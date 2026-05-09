Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển gần 200.000 người tham gia BHXH

Sáng 9/5, BHXH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng "Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân". Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt; đại diện Đảng ủy UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tham dự buổi lễ.

Toàn cảnh lễ phát động.

Đến hết tháng 4/2026, toàn tỉnh có hơn 109.000 người tham gia BHXH bắt buộc và hơn 77.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Tổng số người tham gia BHYT là gần 1,2 triệu người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95%.

Năm 2026, tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển gần 200.000 người tham gia BHXH, trong đó có gần 88.000 người tham gia BHXH tự nguyện; phát triển thêm 16.000 người tham gia BHYT.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự lễ phát động.

Ra quân "Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân" với chủ đề "BHXH - Điểm tựa an sinh trọn đời", trong tháng 5, BHXH tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng loạt nhiều hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Đồng phát động lễ ra quân, hưởng ứng “Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân".

Qua đó, giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn; gia tăng số người tìm hiểu, tương tác và tham gia BHXH, đặc biệt ưu tiên nhóm lao động khu vực phi chính thức, hộ kinh doanh và người lao động chưa tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.



Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị BHXH tỉnh cần linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ, đẩy mạnh tuyên truyền để thay đổi nhận thức, thói quen của người dân và đảm bảo giải quyết đúng, kịp thời quyền lợi cho người tham gia.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra việc thực hiện chính sách tại các doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi người lao động. Đối với cấp ủy, chính quyền cấp xã và các tổ chức dịch vụ hỗ trợ phát triển người tham gia BHXH phải nâng cao chất lượng nhân viên, kiên trì tư vấn trực tiếp tại cơ sở để đưa chính sách đến gần hơn với Nhân dân.

Đại biểu hưởng ứng tại lễ phát động.



Theo kế hoạch, "Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân" được triển khai từ nay (ngày 9/5) đến hết tháng 5/2026.

BHXH tỉnh ra quân tuyên truyền để người dân tham gia BHXH, BHYT.

Ngay sau lễ phát động, BHXH tỉnh và 8 đơn vị BHXH cơ sở đồng loạt triển khai công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động để người dân tham gia BHXH, BHYT; hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số; hướng dẫn tích hợp thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH và tài khoản an sinh lên ứng dụng VNeID.