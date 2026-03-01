Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

Cách thu hồi tin nhắn iMessage đã gửi iOS 18.7 nhanh chóng

P.V (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tính năng thu hồi tin nhắn iMessage trên iOS 18.7 giúp người dùng iPhone xử lý nhanh các tin nhắn gửi nhầm, chỉnh sửa lỗi và kiểm soát nội dung trò chuyện.

Cách để thu hồi tin nhắn iMessage đã gửi iOS 18.7 nhanh chóng.
Cách để thu hồi tin nhắn iMessage đã gửi iOS 18.7 nhanh chóng.

Tính năng thu hồi tin nhắn iMessage trên iOS 18.7 giúp người dùng iPhone chủ động hơn khi lỡ gửi sai nội dung, đồng thời nâng cao khả năng quản lý cuộc trò chuyện một cách linh hoạt và tiện lợi. Hãy cùng khám phá cách sử dụng và những điểm cần lưu ý trong bài viết dưới đây.

Trên iOS 18.7, Apple đã bổ sung khả năng thu hồi tin nhắn iMessage đã gửi, mang đến cho người dùng iPhone sự chủ động hơn khi nhắn tin, đặc biệt hữu ích trong các trường hợp gửi nhầm nội dung hoặc cần chỉnh sửa thông tin trao đổi.

Cách thu hồi tin nhắn iMessage đã gửi trên iOS 18.7 đơn giản

Để thu hồi tin nhắn iMessage đã gửi trên iOS 18.7 một cách chính xác và hiệu quả, bạn có thể làm theo hướng dẫn chi tiết dưới đây. Các bước khá đơn giản nhưng cần thao tác kịp thời để tính năng hoạt động đúng.

Bước 1: Mở ứng dụng Tin nhắn trên iPhone chạy iOS 18.7

Trước hết, bạn hãy truy cập vào ứng dụng Tin nhắn (iMessage) trên iPhone. Đây là nơi lưu trữ toàn bộ các cuộc trò chuyện iMessage và SMS mà bạn đã gửi và nhận trước đó.

Bước 2: Chọn cuộc trò chuyện chứa tin nhắn cần thu hồi

Tại màn hình danh sách hội thoại, hãy tìm đúng cuộc trò chuyện có tin nhắn bạn muốn thu hồi. Nhấn vào đoạn chat đó để mở nội dung chi tiết.

Bước 3: Nhấn và giữ vào tin nhắn iMessage muốn thu hồi

Khi đã vào trong cuộc trò chuyện, bạn nhấn giữ trực tiếp vào bong bóng tin nhắn cần thu hồi. Lúc này, một bảng tùy chọn sẽ xuất hiện với nhiều thao tác khác nhau như sao chép, trả lời, chỉnh sửa hoặc thu hồi. Hãy kiểm tra kỹ nội dung để tránh thao tác nhầm sang tin nhắn khác.

Nhấn và giữ vào tin nhắn iMessage muốn thu hồi.
Nhấn và giữ vào tin nhắn iMessage muốn thu hồi.

Bước 4: Chọn “Hoàn tác gửi” để thu hồi tin nhắn

Trong menu tùy chọn, bạn nhấn vào mục Hoàn tác gửi. Ngay sau đó, tin nhắn sẽ được gỡ khỏi khung chat và không còn hiển thị ở phía người nhận.

Chọn “Hoàn tác gửi” để thu hồi tin nhắn.
Chọn “Hoàn tác gửi” để thu hồi tin nhắn.

Lưu ý quan trọng là tính năng thu hồi tin nhắn iMessage chỉ khả dụng trong khoảng 15 phút kể từ thời điểm gửi. Do đó, nếu phát hiện gửi nhầm nội dung, bạn nên thao tác càng sớm càng tốt để đảm bảo thu hồi thành công.

Nhờ tính năng này, người dùng iPhone trên iOS 18.7 có thể kiểm soát cuộc trò chuyện tốt hơn, hạn chế những tình huống gửi nhầm gây khó xử và nâng cao trải nghiệm nhắn tin hằng ngày.

Tin liên quan

Tags:

#iMessage #thu hồi tin nhắn #iOS 18.7 #thu hồi tin nhắn trên iPhone

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

MacBook giá rẻ sẽ ra mắt ngày 4/3

MacBook giá rẻ sẽ ra mắt ngày 4/3

MacBook giá rẻ sẽ có kích thước màn hình 13 inch, tương tự các mẫu MacBook Air hiện hành. Nhiều khả năng, Apple sẽ tận dụng lại thiết kế của MacBook Air để tối ưu chi phí nghiên cứu và phát triển.
Những thay đổi đáng giá trên iOS 26.3

Những thay đổi đáng giá trên iOS 26.3

Sau một thời gian chờ đợi thông qua các phiên bản thử nghiệm, Apple đã gửi tới người dùng toàn cầu bản phát hành chính thức của hệ điều hành mới nhất iOS 26.3.
Apple đang thử nghiệm iPhone gập vỏ sò

Apple đang thử nghiệm iPhone gập vỏ sò

Trong bối cảnh mẫu iPhone gập đầu tiên được kỳ vọng sẽ có thiết kế dạng cuốn sách, một nguồn tin rò rỉ mới đây khẳng định Apple cũng đang thử nghiệm song song phiên bản gập vỏ sò (clamshell).
Cách dùng Photoshop trực tiếp trong ChatGPT

Cách dùng Photoshop trực tiếp trong ChatGPT

Adobe Photoshop được tích hợp thẳng vào ChatGPT trên máy tính và điện thoại mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới cho việc chỉnh sửa hình ảnh ngay trong khung chat.
Đức tranh luận về bài toán cấm mạng xã hội với trẻ U16

Đức tranh luận về bài toán cấm mạng xã hội với trẻ U16

Chính trường Đức đang xuất hiện cuộc tranh luận mới về việc có nên đặt ra độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội ở mức 16, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về tác động tiêu cực của môi trường số đối với trẻ em và thanh thiếu niên.
Cách xử lý iPhone bắt Wifi yếu

Cách xử lý iPhone bắt Wifi yếu

Tình trạng iPhone bắt Wifi yếu không chỉ đơn thuần là một lỗi kỹ thuật, mà còn là rào cản ngăn bạn tiếp cận với thế giới số một cách trọn vẹn.
Tin buồn cho iPhone 18 Pro

Tin buồn cho iPhone 18 Pro

Một nguồn tin khẳng định iPhone 18 Pro sẽ không có sự thay đổi lớn về thiết kế do những nâng cấp trên iPhone 17 Pro đã quá thành công.
iPhone 18 tăng giá?

iPhone 18 tăng giá?

Làn sóng tăng giá bộ nhớ do nhu cầu máy chủ AI bùng nổ đang lan rộng ra toàn bộ chuỗi cung ứng, đẩy Apple vào thế khó khi chuẩn bị ra mắt iPhone 18.
Cách chỉnh sửa file PDF đơn giản, hiệu quả

Cách chỉnh sửa file PDF đơn giản, hiệu quả

File PDF là một trong những định dạng văn bản phổ biến hiện nay nhờ tính bảo mật cao và khả năng giữ nguyên định dạng trên mọi thiết bị. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa file PDF lại không đơn giản như các tài liệu Word hay Excel.