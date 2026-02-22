Bộ máy tinh gọn: Gần dân hơn, hiệu quả hơn

Thực tiễn cho thấy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra những thay đổi bước đầu khá rõ nét trong công tác chỉ đạo, điều hành. Việc cắt giảm cấp trung gian giúp các quyết sách được triển khai nhanh hơn, tạo điều kiện để chính quyền xã, phường phát huy tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cùng đó, tỉnh cũng đã tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, kiện toàn tổ chức bộ máy, điều chỉnh biên chế, bảo đảm cơ sở vật chất và tăng cường chuyển đổi số. Những giải pháp đồng bộ là nền tảng quan trọng giúp bộ máy sau sắp xếp sớm đi vào nền nếp, từng bước phát huy hiệu quả.

Các trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Một điểm dễ nhận thấy là tinh thần phục vụ Nhân dân ở cơ sở đã có sự chuyển biến tích cực. Khi chính quyền gần dân hơn, giải quyết chính sách cũng trở nên kịp thời và sát thực tiễn hơn. Nhiều địa phương đã có những sáng kiến, cách làm hay để xây dựng chính quyền phục vụ, tạo điều kiện cho người dân thuận tiện hơn trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC).

Tại xã Đồng Lộc, với phương châm “Giải quyết thủ tục nhanh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp triển khai “Ngày thứ Năm không phiếu hẹn” với rất nhiều TTHC. Đồng thời, thực hiện mô hình “Ngày nghỉ vì Nhân dân” (vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật) để hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, giải quyết các thủ tục cần thiết, đặc biệt là phục vụ các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội… Các TTHC chuyển đến vào ngày thực hiện mô hình “Ngày không hẹn” đều được giải quyết và trả kết quả ngay cho công dân.

Anh Phan Trọng Tường (thôn Vĩnh Xuân) phấn khởi nói: “Làm thủ tục đăng ký kết hôn đúng ngày thực hiện mô hình “Ngày không hẹn”, tôi được cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã hướng dẫn thực hiện cụ thể và nhanh chóng nhận được kết quả. Chúng tôi thấy mô hình này rất thiết thực, nhanh và hiệu quả, giúp người dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức”.

Xã Phúc Trạch đang chủ động xây dựng quy hoạch trên cơ sở xác định rõ từng vùng phát triển phù hợp, phát huy lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư…

Tuy vậy, năm mới 2026 cũng đang đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn, đòi hỏi khắt khe hơn. Tỉnh cũng xác định đây sẽ là giai đoạn “thước đo thật sự” của chính quyền mới. Mô hình mới cũng đặt ra yêu cầu phải thay đổi toàn diện và trọng tâm của sự thay đổi là công tác quy hoạch. Nhiều xã, phường mới coi quy hoạch là “chìa khóa” để mở ra không gian phát triển mới.

Ông Hoàng Quốc Nhã - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch cho biết: “Từ định hướng phát triển tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương đang chủ động xây dựng quy hoạch trên cơ sở xác định rõ từng vùng phát triển phù hợp, phát huy lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống của người dân”.

Cùng đó, các xã, phường cũng tiếp tục tập trung nâng chất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng yêu cầu của mô hình mới. Trong đó, tập trung bổ sung, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng xử lý tình huống và năng lực thực thi công vụ, đồng thời, tiếp tục nhân rộng các mô hình sáng tạo phục vụ Nhân dân.

Xã Kỳ Văn tập trung tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn người dân chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn cho hay: “Mô hình “ngày thứ Bảy về thôn” với mục tiêu trọng tâm là giải quyết các vướng mắc hành chính ngay tại cơ sở đã phát huy hiệu quả cao tại địa phương. Vì vậy, chúng tôi xác định sẽ tiếp tục triển khai mô hình, trong đó tập trung tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn người dân chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Với phương châm “lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo phục vụ của chính quyền”, đây sẽ là bước đi cụ thể trong xây dựng chính quyền gần dân, tận tâm, vì dân phục vụ”.

Đi đôi với phục vụ Nhân dân là nhiệm vụ đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các địa phương phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH. Như ở xã biên giới Sơn Hồng, tinh thần đưa nghị quyết vào cuộc sống đang được cụ thể hóa bằng quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững. Thời gian qua, Sơn Hồng mạnh dạn định hướng người dân phát triển chè công nghiệp.

Mùa xuân này, toàn xã Sơn Hồng ra quân trồng mới 12,6 ha chè.

Mùa xuân này, toàn xã ra quân trồng mới 12,6 ha chè. Ông Nguyễn Thành Đồng - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hồng khẳng định: “Việc chuyển đổi không chỉ tạo sinh kế mới mà còn mở ra hướng sản xuất hàng hóa quy mô, giúp địa phương từng bước hình thành vùng nguyên liệu và gắn kết người dân vào chuỗi giá trị nông nghiệp, thực sự biến chủ trương phát triển kinh tế của Đảng thành những thay đổi cụ thể trong đời sống”.

Xuân về trên từng nếp nhà, từng thôn xóm cũng là lúc bộ máy chính quyền 2 cấp của Hà Tĩnh tiếp tục khởi động những mục tiêu mới bằng tinh thần quyết liệt hơn. Khí thế đổi mới lan rộng từ tỉnh đến cơ sở, hứa hẹn một chặng đường phát triển đồng bộ, bền vững và tràn đầy kỳ vọng.