Độc đáo máy gom rác tự chế giúp làm sạch bãi biển

Máy gom rác bãi biển chuyên dụng do Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh sáng chế hoạt động trên bãi biển ở xã Thạch Khê.

Những ngày này, tại bãi biển thôn Đại Hải, xã Thạch Khê, hình ảnh chiếc máy gom rác chuyên dụng hoạt động liên tục trên bãi cát thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Chỉ sau thời gian ngắn vận hành, khối lượng lớn rác thải như vỏ ngao, sò, mảnh sành sứ, kim loại và nhiều loại rác khác đã được thu gom. Được biết, chiếc máy độc đáo này do Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tự nghiên cứu, chế tạo.

Chiếc máy đã giúp việc thu gom các loại rác lẫn dưới cát một cách dễ dàng và đạt hiệu quả rất cao.

Ông Nguyễn Văn Sử - Tổ cứu hộ bãi biển xã Thạch Khê chia sẻ: “Trước đây, việc thu gom rác trên bãi biển chủ yếu thực hiện thủ công nên mất rất nhiều thời gian, năng suất thấp, trong khi khối lượng rác lớn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động. Sau khi sử dụng máy gom rác, công việc làm sạch bãi biển năng suất hơn rất nhiều".

Thực tế cho thấy, vào mùa cao điểm du lịch, lượng du khách đổ về đông kéo theo áp lực lớn đối với công tác vệ sinh môi trường. Bên cạnh rác sinh hoạt, sóng biển thường đánh dạt vào bờ nhiều vỏ sò, xác sinh vật biển, rác nhựa và các vật liệu khó thu gom bằng tay. Nếu không xử lý kịp thời, bãi biển sẽ mất mỹ quan, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách cũng như hình ảnh du lịch địa phương. Trước yêu cầu đó, chính quyền xã Thạch Khê đã phối hợp với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh hướng dẫn cho tổ cứu hộ bãi biển xã Thạch Khê cách sử dụng máy hoạt động hiệu quả.

Ông Nguyễn Việt Hiền - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Khê cho hay: “Việc đưa máy gom rác vào sử dụng nhằm khắc phục những hạn chế của phương thức thu gom thủ công, đồng thời góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch biển theo hướng văn minh, hiện đại và chuyên nghiệp”.

Khi hoạt động, máy gom rác bãi biển có thể làm sạch được 800 - 1.000 m2/giờ và sàng được hàng chục kg rác các loại.

Theo đơn vị chế tạo, máy gom rác bãi biển được cải tiến từ máy xới đất thông dụng. Từ nền tảng thiết bị ban đầu, đội ngũ công nhân kỹ thuật đã nghiên cứu thay thế, lắp đặt thêm động cơ Diesel công suất 6.5PS, hộp số truyền động YC 650-7.5 cùng hệ thống khung, nhông xích, trục khuỷu và gối đỡ đĩa lệch tâm để tạo chuyển động cho bộ phận sàng rác.

Anh Trần Viết Tuấn - Đội trưởng Đội Cơ khí thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh - người trực tiếp chế tạo chiếc máy gom rác bãi biển cho biết: “Bộ phận sàng được thiết kế đặt nghiêng, dao động với biên độ từ 10 - 20 cm và tần số từ 5 - 7 lần/giây. Khi hoạt động, máy có thể làm sạch được 800 - 1.000 m2/giờ và sàng được hàng chục kg rác các loại. Khi cát và rác được đưa lên mặt sàng, cát sẽ rơi xuống lại bãi biển, còn rác được đẩy dần lên phía trên rồi rơi vào thùng chứa”.

Anh Trần Viết Tuấn mất rất nhiều thời gian để chế tạo ra được chiếc máy gom rác bãi biển.

Được biết, nhờ nguyên lý hoạt động này, máy có thể vừa làm sạch bãi cát, vừa giữ lại lớp cát tự nhiên, hạn chế xáo trộn địa hình bãi biển. Đây được xem là ưu điểm lớn so với việc thu gom thủ công hoặc sử dụng các phương tiện cơ giới cồng kềnh. Sau một thời gian thử nghiệm, thiết bị đã vận hành ổn định và cho thấy khả năng ứng dụng cao trong thực tế.

Anh Nguyễn Trọng Hoàng - Giám đốc Chi nhánh Chiếu sáng đô thị, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh thông tin: “Máy gom rác bãi biển hoạt động hiệu quả, tiết kiệm nhân công, rút ngắn thời gian thu gom rác và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân cũng như các địa phương. Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu, sản xuất để sớm có sản phẩm xuất xưởng”.

Theo đơn vị chế tạo, máy gom rác bãi biển được cải tiến từ máy xới đất thông dụng.

Không chỉ mang lại hiệu quả về môi trường, sáng kiến này còn cho thấy tinh thần chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp địa phương trong việc giải quyết các vấn đề dân sinh. Từ những vật tư, thiết bị sẵn có, đội ngũ kỹ thuật đã tạo ra sản phẩm phù hợp thực tiễn, chi phí đầu tư thấp nhưng hiệu quả cao.

Trong định hướng phát triển du lịch biển bền vững, việc duy trì bãi biển sạch đẹp luôn là yếu tố quan trọng để thu hút du khách. Chiếc máy gom rác bãi biển tự chế không chỉ giúp giảm áp lực cho lực lượng vệ sinh môi trường mà còn mở ra hướng đi mới trong ứng dụng cơ giới hóa phục vụ du lịch.