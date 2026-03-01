Cách thu hồi tin nhắn iMessage đã gửi iOS 18.7 nhanh chóng

Cách để thu hồi tin nhắn iMessage đã gửi iOS 18.7 nhanh chóng.

Tính năng thu hồi tin nhắn iMessage trên iOS 18.7 giúp người dùng iPhone chủ động hơn khi lỡ gửi sai nội dung, đồng thời nâng cao khả năng quản lý cuộc trò chuyện một cách linh hoạt và tiện lợi. Hãy cùng khám phá cách sử dụng và những điểm cần lưu ý trong bài viết dưới đây.

Trên iOS 18.7, Apple đã bổ sung khả năng thu hồi tin nhắn iMessage đã gửi, mang đến cho người dùng iPhone sự chủ động hơn khi nhắn tin, đặc biệt hữu ích trong các trường hợp gửi nhầm nội dung hoặc cần chỉnh sửa thông tin trao đổi.

Cách thu hồi tin nhắn iMessage đã gửi trên iOS 18.7 đơn giản

Để thu hồi tin nhắn iMessage đã gửi trên iOS 18.7 một cách chính xác và hiệu quả, bạn có thể làm theo hướng dẫn chi tiết dưới đây. Các bước khá đơn giản nhưng cần thao tác kịp thời để tính năng hoạt động đúng.

Bước 1: Mở ứng dụng Tin nhắn trên iPhone chạy iOS 18.7

Trước hết, bạn hãy truy cập vào ứng dụng Tin nhắn (iMessage) trên iPhone. Đây là nơi lưu trữ toàn bộ các cuộc trò chuyện iMessage và SMS mà bạn đã gửi và nhận trước đó.

Bước 2: Chọn cuộc trò chuyện chứa tin nhắn cần thu hồi

Tại màn hình danh sách hội thoại, hãy tìm đúng cuộc trò chuyện có tin nhắn bạn muốn thu hồi. Nhấn vào đoạn chat đó để mở nội dung chi tiết.

Bước 3: Nhấn và giữ vào tin nhắn iMessage muốn thu hồi

Khi đã vào trong cuộc trò chuyện, bạn nhấn giữ trực tiếp vào bong bóng tin nhắn cần thu hồi. Lúc này, một bảng tùy chọn sẽ xuất hiện với nhiều thao tác khác nhau như sao chép, trả lời, chỉnh sửa hoặc thu hồi. Hãy kiểm tra kỹ nội dung để tránh thao tác nhầm sang tin nhắn khác.

Nhấn và giữ vào tin nhắn iMessage muốn thu hồi.

Bước 4: Chọn “Hoàn tác gửi” để thu hồi tin nhắn

Trong menu tùy chọn, bạn nhấn vào mục Hoàn tác gửi. Ngay sau đó, tin nhắn sẽ được gỡ khỏi khung chat và không còn hiển thị ở phía người nhận.

Chọn “Hoàn tác gửi” để thu hồi tin nhắn.

Lưu ý quan trọng là tính năng thu hồi tin nhắn iMessage chỉ khả dụng trong khoảng 15 phút kể từ thời điểm gửi. Do đó, nếu phát hiện gửi nhầm nội dung, bạn nên thao tác càng sớm càng tốt để đảm bảo thu hồi thành công.

Nhờ tính năng này, người dùng iPhone trên iOS 18.7 có thể kiểm soát cuộc trò chuyện tốt hơn, hạn chế những tình huống gửi nhầm gây khó xử và nâng cao trải nghiệm nhắn tin hằng ngày.