Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

ChatGPT đối diện làn sóng tẩy chay

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Người dùng Mỹ đồng loạt gỡ ChatGPT sau thông tin OpenAI hợp tác với Bộ Quốc phòng, kéo theo biến động mạnh trên bảng xếp hạng ứng dụng của App Store.

Hàng loạt người dùng gỡ cài đặt ứng dụng ChatGPT. Ảnh: Bloomberg.
Hàng loạt người dùng gỡ cài đặt ứng dụng ChatGPT. Ảnh: Bloomberg.

Số lượt gỡ cài đặt ứng dụng ChatGPT tại Mỹ tăng đột biến sau khi xuất hiện thông tin OpenAI ký thỏa thuận hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD). Dữ liệu từ các đơn vị phân tích thị trường cho thấy phản ứng rõ rệt từ một bộ phận người dùng chỉ trong vài ngày.

Theo số liệu do SensorTower cung cấp, trong ngày 28/2, lượt gỡ cài đặt ứng dụng ChatGPT trên smartphone tại Mỹ tăng 295% so với ngày trước đó. Trong 30 ngày gần nhất, tỷ lệ gỡ cài đặt trung bình hàng ngày của ứng dụng này chỉ ở mức khoảng 9%, cho thấy mức tăng lần này là bất thường.

Song song với đó, tốc độ tăng trưởng lượt tải xuống ChatGPT cũng chững lại. Số lượt tải ứng dụng trong ngày 28/2 đã giảm 13% so với ngày trước đó. Đến ngày 1/3, mức tải tiếp tục giảm thêm 5%.

Trong khi đó, Claude, ứng dụng AI của Anthropic ghi nhận xu hướng ngược lại. Theo Sensor Tower, lượt tải Claude tại Mỹ tăng 37% vào ngày 27/2 và tiếp tục tăng 51% chỉ sau đó một ngày. Trước đó, Anthropic tuyên bố sẽ không hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ, viện dẫn lo ngại AI có thể bị sử dụng cho hoạt động giám sát người dân hoặc triển khai trong các hệ thống vũ khí tự động hoàn toàn.

Biến động này cũng phản ánh trên bảng xếp hạng App Store. Claude vươn lên vị trí số 1 trong danh mục ứng dụng miễn phí tại Mỹ vào ngày 28/2 và giữ thứ hạng này đến ngày 2/3. So với ngày 22/2, ứng dụng đã tăng hơn 20 bậc trên bảng xếp hạng.

Phản ứng của người dùng còn thể hiện qua hệ thống đánh giá. Sensor Tower cho biết số lượng đánh giá 1 sao dành cho ChatGPT đã tăng 775% và tiếp tục có dấu hiệu nhận về "bão phản hồi tiêu cực" từ người dùng.

Các đơn vị phân tích khác cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Appfigures cho biết tổng lượt tải Claude tại Mỹ trong ngày 28/2 lần đầu vượt ChatGPT. Theo ước tính của đơn vị này, lượt tải Claude tăng 88% so với ngày trước đó. Ứng dụng hiện đứng đầu danh mục miễn phí trên iPhone tại 6 quốc gia gồm Mỹ, Bỉ, Canada, Đức, Luxembourg, Na Uy và Thụy Sĩ.

Trong khi đó, Similarweb cho biết số lượt tải Claude tại Mỹ trong tuần qua cao gấp khoảng 20 lần so với tháng 1. Tuy nhiên, công ty lưu ý sự gia tăng này có thể đến từ nhiều yếu tố khác ngoài vấn đề chính trị.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/chatgpt-doi-dien-lan-song-tay-chay-post1631714.html

Tin liên quan

Tags:

#ChatGPT #tẩy chay #OpenAI #Bộ Quốc phòng Mỹ #Claude #AI

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

iPhone màu đỏ sắp thành xu hướng

iPhone màu đỏ sắp thành xu hướng

Sau thành công của màu Cam Vũ Trụ, Apple đang cân nhắc đưa sắc đỏ lên iPhone Pro thế hệ mới nhằm tạo khác biệt và thu hút khách hàng tại Trung Quốc.
MacBook giá rẻ sẽ ra mắt ngày 4/3

MacBook giá rẻ sẽ ra mắt ngày 4/3

MacBook giá rẻ sẽ có kích thước màn hình 13 inch, tương tự các mẫu MacBook Air hiện hành. Nhiều khả năng, Apple sẽ tận dụng lại thiết kế của MacBook Air để tối ưu chi phí nghiên cứu và phát triển.
Những thay đổi đáng giá trên iOS 26.3

Những thay đổi đáng giá trên iOS 26.3

Sau một thời gian chờ đợi thông qua các phiên bản thử nghiệm, Apple đã gửi tới người dùng toàn cầu bản phát hành chính thức của hệ điều hành mới nhất iOS 26.3.
Apple đang thử nghiệm iPhone gập vỏ sò

Apple đang thử nghiệm iPhone gập vỏ sò

Trong bối cảnh mẫu iPhone gập đầu tiên được kỳ vọng sẽ có thiết kế dạng cuốn sách, một nguồn tin rò rỉ mới đây khẳng định Apple cũng đang thử nghiệm song song phiên bản gập vỏ sò (clamshell).
Cách dùng Photoshop trực tiếp trong ChatGPT

Cách dùng Photoshop trực tiếp trong ChatGPT

Adobe Photoshop được tích hợp thẳng vào ChatGPT trên máy tính và điện thoại mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới cho việc chỉnh sửa hình ảnh ngay trong khung chat.
Đức tranh luận về bài toán cấm mạng xã hội với trẻ U16

Đức tranh luận về bài toán cấm mạng xã hội với trẻ U16

Chính trường Đức đang xuất hiện cuộc tranh luận mới về việc có nên đặt ra độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội ở mức 16, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về tác động tiêu cực của môi trường số đối với trẻ em và thanh thiếu niên.
Cách xử lý iPhone bắt Wifi yếu

Cách xử lý iPhone bắt Wifi yếu

Tình trạng iPhone bắt Wifi yếu không chỉ đơn thuần là một lỗi kỹ thuật, mà còn là rào cản ngăn bạn tiếp cận với thế giới số một cách trọn vẹn.
Tin buồn cho iPhone 18 Pro

Tin buồn cho iPhone 18 Pro

Một nguồn tin khẳng định iPhone 18 Pro sẽ không có sự thay đổi lớn về thiết kế do những nâng cấp trên iPhone 17 Pro đã quá thành công.
iPhone 18 tăng giá?

iPhone 18 tăng giá?

Làn sóng tăng giá bộ nhớ do nhu cầu máy chủ AI bùng nổ đang lan rộng ra toàn bộ chuỗi cung ứng, đẩy Apple vào thế khó khi chuẩn bị ra mắt iPhone 18.