với chính sách chung của Nhà nước, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho nhóm đối tượng yếu thế. Nghị quyết số 182/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 đã tạo thêm “đòn bẩy” quan trọng khi quy định mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện. Theo đó, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 30% mức đóng hằng tháng; người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 25%; các đối tượng khác được hỗ trợ 20%.

Chính sách hỗ trợ của tỉnh đã giúp nhiều người dân có cơ hội tham gia BHXH tự nguyện.

Chính sách BHXH tự nguyện đang trở thành một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, thể hiện tính nhân văn, ưu việt và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống Nhân dân.

BHXH cơ sở Cẩm Xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn.



Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên cho biết: “Qua tiếp xúc với nhiều người dân là lao động tự do, điều chúng tôi nhận thấy là họ thường có tâm lý lo lắng về nguồn thu nhập không ổn định khi về già, các rủi ro, bất trắc liên quan đến vấn đề sức khỏe... Hiểu được điều này, xã đã chủ động đưa ra các giải pháp, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền để phát triển người tham gia. Đồng thời, địa phương đã xây dựng mô hình thôn Thanh Mỹ trở thành “Thôn điểm an sinh” có 100% người dân tham gia BHYT hộ gia đình, từ đó nhân rộng ra toàn xã”.

Nhân viên BHXH cơ sở Cẩm Xuyên đến tận nhà tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian qua, BHXH cơ sở Cẩm Xuyên đã tăng cường truyền thông chính sách BHXH tự nguyện, BHYT qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, đội ngũ cán bộ còn trực tiếp hướng dẫn người dân làm thủ tục, lựa chọn mức đóng phù hợp, giải đáp những băn khoăn cụ thể. Với BHXH tự nguyện, nhiều lao động tự do ban đầu còn dè dặt, nhưng qua cách vận động kiên trì, “mưa dầm thấm lâu”, đã dần nhận thức rõ hơn về quyền lợi lâu dài như lương hưu, BHYT khi về già.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lam - Giám đốc BHXH cơ sở Cẩm Xuyên cho biết: “Để nâng cao hiệu quả vận động, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên… xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên rộng khắp. Việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà” được xác định là giải pháp thiết thực, giúp chính sách đến gần hơn với người dân, nhất là ở khu vực nông thôn”.