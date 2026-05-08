Nâng tầm thương hiệu dê Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Dự án "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh" nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Sáng ngày 8/5, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tổ chức họp nghiệm thu Dự án "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” cho sản phẩm thịt dê của huyện Hương Sơn (cũ).

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Dự án do Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK chủ trì thực hiện, thời gian triển khai từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2026. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 833 triệu đồng.

Dự án được triển khai với mục tiêu tạo lập và khai thác thương hiệu sản phẩm thịt dê Hương Sơn thông qua công cụ sở hữu trí tuệ; xây dựng mô hình quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh”; góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người chăn nuôi và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát hiện trạng chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thịt dê tại 9 xã thuộc vùng dự án gồm: Hương Sơn, Sơn Giang, Sơn Tiến, Tứ Mỹ, Kim Hoa, Sơn Tây, Sơn Hồng, Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2.

Qua khảo sát cho thấy, khu vực Hương Sơn có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển chăn nuôi dê với hệ sinh thái đồi núi, nguồn thức ăn tự nhiên phong phú, tạo nên chất lượng thịt dê săn chắc, thơm ngon và mang hương vị đặc trưng riêng.

Ông Kiều Đình Hưng - Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ phát biểu ý kiến.

Nhóm thực hiện dự án đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng như: báo cáo điều tra danh tiếng và chất lượng sản phẩm; xây dựng bản đồ vùng sản xuất; thiết kế mẫu nhãn hiệu chứng nhận; xây dựng bộ tiêu chí chứng nhận sản phẩm; quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu; hệ thống nhận diện thương hiệu; tổ chức tập huấn, hội thảo và triển khai thí điểm cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, ý kiến phản biện và thảo luận của các thành viên, hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá nghiệm thu dự án.

Kết quả, dự án được Hội đồng thống nhất đánh giá đạt yêu cầu nghiệm thu và xếp loại Khá.

Nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo Quyết định số 27128/QĐ-SHTT.IP ngày 26/2/2026. Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm dê Hương Sơn trên thị trường.

Con người quay lại Mặt trăng để làm gì?

Bên cạnh sứ mệnh đưa con người trở lại quỹ đạo Mặt trăng, vụ phóng Artemis II còn là bài sát hạch khắc nghiệt quyết định liệu nhân loại có thể đặt chân lên sao Hỏa hay không.
Sẵn sàng vận hành ứng dụng i-HaTinh

Trung tâm Khoa học công nghệ (KHCN) và Chuyển đổi số (Sở KH&CN Hà Tĩnh) đã sẵn sàng vận hành ứng dụng Công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.
Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không nên được nhìn nhận như một “ngoại lệ”, càng không phải là điều gây ngạc nhiên. Theo TS. Jayshree Seth, Nhà khoa học Doanh nghiệp tại Tập đoàn 3M (Mỹ) và thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, điều đó đơn giản là trạng thái tự nhiên của thời đại.
Nơi nào nhiều vàng nhất?

Trái Đất đang “cất giấu” khoảng 1,6 triệu tỷ tấn vàng, đủ để phủ kín bề mặt hành tinh bằng một lớp kim loại quý dày 50 cm nhưng kho báu này lại nằm ngoài tầm với của con người.
Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Theo SCMP, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra một bước đột phá trong công nghệ điện tử khi tích hợp thành công các mạch điện tử phức tạp vào những sợi dây dẻo, co giãn và mỏng như sợi tóc con người.
