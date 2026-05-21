Gạo Kỳ Anh được cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu

Dương Chiến
(Baohatinh.vn) - Việc được bảo hộ nhãn hiệu khẳng định nguồn gốc, chất lượng và giá trị thương hiệu các sản phẩm gạo mang tên Kỳ Anh – Hà Tĩnh.

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) vừa ban hành các quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho 2 sản phẩm gồm “Kỳ Anh – Hà Tĩnh Gạo – Rice” và “Gạo chất lượng cao Kỳ Anh – Hà Tĩnh Premium Quality Rice”. Nhãn hiệu do Sở KH&CN Hà Tĩnh là chủ sở hữu.

Các nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận.

Theo các quyết định, các nhãn hiệu được bảo hộ đối với nhóm hàng hóa và dịch vụ, gồm: sản phẩm gạo và hoạt động mua bán gạo; thời hạn bảo hộ đến ngày 30/6/2035.

Trong đó, nhãn hiệu chứng nhận “Kỳ Anh – Hà Tĩnh Gạo – Rice” mang màu sắc xanh lá cây, nâu đất, cam và trắng; được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng từng thành tố.

Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo chất lượng cao Kỳ Anh – Hà Tĩnh Premium Quality Rice” mang màu sắc xanh rêu, cam, vàng và trắng; được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng từng thành tố.

Sản phẩm gạo Kỳ Anh (ảnh: Sở KH&CN).

Đây là kết quả của quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm gạo tại vùng Kỳ Anh, gắn với tiêu chí nguồn gốc, chất lượng và bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất.

Theo hồ sơ xây dựng nhãn hiệu, gạo Kỳ Anh được xác định là nhãn hiệu chứng nhận dành cho sản phẩm gạo của vùng sản xuất thuộc huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh trước đây (nay là các phường Sông Trí, Hoành Sơn, Vũng Áng, Hải Ninh và các xã Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng).

Bản đồ các địa phương được quyền sử dụng nhãn hiệu.

Sở KH&CN Hà Tĩnh là chủ sở hữu và thực hiện quản lý nhãn hiệu chứng nhận. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gạo trong vùng được xác định muốn sử dụng nhãn hiệu phải đăng ký, đáp ứng quy chế quản lý và tiêu chí về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Việc được cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu góp phần khẳng định giá trị, nguồn gốc và uy tín sản phẩm gạo Kỳ Anh trên thị trường; đồng thời tạo cơ sở pháp lý để quản lý, khai thác và phát triển thương hiệu gắn với sản xuất nông nghiệp địa phương theo hướng bền vững, nâng cao giá trị hàng hóa và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
