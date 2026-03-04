Chuẩn bị các điều kiện triển khai Hệ thống Phản ánh hiện trường tỉnh Hà Tĩnh

Để sớm vận hành hiệu quả Hệ thống Phản ánh hiện trường tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi quản lý cử tối thiểu 1 công chức và 1 lãnh đạo tham gia hệ thống để tiếp nhận, xử lý phản ánh đối với các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý theo quy chế đề ra.

Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai Hệ thống Phản ánh hiện trường.

Thường xuyên cập nhật, theo dõi và nghiêm túc xử lý các phản ánh theo yêu cầu tiến độ thời gian của quy chế, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng phản ánh hiện trường i-HaTinh. Cung cấp thông tin về ứng dụng và số điện thoại đường dây nóng tại các nhà văn hóa thôn, chợ, trung tâm thương mại để người dân nắm thông tin, cài đặt, phản ánh. Phân công bộ phận thường xuyên cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực phụ trách để cập nhật, đăng tải lên ứng dụng, nhất là thời tiết, thiên tai, tình hình giao thông, các vấn đề quan trọng..

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện giao diện ứng dụng phản ánh hiện trường gồm cả app và website, cài đặt, đăng tải ứng dụng trên các nền tảng iOS, Android. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ đầu mối và lãnh đạo các đơn vị, địa phương tham gia Hệ thống Phản ánh hiện trường đảm bảo sử dụng thành thạo, thông suốt. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức (infographic, pano, áp phích, truyền thanh cơ sở, trên các fanpage mạng xã hội, cổng thông tin điện tử…) để người dân nắm thông tin thực hiện cài đặt thử nghiệm.

Ứng dụng i-HaTinh được xây dựng trên cơ sở tham khảo mô hình “Phản ánh hiện trường” của Thành phố Huế - địa phương đi đầu cả nước về xây dựng điều hành đô thị thông minh. Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, người dân có thể gửi phản ánh về giao thông, môi trường, trật tự đô thị, thủ tục hành chính… kèm hình ảnh, video và theo dõi tiến độ xử lý và đánh giá mức độ hài lòng. Hệ thống bảo đảm công khai, minh bạch, chuyển phản ánh đúng thẩm quyền, thông tin cá nhân được bảo mật, lưu trữ an toàn tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC).

Đồng thời, khẩn trương tham mưu ban hành quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác thử nghiệm Hệ thống Phản ánh hiện trường tỉnh Hà Tĩnh; rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, nhân lực vận hành, điều kiện đảm bảo… sẵn sàng phục vụ cho công tác thử nghiệm. Xây dựng kế hoạch tổ chức công bố thử nghiệm ứng dụng phản ánh hiện trường. Xây dựng và trình đề án đổi mới, tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đảm bảo các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cấp bách về chuyển đổi số.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác đảm bảo an toàn thông tin, xây dựng quy chế phối hợp, bố trí nguồn lực và tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân tham gia Hệ thống Phản ánh hiện trường.