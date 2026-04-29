Yêu cầu thanh tra, đảm bảo mua bán nhà ở xã hội đúng đối tượng

Một dự án nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: QUANG ĐỊNH.

Quy hoạch đất làm nhà xã hội xa trung tâm

Theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/01/2026 của Chính phủ về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026–2030, trong năm 2026 các địa phương được giao hoàn thành hơn 158.700 căn nhà ở xã hội.

Trong 4 tháng đầu năm, các địa phương trên cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án nhà ở xã hội, với quy mô 36.590 căn, lũy kế khởi công xây dựng là 226 dự án với quy mô 228.725 căn, đạt 144% so với chỉ tiêu được giao.

Số căn nhà ở xã hội được hoàn thành trên cả nước cùng kỳ đạt 5.426 căn, ngoài ra có 25 địa phương đã khởi công đủ, vượt so với chỉ tiêu được giao năm nay như: Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh…

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra những hạn chế trong phát triển nhà ở xã hội tại địa phương, đó là chưa bố trí ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư hạ tầng để có quỹ đất sạch.

Một số địa phương dành quỹ đất đủ về số lượng nhưng quy hoạch, bố trí đất làm nhà xã hội ở những nơi xa trung tâm, thiếu kết nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Việc giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án nhà ở xã hội tại một số địa phương còn chậm, chưa đảm bảo thực hiện theo "luồng xanh", "luồng ưu tiên", chưa khởi công đủ số dự án nhà ở xã hội được giao chỉ tiêu trong năm.

Đặc biệt, đã xảy ra hiện tượng mua bán nhà ở xã hội sai đối tượng tại một số dự án ở Hà Nội và chủ đầu tư buộc phải thu hồi lại để bán đúng đối tượng ưu đãi.

Chủ đầu tư phải cam kết tiến độ làm nhà xã hội

Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong năm 2026 được Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ tịch các tỉnh, thành phố làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để có cam kết tiến độ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31-12.

Đối với các dự án đang thi công, có khả năng hoàn thành hoặc hoàn thành một phần trong năm nay, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương làm việc với chủ đầu tư để xác định rõ chỉ tiêu, khả năng hoàn thành, điều chỉnh tiến độ dự án, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, áp dụng công nghệ thi công hiện đại để rút ngắn tiến độ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành ngay trong năm.

Với các địa phương chưa đạt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ giao trong năm, Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục rà soát các dự án đã được lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn, có các điều kiện thi công tốt, chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm...để đôn đốc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ, cấp phép, khởi công ngay trong những tháng đầu quý 2-2026, phấn đấu hoàn thành trong năm.

Trong công điện vừa gửi tới chủ tịch 34 tỉnh, thành phố, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu khẩn lập quỹ nhà ở địa phương ngay trong quý 2 năm nay.

Ưu tiên bố trí quỹ đất, vị trí thuận lợi để phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục.