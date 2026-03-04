Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Chuẩn bị các điều kiện triển khai Hệ thống Phản ánh hiện trường tỉnh Hà Tĩnh

P.Q
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng, công nghệ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt và tham gia Hệ thống Phản ánh hiện trường tỉnh Hà Tĩnh.

Để sớm vận hành hiệu quả Hệ thống Phản ánh hiện trường tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi quản lý cử tối thiểu 1 công chức và 1 lãnh đạo tham gia hệ thống để tiếp nhận, xử lý phản ánh đối với các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý theo quy chế đề ra.

bqbht_br_phan-anh-hien-truonga.jpg
Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai Hệ thống Phản ánh hiện trường.

Thường xuyên cập nhật, theo dõi và nghiêm túc xử lý các phản ánh theo yêu cầu tiến độ thời gian của quy chế, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng phản ánh hiện trường i-HaTinh. Cung cấp thông tin về ứng dụng và số điện thoại đường dây nóng tại các nhà văn hóa thôn, chợ, trung tâm thương mại để người dân nắm thông tin, cài đặt, phản ánh. Phân công bộ phận thường xuyên cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực phụ trách để cập nhật, đăng tải lên ứng dụng, nhất là thời tiết, thiên tai, tình hình giao thông, các vấn đề quan trọng..

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện giao diện ứng dụng phản ánh hiện trường gồm cả app và website, cài đặt, đăng tải ứng dụng trên các nền tảng iOS, Android. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ đầu mối và lãnh đạo các đơn vị, địa phương tham gia Hệ thống Phản ánh hiện trường đảm bảo sử dụng thành thạo, thông suốt. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức (infographic, pano, áp phích, truyền thanh cơ sở, trên các fanpage mạng xã hội, cổng thông tin điện tử…) để người dân nắm thông tin thực hiện cài đặt thử nghiệm.

Ứng dụng i-HaTinh được xây dựng trên cơ sở tham khảo mô hình “Phản ánh hiện trường” của Thành phố Huế - địa phương đi đầu cả nước về xây dựng điều hành đô thị thông minh. Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, người dân có thể gửi phản ánh về giao thông, môi trường, trật tự đô thị, thủ tục hành chính… kèm hình ảnh, video và theo dõi tiến độ xử lý và đánh giá mức độ hài lòng. Hệ thống bảo đảm công khai, minh bạch, chuyển phản ánh đúng thẩm quyền, thông tin cá nhân được bảo mật, lưu trữ an toàn tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC).

Đồng thời, khẩn trương tham mưu ban hành quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác thử nghiệm Hệ thống Phản ánh hiện trường tỉnh Hà Tĩnh; rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, nhân lực vận hành, điều kiện đảm bảo… sẵn sàng phục vụ cho công tác thử nghiệm. Xây dựng kế hoạch tổ chức công bố thử nghiệm ứng dụng phản ánh hiện trường. Xây dựng và trình đề án đổi mới, tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đảm bảo các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cấp bách về chuyển đổi số.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác đảm bảo an toàn thông tin, xây dựng quy chế phối hợp, bố trí nguồn lực và tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân tham gia Hệ thống Phản ánh hiện trường.

Tin liên quan

Tags:

#Hệ thống Phản ánh hiện trường tỉnh Hà Tĩnh #Chuyển đổi số ở Hà Tĩnh #chuyển đổi số

Chủ đề Chuyển đổi số

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Có nên thay pin dung lượng cao cho iPhone không?

Có nên thay pin dung lượng cao cho iPhone không?

Với người dùng iPhone, một trong những vấn đề thường gặp nhất sau thời gian dài sử dụng chính là pin nhanh hao, phải sạc nhiều lần trong ngày. Chính vì vậy, giải pháp thay pin dung lượng cao ngày càng được nhiều người quan tâm.
iPhone màu đỏ sắp thành xu hướng

iPhone màu đỏ sắp thành xu hướng

Sau thành công của màu Cam Vũ Trụ, Apple đang cân nhắc đưa sắc đỏ lên iPhone Pro thế hệ mới nhằm tạo khác biệt và thu hút khách hàng tại Trung Quốc.
Lo ngại từ màn kịch robot của Trung Quốc

Lo ngại từ màn kịch robot của Trung Quốc

Gala Xuân Trung Quốc 2026 đánh dấu bước ngoặt trong nhận thức về robot, khi khán giả không còn coi chúng là trò cười mà bắt đầu có những suy tư về việc bị những cỗ máy thay thế.
MacBook giá rẻ sẽ ra mắt ngày 4/3

MacBook giá rẻ sẽ ra mắt ngày 4/3

MacBook giá rẻ sẽ có kích thước màn hình 13 inch, tương tự các mẫu MacBook Air hiện hành. Nhiều khả năng, Apple sẽ tận dụng lại thiết kế của MacBook Air để tối ưu chi phí nghiên cứu và phát triển.
Những thay đổi đáng giá trên iOS 26.3

Những thay đổi đáng giá trên iOS 26.3

Sau một thời gian chờ đợi thông qua các phiên bản thử nghiệm, Apple đã gửi tới người dùng toàn cầu bản phát hành chính thức của hệ điều hành mới nhất iOS 26.3.
Apple đang thử nghiệm iPhone gập vỏ sò

Apple đang thử nghiệm iPhone gập vỏ sò

Trong bối cảnh mẫu iPhone gập đầu tiên được kỳ vọng sẽ có thiết kế dạng cuốn sách, một nguồn tin rò rỉ mới đây khẳng định Apple cũng đang thử nghiệm song song phiên bản gập vỏ sò (clamshell).
Sắp hết thời AI miễn phí

Sắp hết thời AI miễn phí

Sau giai đoạn "đốt tiền" để thu hút người dùng, các gã khổng lồ AI tìm cách tích hợp quảng cáo. Kỷ nguyên trợ lý ảo miễn phí dần nhường chỗ cho mô hình kinh doanh bền vững hơn.
Cách dùng Photoshop trực tiếp trong ChatGPT

Cách dùng Photoshop trực tiếp trong ChatGPT

Adobe Photoshop được tích hợp thẳng vào ChatGPT trên máy tính và điện thoại mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới cho việc chỉnh sửa hình ảnh ngay trong khung chat.