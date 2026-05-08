Thêm nhiều hộ nghèo phường Thành Sen được hỗ trợ xây dựng nhà ở

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Đảng ủy phường Thành Sen trao biểu trưng hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Tăng số tiền 70 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống Nhân dân, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ phường Thành Sen đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, quan tâm, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đặc biệt là phong trào hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, Đảng uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ phường Thành Sen phối hợp với các tổ dân phố tổ chức hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho 3 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Đại diện Ủy ban MTTQ phường Thành Sen trao 70 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Trần Hậu Đức (tổ dân phố 10 Bắc Hà) từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể, địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho 2 gia đình là ông Nguyễn Văn Tăng (tổ dân phố Kinh Nam), thuộc diện hộ cận nghèo và ông Trần Hậu Đức (tổ dân phố 10 Bắc Hà), thuộc diện hộ cận nghèo. Tổng nguồn hỗ trợ là 70 triệu đồng/nhà, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hà Tĩnh.

Phường cũng đã hỗ trợ gia đình ông Lê Anh Hoàng (tổ dân phố 6 Nam Hà), thuộc diện hộ nghèo 35 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” phường hỗ trợ 15 triệu đồng; vận động bà con Nhân dân tổ dân phố 6 Nam Hà đóng góp 10 triệu đồng và các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ 10 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ phường Thành Sen, đại diện tổ dân phố 6 Nam Hà trao hỗ trợ 15 triệu đồng từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" cho gia đình ông Lê Anh Hoàng.

​Các công trình không chỉ giúp các hộ gia đình có nơi ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng trong công tác chăm lo an sinh xã hội.

Theo kế hoạch, năm 2026, phường Thành Sen được Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh hỗ trợ xây dựng 4 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 70 triệu đồng/nhà. Địa phương cũng phấn đấu thực hiện xây mới, sửa chữa 3 - 4 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn từ Quỹ "Vì người nghèo" phường và từ các nguồn huy động xã hội hoá khác.