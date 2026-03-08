Hotline: 02393.693.427
Sẵn sàng vận hành ứng dụng i-HaTinh

Dương Chiến
(Baohatinh.vn) - Trung tâm Khoa học công nghệ (KHCN) và Chuyển đổi số (Sở KH&CN Hà Tĩnh) đã sẵn sàng vận hành ứng dụng Công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.

Vừa trở về sau chuyến làm việc tại TP Huế để tìm hiểu, học tập kinh nghiệm, phương pháp vận hành ứng dụng phản ánh hiện trường, các kỹ sư công nghệ thông tin của Trung tâm KHCN và chuyển đổi số (Sở KH&CN) nhanh chóng bắt tay vào rà soát hệ thống, kiểm thử các chức năng và hoàn thiện quy trình vận hành.

Tại các phòng làm việc của trung tâm, nhiều nhóm kỹ thuật đang tập trung kiểm tra từng khâu, từ khả năng kết nối dữ liệu, vận hành thử nghiệm hệ thống tiếp nhận phản ánh đến hoàn thiện các quy trình xử lý trên phần mềm; xây dựng dự thảo quy chế quản lý, khai thác thử nghiệm. Nhiều cán bộ kỹ thuật tranh thủ làm việc cả trong ngày nghỉ cuối tuần để bảo đảm tiến độ, sẵn sàng đưa nền tảng vào hoạt động vào giữa tháng 3/2026.

2.jpg
Trung tâm KHCN và chuyển đổi số rà soát hệ thống, kiểm thử các chức năng và hoàn thiện quy trình vận hành.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm KHCN và Chuyển đổi số chia sẻ: “Đến thời điểm này các điều kiện cơ bản để vận hành ứng dụng đã được chuẩn bị gần như hoàn tất. Trong thời gian này, đội ngũ kỹ thuật đang vận hành thử nghiệm nội bộ. Đồng thời gửi nền tảng lên hai kho ứng dụng phổ biến là Google Play và App Store để người dân có thể tải về điện thoại thông minh khi hệ thống chính thức được kích hoạt. Đầu tuần tới, Sở KH&CN sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng và triển khai quy trình xử lý hệ thống đến các đơn vị, xã, phường”.

3.jpg
Nhiều cán bộ kỹ thuật tranh thủ làm việc cả trong ngày nghỉ cuối tuần để bảo đảm tiến độ.

Hệ thống phản ánh hiện trường là kênh thông tin quan trọng giúp người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội. Hệ thống sẽ được vận hành trên nền tảng ứng dụng Công dân số i-HaTinh. Thông qua ứng dụng, người dân có thể gửi thông tin, hình ảnh phản ánh các vấn đề phát sinh trong đời sống như hạ tầng giao thông, môi trường, trật tự đô thị, an sinh xã hội, an ninh trật tự… Các phản ánh sẽ được hệ thống tiếp nhận, chuyển tới cơ quan chức năng để xử lý và cập nhật kết quả.

Trong bối cảnh xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, việc triển khai hệ thống phản ánh hiện trường sẽ trở thành một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy sự tương tác giữa chính quyền với người dân. Hệ thống không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình giám sát, phát hiện và phản ánh các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội.

1.jpg
Trung tâm KHCN và Chuyển đổi số đang gửi ứng dụng i-HaTinh lên hai kho ứng dụng phổ biến là Google Play và App Store để người dân có thể tải về điện thoại thông minh khi hệ thống chính thức được kích hoạt.

Cùng với đó, hệ thống còn góp phần xây dựng môi trường quản lý hiện đại, chuyên nghiệp, dựa trên dữ liệu số. Các thông tin phản ánh từ thực tế sẽ giúp cơ quan quản lý có thêm nguồn dữ liệu quan trọng để đánh giá tình hình, kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, từ đó đề ra giải pháp xử lý hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đối với người dân và doanh nghiệp, hệ thống phản ánh hiện trường mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Đây là công cụ giúp người dân thể hiện vai trò giám sát xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, sạch đẹp. Đồng thời, việc tham gia phản ánh các vấn đề phát sinh trong cộng đồng cũng giúp chính quyền kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý nhanh chóng những bất cập, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

4.jpg
Đồng chí Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra và biểu dương sự tích cực, chủ động, nghiêm túc chuẩn bị của Sở KH&CN. Đồng thời đề nghị đơn vị từng bước hoàn thiện mô hình, đảm bảo vận hành i-HaTinh và các nền tảng số của tỉnh hoạt động hiệu quả; phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành, thực sự là cầu nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Quan tâm đến ứng dụng Công dân số i-HaTinh sắp được đưa vào vận hành, anh Đào Văn Thành (phường Hà Huy Tập) kỳ vọng: “Nhiều khi người dân phát hiện những vấn đề như ổ gà trên đường, rác thải hay đèn chiếu sáng hỏng nhưng không biết phản ánh qua kênh nào. Nếu có ứng dụng để chụp ảnh, gửi thông tin trực tiếp đến cơ quan chức năng thì rất thuận tiện cho người dân. Bên cạnh có thêm kênh phản ánh nhanh chóng, chúng tôi cũng rất mong các kiến nghị được tiếp nhận, xử lý kịp thời, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn hơn”.

Ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết thêm: “Việc chuẩn bị đưa ứng dụng Công dân số i-HaTinh vào vận hành là bước cụ thể trong lộ trình xây dựng chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Hà Tĩnh. Bên cạnh chức năng phản ánh hiện trường, trong giai đoạn đầu, ứng dụng Công dân số i-HaTinh còn tích hợp một số tiện ích phục vụ người dân như dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai, liên kết cổng dịch vụ công trực tuyến, kết nối với VNeID, cập nhật thông tin từ Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh… Qua đó từng bước hình thành nền tảng số phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh. Khi hệ thống đi vào hoạt động, mỗi chiếc điện thoại thông minh sẽ trở thành một kênh kết nối trực tiếp, giúp người dân phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh trong đời sống, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước”.

#ứng dụng phản ánh #Công dân số #Chính quyền số #Chuyển đổi số #hệ thống phản ánh #ứng dụng Công dân số i-HaTinh #ứng dụng i-HaTinh

