Hà Tĩnh “mở luồng xanh” cho nhà ở xã hội, giảm 50% thủ tục hành chính

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 2819/UBND-XD ngày 08/4/2026 về việc thúc đẩy phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.
Nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2026- 2030 được Thủ tướng Chính phủ giao, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu giám đốc (thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực và địa bàn quản lý, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”.
Thực hiện đồng thời, song song các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường; rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan đảm bảo cắt giảm tối thiểu 50% thời gian thực hiện TTHC và 50% chi phí tuân thủ TTHC so với quy định hiện hành.
Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh bất động sản, hoạt động sàn giao dịch, môi giới bất động sản; giám sát, kiểm soát việc cấp tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Kịp thời đề xuất các giải pháp, nội dung chỉ đạo nhằm đảm bảo thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, an toàn, bền vững.
Sở Tài chính chủ động tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn ngân sách để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển nhà ở xã hội.
Sở Xây dựng rà soát, đánh giá sự cần thiết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2026-2030, đồng thời hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 theo nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định, đảm bảo điều kiện để sớm triển khai các dự án, thúc đẩy phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.
Công bố kịp thời, đầy đủ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; công khai các văn bản thông báo dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm minh bạch thông tin thị trường.
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát số lượng các dự án bất động sản còn tồn đọng, vướng mắc, các bất động sản tồn kho, bất động sản đã giao dịch nhưng chưa đưa vào sử dụng và rà soát nhu cầu nhà ở xã hội; tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh theo yêu cầu.
Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, giám sát các chủ đầu tư thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường và pháp luật liên quan; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh về thủ tục đất đai, môi trường.
- Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen): Yêu cầu Quỹ Đầu tư phát triển đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung nguồn lực, tăng cường áp dụng công nghệ mới để rút ngắn thời gian thi công, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn thành trong quý IV năm 2026.
- Dự án xây dựng nhà ở xã hội tại phường Thạch Trung (nay là phường Trần Phú): Yêu cầu UBND phường Trần Phú, đơn vị thi công tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn thành công trình đúng kế hoạch.
- Dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xác định giá đất cụ thể, hoàn thành trong quý II/2026. Đối với phần diện tích đất còn lại, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã Cẩm Bình khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, tổ chức triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời giao đất cho nhà đầu tư trong quý II năm 2026 để thực hiện dự án. Yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tập trung đẩy nhanh triển khai đầu tư xây dựng dự án, đảm bảo tiến độ được phê duyệt.
- Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà (nay là phường Trần Phú và xã Thạch Hà): Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức định giá đất cụ thể trong quý II/2026. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp UBND phường Trần Phú và UBND xã Thạch Hà đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của dự án trong quý II năm 2026.
- Dự án Khu đô thị mới tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (nay là phường Sông Trí): Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án trong năm 2026.
- Dự án Khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền, thành phố Hà Tĩnh (nay là phường Trần Phú): Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND phường Trần Phú, Công ty Cổ phần Kosy khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án theo đúng quy định của pháp luật, thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2026.