Phó Thủ tướng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát lớn lao của Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đào cùng gia đình.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Hà Tĩnh, sáng 28/2, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đào và kiểm tra công tác vận hành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen. Đi cùng đoàn có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đào.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đào (sinh năm 1931, trú tổ dân phố Tiền Giang, phường Thành Sen). Mẹ Đào có chồng là liệt sỹ Nguyễn Văn Định, hy sinh năm 1968 và 1 người con là liệt sỹ Nguyễn Văn Bình, hy sinh năm 1977.

Trong không khí ấm áp, xúc động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của mẹ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát của mẹ cùng gia đình vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn khắc ghi công lao của các thế hệ cha anh đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo để mẹ có cuộc sống đầy đủ, là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác kiểm tra công tác vận hành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đến kiểm tra thực tế công tác vận hành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, là đầu mối tập trung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn phường. Trung tâm có khuôn viên gần 1.200 m², gồm 1 dãy nhà 3 tầng, 1 dãy nhà 2 tầng và nhà bảo vệ, với tổng diện tích sàn sử dụng 815 m².

Về tổ chức bộ máy, trung tâm có 6 biên chế gồm giám đốc và 5 chuyên viên. Đồng thời, các phòng chuyên môn cử 5 công chức phối hợp trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ; ngành dọc văn phòng đăng ký đất đai bố trí 2 cán bộ làm việc thường xuyên tại trung tâm, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính theo hướng “một đầu mối - liên thông - tại chỗ”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen.

Từ ngày 1/7/2025 đến 25/2/2026, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen đã tiếp nhận 18.400 hồ sơ, không có hồ sơ tồn từ kỳ trước. Đã giải quyết 18.207 hồ sơ, trong đó 14.910 hồ sơ trước hạn, 3.294 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Hiện còn 136 hồ sơ đang giải quyết, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ. Đặc biệt, trung tâm đã thực hiện 3.171 hồ sơ chứng thực điện tử; 697 hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh - thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; 221 hồ sơ liên thông đăng ký khai tử - xóa thường trú - trợ cấp mai táng phí.

Về chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến, trung tâm đạt tỷ lệ 100% hồ sơ nộp trực tuyến; 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,74% với tổng số tiền hơn 195 triệu đồng; 100% hồ sơ được số hóa thành phần và kết quả giải quyết.

Năm 2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen dẫn đầu toàn tỉnh về bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Với phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ”, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền hành chính cơ sở chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và phục vụ.

Qua kiểm tra thực tế và lắng nghe những chia sẻ của địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của phường Thành Sen trong việc xây dựng mô hình hành chính hiện đại. Đồng chí ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức tại trung tâm trong việc đổi mới tư duy, lề lối làm việc, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và minh bạch ngay từ cơ sở.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh một số nhiệm vụ phường Thành Sen cần triển khai trong thời gian tới.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hóa các quy trình giải quyết TTHC, đặc biệt là nhóm thủ tục liên thông, nhằm cắt giảm tối đa thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao đạo đức công vụ và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức. Mỗi cán bộ tại trung tâm phải thực sự trở thành “công bộc” tận tụy, gương mẫu, am hiểu công nghệ, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

“Với phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ”, phường Thành Sen sẽ tiếp tục góp phần quan trọng vào công cuộc cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính quyền cơ sở chuyên nghiệp, hiện đại và vì dân” - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng.