Nâng tầm thương hiệu dê Hương Sơn

Sáng ngày 8/5, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tổ chức họp nghiệm thu Dự án "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” cho sản phẩm thịt dê của huyện Hương Sơn (cũ).

Dự án do Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK chủ trì thực hiện, thời gian triển khai từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2026. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 833 triệu đồng.

Dự án được triển khai với mục tiêu tạo lập và khai thác thương hiệu sản phẩm thịt dê Hương Sơn thông qua công cụ sở hữu trí tuệ; xây dựng mô hình quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh”; góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người chăn nuôi và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát hiện trạng chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thịt dê tại 9 xã thuộc vùng dự án gồm: Hương Sơn, Sơn Giang, Sơn Tiến, Tứ Mỹ, Kim Hoa, Sơn Tây, Sơn Hồng, Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2.

Qua khảo sát cho thấy, khu vực Hương Sơn có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển chăn nuôi dê với hệ sinh thái đồi núi, nguồn thức ăn tự nhiên phong phú, tạo nên chất lượng thịt dê săn chắc, thơm ngon và mang hương vị đặc trưng riêng.

Nhóm thực hiện dự án đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng như: báo cáo điều tra danh tiếng và chất lượng sản phẩm; xây dựng bản đồ vùng sản xuất; thiết kế mẫu nhãn hiệu chứng nhận; xây dựng bộ tiêu chí chứng nhận sản phẩm; quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu; hệ thống nhận diện thương hiệu; tổ chức tập huấn, hội thảo và triển khai thí điểm cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, ý kiến phản biện và thảo luận của các thành viên, hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá nghiệm thu dự án.

Kết quả, dự án được Hội đồng thống nhất đánh giá đạt yêu cầu nghiệm thu và xếp loại Khá.