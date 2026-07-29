Nâng tầm sản phẩm gạo Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Ngày 20/7, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Kỳ Anh" cho sản phẩm gạo của huyện Kỳ Anh (cũ) và thị xã Kỳ Anh (cũ), tỉnh Hà Tĩnh”.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK chủ trì thực hiện, triển khai từ tháng 12/2023 đến tháng 6/2026 với tổng kinh phí gần 992 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị chủ trì đã tiến hành điều tra, khảo sát hiện trạng sản xuất. Tại thời điểm triển khai nhiệm vụ, khu vực nghiên cứu thuộc địa giới hành chính của huyện Kỳ Anh (cũ) và thị xã Kỳ Anh (cũ). Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phạm vi nghiên cứu tương ứng với 11 xã, phường hiện nay, gồm: Sông Trí, Hải Ninh, Hoành Sơn, Vũng Áng, Kỳ Hoa, Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Kỳ Văn, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng.

Gạo Kỳ Anh với 2 sản phẩm "Gạo chất lượng cao Kỳ Anh – Hà Tĩnh" và "Gạo Kỳ Anh – Hà Tĩnh" được sản xuất tại các vùng trồng lúa thuộc huyện Kỳ Anh (cũ) và thị xã Kỳ Anh (cũ). Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, thổ nhưỡng phù hợp cùng kinh nghiệm canh tác lâu đời của người dân, sản phẩm có chất lượng ổn định, hạt gạo trắng sáng, cơm mềm, dẻo, vị ngọt tự nhiên và từng bước khẳng định uy tín trên thị trường.

Sản phẩm "Gạo chất lượng cao Kỳ Anh - Hà Tĩnh".

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng KH&CN chuyên ngành đánh giá cao tính khoa học, tính thực tiễn và hiệu quả của dự án; kết quả thực hiện đã đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý trong bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Đồng thời, Hội đồng KH&CN chuyên ngành đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu đúng quy định; mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và đẩy mạnh xúc tiến thương mại nhằm phát huy hiệu quả của nhãn hiệu chứng nhận.

Ông Bùi Phong An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu kết luận.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, ý kiến phản biện và thảo luận, Hội đồng KH&CN chuyên ngành đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá nghiệm thu. Kết quả, dự án được đánh giá đạt yêu cầu nghiệm thu và xếp loại khá.