Bộ Nội vụ dự kiến tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7

Bộ Nội vụ dự kiến điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026, tương đương tăng khoảng 8%.

Bộ Nội vụ cùng với các bộ ngành hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định và gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 28/4, tại họp báo của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Duy Cường - Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, cho biết thực hiện sự phân công của Chính phủ, căn cứ Kết luận 83-KL/TW và Kết luận 206-KL/TW của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trong đó, Bộ Nội vụ dự kiến điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026, tương đương tăng khoảng 8%.

Cụ thể, Bộ Nội vụ xây dựng mức điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo dự thảo nghị định dựa trên cơ sở Ban cán sự đảng Chính phủ đã báo cáo và được Bộ Chính trị thống nhất. Ông Cường cho hay Bộ Nội vụ cùng với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị định và gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Họp báo Bộ Nội vụ vào ngày 28/4. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 24/4 vừa qua, ông Cường chia sẻ Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức họp thẩm định đối với dự thảo nghị định. Sau khi có kết luận và báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ cũng sẽ hoàn thiện dự thảo nghị định để trình Chính phủ. Nếu được Chính phủ thông qua thì nghị định về điều chỉnh mức tăng mức lương cơ sở sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026./.

Tôi là "cầu nối" an sinh cơ sở

Tôi là "cầu nối" an sinh cơ sở

Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm nhân viên thu thuộc tổ chức người tham gia phát triển bảo hiểm xã hội, bà Võ Thị Thiện (xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) cùng các cộng sự trở thành "cầu nối" góp phần phát triển an sinh cơ sở.
Chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy

Chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy

Người sau cai nghiện ma túy, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng hoặc sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3

Nhiều chính sách mới có hiệu lực nổi bật là các quy định liên quan đến bất động sản; quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo; vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ…
Ai được tăng lương cao nhất trong năm nay?

Ai được tăng lương cao nhất trong năm nay?

Năm 2026 ghi nhận hàng loạt chính sách tiền lương mới có hiệu lực, tác động đến nhiều nhóm đối tượng từ người lao động khu vực doanh nghiệp đến cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đáng chú ý, lương tối thiểu vùng tăng 7,2%, nhà giáo được ưu tiên xếp lương cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp...
Tết ấm áp, vui vầy ở mái ấm đặc biệt

Tết ấm áp, vui vầy ở mái ấm đặc biệt

Những ngày này, không khí Tết đã ngập tràn tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Tết ở đây không chỉ đến với sắc đào mà còn hiện hữu trong từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ khi được sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, người có công

Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, người có công

Sáng 14/2, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà Tết cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.