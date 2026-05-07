Hà Tĩnh tiếp tục giải quyết gần 400 hồ sơ nghỉ việc theo Nghị định 154

​Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ Hà Tĩnh, thời gian qua, việc thực hiện chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã đang được triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ.

Toàn tỉnh đã giải quyết cho 1.174 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ.

Toàn tỉnh đã giải quyết cho 1.174 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP (ban hành ngày 15/6/2025), với tổng kinh phí chi trả hơn 183 tỷ đồng. Trong đó, khối Đảng có 21 người với số tiền hơn 3,8 tỷ đồng; khối chính quyền có 1.153 người với tổng kinh phí hơn 179 tỷ đồng.

Việc chi trả chế độ được các địa phương thực hiện kịp thời, góp phần ổn định tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Cán bộ Sở Nội vụ Hà Tĩnh tiếp nhận và rà soát các hồ sơ, đảm bảo đúng đối tượng.

Tiếp tục triển khai Nghị định 154-NĐ/CP, hiện nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ Hà Tĩnh đang tiếp nhận khoảng gần 400 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ. Trong đó, khối Đảng có gần 200 trường hợp, số còn lại thuộc khối chính quyền. Các hồ sơ sau khi tiếp nhận đang được rà soát kỹ lưỡng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian công tác và các chế độ liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc giải quyết chế độ, chính sách được đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/5/2026 theo chủ trương của Bộ Chính trị. Qua đó, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thực hiện hiệu quả chủ trương tinh giản biên chế; đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi nghỉ việc, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy ở cơ sở.