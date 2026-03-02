Tin buồn cho người muốn mua TV năm nay

Linh kiện thiếu hụt khiến giá TV có thể tăng mạnh trong năm 2026. Ảnh: Bloomberg.

Sự bùng nổ của AI đang tạo ra áp lực lớn lên nguồn cung linh kiện bán dẫn thiết yếu. Các nhà sản xuất TV cảnh báo rằng chi phí sản xuất tăng và tình trạng thiếu chip có thể khiến người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn cho sản phẩm này.

Một trong những nguyên nhân chính đằng sau xu hướng tăng giá là sự cạnh tranh gay gắt đối với các loại chip bộ nhớ, đặc biệt là DRAM và RAM, giữa các hãng sản xuất TV và những công ty phát triển AI lớn như Nvidia, Microsoft hay Google.

Đây là nhóm công ty cần lượng lớn bộ nhớ để vận hành các trung tâm dữ liệu phục vụ các ứng dụng AI và mô hình ngôn ngữ lớn. Việc đẩy mạnh sản xuất máy chủ AI khiến nhiều nhà sản xuất bán dẫn ưu tiên sản xuất chip cho thị trường này, dẫn đến nguồn cung dành cho thiết bị tiêu dùng bị co hẹp.

Theo khảo sát dữ liệu thị trường, giá của các mô-đun DRAM dành cho TV đã tăng mạnh, với mức tăng hơn 50% so với đầu năm 2025, trong khi giá chip nhớ Flash NAND dùng trong các mẫu TV hiện đại cũng đã tăng gấp đôi.

Điều đáng chú ý, Samsung, nhà sản xuất TV lớn nhất thế giới cũng thừa nhận khả năng tăng giá do tình trạng thiếu hụt chip và chi phí linh kiện gia tăng. Theo lời một trong những lãnh đạo của Samsung, tình hình hiện tại là “chưa từng có tiền lệ” và khó có công ty nào tránh khỏi ảnh hưởng. Mặc dù Samsung có lợi thế nhờ các hợp đồng cung ứng dài hạn, áp lực từ thị trường chip vẫn rất lớn.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất TV còn đang chịu sức ép bổ sung khi chính họ ngày càng tích hợp nhiều tính năng AI vào các mẫu mới. Những tính năng này, mặc dù giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, cũng làm tăng chi phí phần cứng và yêu cầu sử dụng linh kiện cao cấp hơn.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt và biên lợi nhuận ở phân khúc TV luôn khá mỏng, các nhà sản xuất khó có thể bù đắp hết chi phí gia tăng. Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng người tiêu dùng vẫn có thể tìm được TV với mức giá hấp dẫn nếu lựa chọn các mẫu ra mắt trước thời điểm tăng giá.