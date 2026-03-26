NASA sẽ tạm dừng dự án xây dựng trạm vũ trụ trên quỹ đạo Mặt Trăng

Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Jared Isaacman cho biết cơ quan này có kế hoạch tạm ngừng dự án Gateway vốn nhằm tạo ra một trạm vũ trụ trên quỹ đạo quay quanh Mặt Trăng và thay vào đó sẽ tập trung xây dựng “căn cứ” trên bề mặt Mặt Trăng.
Theo ông Isaacman, mặc dù gặp phải một số khó khăn về thiết bị, NASA sẽ tái sử dụng các thiết bị phù hợp và kêu gọi các đối tác quốc tế hỗ trợ để đạt được các mục tiêu này.
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cùng các tổ chức quốc tế khác là các đối tác trong dự án Gateway.
NASA đưa ra thông báo trên sau khi thay đổi chương trình thám hiểm Mặt Trăng Artemis vốn nhằm đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng và thiết lập sự hiện diện lâu dài tại đó, đồng thời mở đường cho các sứ mệnh tới Sao Hỏa trong tương lai.
Trước đó, dự án Gateway đã vấp phải một số chỉ trích là lãng phí hoặc làm xao nhãng các tham vọng khác của Mỹ trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng.
Hồi cuối tháng Hai, NASA đã thông báo điều chỉnh chương trình thám hiểm Mặt Trăng Artemis, theo đó sẽ bổ sung một nhiệm vụ trước kế hoạch đưa con người hạ cánh xuống Mặt Trăng, đồng thời lùi thời điểm này từ năm 2027 sang năm 2028.
Theo kế hoạch sửa đổi, sứ mệnh Artemis III sẽ tập trung vào việc thử nghiệm các hệ thống và khả năng vận hành trên quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất vào năm 2027, để chuẩn bị cho nhiệm vụ Artemis IV đổ bộ lên Mặt Trăng vào năm 2028.
NASA đưa ra thông báo trên chỉ vài ngày sau khi tuyên bố hoãn sứ mệnh Artemis II đưa 4 phi hành gia bay quanh Mặt Trăng do sự cố kỹ thuật mới phát sinh với hệ thống tên lửa. Theo đó, kế hoạch này phải dời sang sớm nhất là vào tháng Tư thay vì mục tiêu tháng Ba như dự kiến trước đó./.
