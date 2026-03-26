NASA sẽ tạm dừng dự án xây dựng trạm vũ trụ trên quỹ đạo Mặt Trăng

Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Jared Isaacman cho biết cơ quan này có kế hoạch tạm ngừng dự án Gateway vốn nhằm tạo ra một trạm vũ trụ trên quỹ đạo quay quanh Mặt Trăng và thay vào đó sẽ tập trung xây dựng “căn cứ” trên bề mặt Mặt Trăng.

Theo ông Isaacman, mặc dù gặp phải một số khó khăn về thiết bị, NASA sẽ tái sử dụng các thiết bị phù hợp và kêu gọi các đối tác quốc tế hỗ trợ để đạt được các mục tiêu này.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cùng các tổ chức quốc tế khác là các đối tác trong dự án Gateway.

NASA đưa ra thông báo trên sau khi thay đổi chương trình thám hiểm Mặt Trăng Artemis vốn nhằm đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng và thiết lập sự hiện diện lâu dài tại đó, đồng thời mở đường cho các sứ mệnh tới Sao Hỏa trong tương lai.

Trước đó, dự án Gateway đã vấp phải một số chỉ trích là lãng phí hoặc làm xao nhãng các tham vọng khác của Mỹ trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng.

Hồi cuối tháng Hai, NASA đã thông báo điều chỉnh chương trình thám hiểm Mặt Trăng Artemis, theo đó sẽ bổ sung một nhiệm vụ trước kế hoạch đưa con người hạ cánh xuống Mặt Trăng, đồng thời lùi thời điểm này từ năm 2027 sang năm 2028.

Theo kế hoạch sửa đổi, sứ mệnh Artemis III sẽ tập trung vào việc thử nghiệm các hệ thống và khả năng vận hành trên quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất vào năm 2027, để chuẩn bị cho nhiệm vụ Artemis IV đổ bộ lên Mặt Trăng vào năm 2028.

NASA đưa ra thông báo trên chỉ vài ngày sau khi tuyên bố hoãn sứ mệnh Artemis II đưa 4 phi hành gia bay quanh Mặt Trăng do sự cố kỹ thuật mới phát sinh với hệ thống tên lửa. Theo đó, kế hoạch này phải dời sang sớm nhất là vào tháng Tư thay vì mục tiêu tháng Ba như dự kiến trước đó./.

vietnamplus.vn
#NASA #trạm vũ trụ #Mặt Trăng #Gateway #chương trình Artemi

Nơi nào nhiều vàng nhất?

Trái Đất đang “cất giấu” khoảng 1,6 triệu tỷ tấn vàng, đủ để phủ kín bề mặt hành tinh bằng một lớp kim loại quý dày 50 cm nhưng kho báu này lại nằm ngoài tầm với của con người.
Theo SCMP, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra một bước đột phá trong công nghệ điện tử khi tích hợp thành công các mạch điện tử phức tạp vào những sợi dây dẻo, co giãn và mỏng như sợi tóc con người.
Dự án Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực đã giành giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2025, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
National Geographic vừa công bố 8 đột phá y học 2025, từ thuốc ngừa HIV tiêm 2 lần mỗi năm, chỉnh sửa gene cá nhân hóa đến tái tạo chi, mở ra kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe mới.
Quỹ VinFuture chính thức công bố các Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2025. 4 công trình khoa học công nghệ xuất sắc được vinh danh đã khẳng định nhất quán chủ điểm năm nay là “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, thể hiện vai trò hợp tác khoa học xuyên biên giới để cùng giải quyết các thách thức toàn cầu về y tế, môi trường và sinh kế cho nhân loại.
Tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang diễn ra nhanh hơn bất kỳ cuộc cách mạng công nghệ nào trước đây, đẩy nhân loại vào một tình huống chưa từng có tiền lệ: phải nghĩ cách chung sống với một thực thể thông minh hơn chúng ta. Tại Tọa đàm “AI vì nhân loại: Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới” diễn ra chiều 2/12, các nhà khoa học VinFuture đã thảo luận nhiều “kế sách” hay.
Lần đầu tiên được tổ chức, “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai”, diễn ra sáng 2/12 tại Hà Nội, đã mang đến một khởi đầu đầy ấn tượng cho Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2025. 4 nhà khoa học quốc tế đã mang đến 4 câu chuyện đổi mới đang tái định hình tương lai thế giới, với chung 1 tầm nhìn là khoa học phục vụ con người.
Biến đổi khí hậu đang đẩy nông nghiệp toàn cầu vào vòng xoáy bất ổn, đe dọa an ninh lương thực của gần 10 tỷ người trong tương lai. Tại Tuần lễ KHCN VinFuture 2025, các nhà khoa học hàng đầu thế giới sẽ cùng thảo luận về những đổi mới có thể giúp nhân loại nuôi sống hành tinh một cách bền vững.