Thống nhất nghiệm thu dự án chọn con giống và nuôi trai nước ngọt lấy ngọc

Sáng 5/6, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tổ chức họp Hội đồng Khoa học và công nghệ chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chọn con giống và nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại TP Hà Tĩnh”.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Bùi Phong An chủ trì cuộc họp đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án.

Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chọn con giống và nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại TP Hà Tĩnh” do Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Thương mại tổng hợp dịch vụ Hoàn Mỹ tổ chức thực hiện tại phường Trần Phú (trước đây là xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) với quy mô 2ha ao nuôi, từ tháng 10/2023. Mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế cao.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng cho ý kiến về dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chọn con giống và nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại TP Hà Tĩnh”.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đánh giá cao các ưu điểm của mô hình, qua đó góp phần tạo cơ sở định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao tại Hà Tĩnh.

Cùng đó, các thành viên hội đồng đã đề nghị đơn vị chủ trì dự án làm rõ một số vấn đề như: phương án kỹ thuật nuôi trai; đánh giá khả năng nhân rộng trong thực tiễn; phân tích dự báo tiềm năng thị trường; giải thích vì sao chọn loại giống trai đen cánh dày; làm rõ chất lượng độ dày, màu sắc, mức độ đồng đều của ngọc; thời gian thu hồi vốn, tỷ suất lợi nhuận...

Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chọn con giống và nuôi trai nước ngọt lấy ngọc tại TP Hà Tĩnh” (Ảnh: Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh cung cấp).

Kết thúc cuộc họp, căn cứ các ý kiến nhận xét đánh giá của các thành viên, hội đồng thống nhất nghiệm thu dự án ở mức đạt và đề nghị đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của hội đồng, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện các bước tiếp theo.