Người mua nhà ở xã hội không được đăng ký nhiều dự án cùng lúc

Một dự án nhà ở tại khu Đa Cấu, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định mới yêu cầu mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án trong cùng thời điểm nhằm hạn chế tình trạng trục lợi chính sách và tăng tính minh bạch trong xét duyệt hồ sơ.

Đây là một trong những quy định tại loạt thủ tục hành chính mới và sửa đổi vừa được Bộ Xây dựng công bố thuộc lĩnh vực nhà ở theo Nghị định số 54/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản. Trong đó, có bổ sung quy trình bán, cho thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân và nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công.

Theo quyết định số 651/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, hai thủ tục hành chính mới được ban hành gồm thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công và thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội đầu tư theo dự án không sử dụng vốn đầu tư công hoặc nguồn tài chính công đoàn.

Với nhà ở dành cho lực lượng vũ trang nhân dân, người có nhu cầu phải nộp đơn đăng ký tại đơn vị công tác để tổng hợp gửi cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an. Sau đó, các bộ sẽ phân bổ số lượng căn hộ cho các đơn vị trực thuộc tại địa phương nơi có dự án.

Danh sách người đủ điều kiện mua nhà sẽ được cơ quan chuyên môn về nhà ở thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi tới Sở Xây dựng địa phương để rà soát tình trạng hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở. Sở Xây dựng phải phản hồi bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận danh sách.

Dự án nhà ở xã hội HQC Phú Tài (phường Bình Thuận). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Sau bước rà soát, cơ quan chuyên môn tổng hợp hồ sơ đủ điều kiện, trình lãnh đạo bộ phê duyệt và thông báo cho chủ đầu tư cùng người mua. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu sẽ được trả lại và nêu rõ lý do trong thời hạn 15 ngày.

Quy định mới cũng nêu rõ điều kiện về nhà ở và thu nhập đối với người mua nhà ở cho lực lượng vũ trang. Theo đó, người đăng ký phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu hoặc có nhà nhưng diện tích bình quân dưới 15m2 sàn mỗi người.

Về thu nhập, người độc thân không có con phải có thu nhập bình quân hàng tháng không quá 20 triệu đồng. Trường hợp độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa là 30 triệu đồng mỗi tháng. Với người đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng không vượt quá 40 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngoài đầu tư công, người dân nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư dự án. Quy định mới yêu cầu mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân không được đăng ký mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án cùng thời điểm.

Trong vòng 10 ngày kể từ khi kết thúc nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải gửi danh sách người đăng ký tới Sở Xây dựng để kiểm tra việc hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở.

Sau khi đối chiếu điều kiện, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai danh sách hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội trong thời hạn 30 ngày.

Danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội cũng phải được công khai tại trụ sở chủ đầu tư, địa điểm dự án, sàn giao dịch bất động sản hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Ngoài hai thủ tục mới, Bộ Xây dựng cũng sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở như chuyển đổi công năng nhà ở trong dự án, thông báo đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư, gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho tổ chức và cá nhân nước ngoài, hay thủ tục mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Một số nội dung mới liên quan tới xác nhận điều kiện mua nhà ở xã hội cũng được bổ sung. Trong đó, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận tại địa phương sẽ xác nhận điều kiện về nhà ở; công an cấp xã xác nhận điều kiện thu nhập đối với trường hợp không có hợp đồng lao động hoặc không hưởng lương hưu./.