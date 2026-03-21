"Sức hút" từ chương trình tín dụng nhà ở xã hội

Từ quý IV/2025 lại nay, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà tại các ngân hàng thương mại liên tục tăng cao. Theo phản ánh, mức lãi suất thả nổi phổ biến hiện đã lên tới 12–14%/năm, thậm chí có "nhà băng" gần 15%/năm.

Trong bối cảnh này, chương trình tín dụng nhà ở xã hội (NOXH) của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã nhận được sự quan tâm của nhiều người dân, nhất là những người có thu nhập thấp, thu nhập trung bình.

Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thực tế cho thấy, sức hút của chương trình NOXH không chỉ là mức lãi suất thấp (5,4%/năm), khung thời gian cho vay dài (tối đa 25 năm) mà điều quan trọng là tính ổn định của lãi suất. Tiếp cận nguồn vốn này, người vay không lo biến động về lãi suất – một yếu tố thường xuyên gây rủi ro cho các khoản vay dài hạn.

Sau nhiều năm sinh sống trong căn nhà xuống cấp, chật hẹp, đầu năm nay gia đình anh Nguyễn Bá Dũng (SN 1973, trú tại thôn Sơn Hà, xã Thạch Hà) đã có thể xây dựng tổ ấm mới nhờ khoản vay 1 tỷ đồng từ chương trình NOXH. Với thời hạn vay 15 năm, gia đình anh có thể chủ động kinh phí trả nợ trong dài hạn mà không lo biến động về lãi suất.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Thạch Hà kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở của gia đình anh Nguyễn Bá Dũng (xã Thạch Hà).

Anh Nguyễn Bá Dũng chia sẻ: “Tôi là lao động tự do nên thu nhập khá bấp bênh. Do vậy được tiếp cận chương trình NOXH với lãi suất thấp, ổn định là điều phấn khởi với gia đình. Một ưu đãi đáng chú ý nữa của chương trình là sau này nếu gia đình có điều kiện trả nợ trước hạn thì cũng không mất phí”.

Với những người trẻ dưới 35 tuổi, chương trình NOXH đã thực sở trở thành "phao cứu sinh" để họ hiện thực hóa "giấc mơ an cư". Mới lập gia đình, số tiền tích lũy được chưa nhiều, song vợ chồng chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1997, trú tại TDP Bắc Châu, phường Sông Trí) đã có thể xây dựng một mái ấm khang trang nhờ sự hỗ trợ của Ngân hàng CSXH.

Gia đình chị Nguyễn Thị Oanh (phường Sông Trí) đang xây nhà mới từ nguồn vốn vay NOXH.

Anh Dũng, chị Oanh là 2 trong nhiều người dân tại Hà Tĩnh vừa tiếp cận vốn vay NOXH. Từ đây phản ánh một xu hướng rõ rệt: khi chi phí vốn trên thị trường tăng cao, người dân đang có xu hướng dịch chuyển dần sang kênh tín dụng chính sách – nơi mà yếu tố an sinh được đặt lên hàng đầu.

Theo bà Lê Hương Trà – Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng (Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh): Hiện nay nhu cầu vay vốn chương trình NOXH trên địa bàn rất cao. Tính đến ngày 19/3/2026, dư nợ chương trình này của chi nhánh đạt gần 800 tỷ đồng với 1.974 khách hàng đang thụ hưởng. Quý I/2026, Hà Tĩnh được Trung ương phân bổ 150 tỷ đồng vốn NOXH. Hiện nay chi nhánh đang phối hợp đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn theo đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Theo tìm hiểu, ngoài những hồ sơ đã thực hiện giải ngân, hiện nay số lượng khách hàng tìm hiểu, có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng CSXH tăng cao với nguồn vốn dự kiến hàng trăm tỷ đồng. Điều đáng nói hiện nay là ngoài những hộ gia đình vay vốn xây nhà, sửa chữa nhà ở trong khu dân cư, thì khách hàng có nhu cầu mua NOXH tại dự án cũng đặc biệt quan tâm tới gói tín dụng ưu đãi này.

Chị Lê Thị Thơm (trú TDP Vĩnh Hòa, phường Thành Sen) chia sẻ: "Vợ chồng tôi cưới nhau đã gần 10 năm và đang sống chung với bố mẹ chồng. Gia đình nhiều thế hệ cùng sinh sống, diện tích nhà ở lại chật hẹp nên nhiều thời điểm rất bất tiện. Chúng tôi dự định sẽ mua chung cư tại dự án thí điểm NOXH giai đoạn II phường Thành Sen. Ngày 21/4 tới đây, khi chủ đầu tư chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua NOXH, chúng tôi sẽ làm thủ tục vay vốn Ngân hàng CSXH để mua chung cư, tạo không gian sinh hoạt tiện ích cho gia đình".

Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh sẽ phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh tạo điều kiện cho người dân vay vốn NOXH để mua căn hộ đối với dự án thí điểm NOXH giai đoạn II phường Thành Sen.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, chương trình tín dụng NOXH đang cho thấy vai trò là “điểm tựa” vững chắc cho người thu nhập thấp trên hành trình an cư. Qua đó, góp phần hoàn thành tiêu chí nhà ở trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu hoàn thành trên 5.000 căn NOXH trước năm 2030 của Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 7/NQ-CP ngày 12/1/2026 của Chính phủ.