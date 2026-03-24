Trình Chính phủ phương án tăng lương trong tháng 5

Chính phủ hạn định trong tháng 5, Bộ Nội vụ cần hoàn thành Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan để áp dụng từ 1/7/2026.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 143/TB-VPCP nêu kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về việc rà soát các nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2026 của Bộ Nội vụ.

Tại thông báo kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý Bộ Nội vụ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ bảo đảm chất lượng, thời hạn được giao.

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương có văn bản chỉ đạo, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời gửi các tờ trình về cơ cấu tổ chức Chính phủ, cơ cấu thành viên và nhân sự cụ thể của Chính phủ khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, trình Quốc hội theo quy định, hoàn thành chậm nhất ngày 28/3.

Về nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ rà soát các nhiệm vụ về xây dựng thể chế năm 2026 của Bộ; hoàn thành đúng thời hạn quy định các nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tình trạng chậm, muộn trong xây dựng thể chế.

1.jpg
Bộ Nội vụ được giao tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Trước hết, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ chùm Nghị định hướng dẫn Luật Viên chức; Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan từ 1/7/2026 (hoàn thành ngày 30/5/2026); Nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (hoàn thành ngày 30/4/2026).

Đối với nhiệm vụ gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho chính quyền cấp cơ sở, góp phần bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả trong tình hình mới.

Bộ cần kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ cũng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức đánh giá, sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp (dự kiến tổ chức trong tháng 6/2026).

Phó Thủ tướng cũng nhắc Bộ Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai việc công nhận các đơn vị hành chính đô thị ở cấp xã (hoàn thành trong tháng 6/2026), đồng thời chủ động phối hợp với các tỉnh hiện đang xây dựng đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trong việc hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục đúng quy định.

Chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3

Ai được tăng lương cao nhất trong năm nay?

Tết ấm áp, vui vầy ở mái ấm đặc biệt

Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, người có công

Sổ đỏ 'điện tử' trên VNeID có hiệu lực

Hà Tĩnh không để người có công phải chịu thiệt thòi

Điểm tựa cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

[Motion Graphics] Các trường hợp được xóa tiền thuế nợ từ 1/7/2026

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2

