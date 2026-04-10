Tiền đề khai thác nhãn hiệu “Nước mắm Kỳ Ninh” trên thị trường quốc tế

Dương Chiến
(Baohatinh.vn) - Nhóm nghiên cứu dự án đã đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận nước mắm Kỳ Ninh (Hà Tĩnh) tại thị trường Australia và New Zealand và cho thấy tính khả thi.

Sáng 10/4, tại phường Hải Ninh, Sở KH&CN, Trường Đại học Luật (Đại học Huế) và UBND phường Hải Ninh tổ chức hội thảo khoa học “Góp ý hoàn thiện Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Nước mắm Kỳ Ninh” và Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Nước mắm Kỳ Ninh” dùng cho thị trường Australia và New Zealand”.

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng (Trường Đại học Luật) và lãnh đạo UBND phường Hải Ninh chủ trì hội nghị.

Hội thảo thuộc khuôn khổ Dự án khoa học và công nghệ “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận nước mắm Kỳ Ninh” do Trường Đại học Luật thực hiện. Trước đó, nhóm nghiên cứu dự án cũng đã đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận nước mắm Kỳ Ninh tại thị trường Australia và New Zealand và cho thấy tính khả thi.

Hội thảo lần này nhằm tạo diễn đàn khoa học để các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và người sản xuất cùng trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Nước mắm Kỳ Ninh”; Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm phục vụ định hướng xuất khẩu sang thị trường Australia và New Zealand.

TS. Hồ Minh Thành (Trường Đại học Luật) tham luận với chủ đề: “Vai trò và chức năng của quy chế sử dụng trong đăng ký và quản lý nhãn hiệu chứng nhận”.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tham luận về vai trò, chức năng của quy chế sử dụng trong đăng ký, quản lý nhãn hiệu chứng nhận; đồng thời làm rõ tiêu chí chứng nhận và quy trình cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhân “Nước mắm Kỳ Ninh”.

Ông Nguyễn Hữu Bảy - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học (Sở KH&CN) góp ý các nội dung Quy chế quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nước mắm Kỳ Ninh”.

Theo đó, Quy chế quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nước mắm Kỳ Ninh” đã thiết lập một khung pháp lý chặt chẽ từ khâu lựa chọn chủ thể đến quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Đây là nền tảng quan trọng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm nước mắm của địa phương.

Ông Đặng Đình Minh - Phó Giám đốc HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng thảo luận các nội dung về khả năng đáp ứng quy trình cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nước mắm Kỳ Ninh.

Nhãn hiệu chứng nhận “Nước mắm Kỳ Ninh” được bảo hộ cho sản phẩm nước mắm thuộc nhóm 30 (Fish Sauce). Chủ sở hữu và cũng là tổ chức chứng nhận được phê duyệt là UBND phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh. Việc xây dựng các tiêu chí và quy trình cấp quyền sử dụng nhằm thống nhất quản lý, đảm bảo chất lượng và duy trì danh tiếng cho đặc sản địa phương.

Đại diện các cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm nước mắm tại phường Hải Ninh nhất trí cao về nội dung Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Nước mắm Kỳ Ninh”.

Tiếp đó, đại diện các cơ sở sản xuất nước mắm tại phường Hải Ninh cũng tham gia thảo luận về các nội dung khả năng đáp ứng các tiêu chí chứng nhận nước mắm Kỳ Ninh; khả năng đáp ứng quy trình cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nước mắm Kỳ Ninh…

Kết thúc hội thảo, các đại biểu và đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh nước mắm trên địa bàn phường Hải Ninh nhất trí cao về nội dung Quy chế sử dụng nhãn hiệu và Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Nước mắm Kỳ Ninh” dùng cho thị trường Australia và New Zealand”.

Đại biểu tham quan cơ sở HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh).

Dự thảo một số tiêu chí để được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

Để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Nước mắm Kỳ Ninh”, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân cần đáp ứng các điều kiện cốt lõi sau:

Về chủ thể và cơ sở sản xuất

- Vị trí địa lý: Cơ sở sản xuất, chế biến phải đặt tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh và nằm trong bản đồ vùng địa lý đã đăng ký, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo công bố ở phụ lục.

- Tuân thủ pháp luật: Đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về sản xuất và kinh doanh nước mắm.

- Hồ sơ đăng ký: Có đơn đề nghị cấp quyền sử dụng theo mẫu quy định.

Về chất lượng sản phẩm

- Đặc tính sản phẩm: Nước mắm thành phẩm phải đạt các yêu cầu về cảm quan (thị giác, vị giác, khứu giác) và các chỉ tiêu hóa sinh quy định tại Phụ lục của Quy chế.

- Nguồn gốc: Sản phẩm phải được sản xuất và chế biến hoàn toàn trong phạm vi phường Hải Ninh.

Về bao bì và nhãn mác

- Sản phẩm phải có bao bì, nhãn mác đúng tiêu chuẩn và đảm bảo tuân thủ các quy định về trình bày nhãn hiệu của Quy chế.

Sẵn sàng vận hành ứng dụng i-HaTinh

Trung tâm Khoa học công nghệ (KHCN) và Chuyển đổi số (Sở KH&CN Hà Tĩnh) đã sẵn sàng vận hành ứng dụng Công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.
Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không nên được nhìn nhận như một "ngoại lệ", càng không phải là điều gây ngạc nhiên. Theo TS. Jayshree Seth, Nhà khoa học Doanh nghiệp tại Tập đoàn 3M (Mỹ) và thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, điều đó đơn giản là trạng thái tự nhiên của thời đại.
Nơi nào nhiều vàng nhất?

Trái Đất đang "cất giấu" khoảng 1,6 triệu tỷ tấn vàng, đủ để phủ kín bề mặt hành tinh bằng một lớp kim loại quý dày 50 cm nhưng kho báu này lại nằm ngoài tầm với của con người.
Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Theo SCMP, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra một bước đột phá trong công nghệ điện tử khi tích hợp thành công các mạch điện tử phức tạp vào những sợi dây dẻo, co giãn và mỏng như sợi tóc con người.
Có gì trong phần mềm "Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực”?

Dự án Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực đã giành giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2025, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.