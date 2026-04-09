Hà Tĩnh “mở luồng xanh” cho nhà ở xã hội, giảm 50% thủ tục hành chính

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 2819/UBND-XD ngày 08/4/2026 về việc thúc đẩy phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.

Dự án nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang được các nhà thầu gấp rút thi công.

Nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2026- 2030 được Thủ tướng Chính phủ giao, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu giám đốc (thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực và địa bàn quản lý, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”.

Thực hiện đồng thời, song song các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường; rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan đảm bảo cắt giảm tối thiểu 50% thời gian thực hiện TTHC và 50% chi phí tuân thủ TTHC so với quy định hiện hành.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh bất động sản, hoạt động sàn giao dịch, môi giới bất động sản; giám sát, kiểm soát việc cấp tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Kịp thời đề xuất các giải pháp, nội dung chỉ đạo nhằm đảm bảo thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, an toàn, bền vững.

Sở Tài chính chủ động tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn ngân sách để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng rà soát, đánh giá sự cần thiết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2026-2030, đồng thời hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 theo nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định, đảm bảo điều kiện để sớm triển khai các dự án, thúc đẩy phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.

Công bố kịp thời, đầy đủ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; công khai các văn bản thông báo dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm minh bạch thông tin thị trường.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát số lượng các dự án bất động sản còn tồn đọng, vướng mắc, các bất động sản tồn kho, bất động sản đã giao dịch nhưng chưa đưa vào sử dụng và rà soát nhu cầu nhà ở xã hội; tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh theo yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, giám sát các chủ đầu tư thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường và pháp luật liên quan; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh về thủ tục đất đai, môi trường.

Phối cảnh thiết kế Nhà ở xã hội phường Trần Phú (Hà Tĩnh).