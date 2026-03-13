Phát huy vai trò trưởng bản, người có uy tín trong công tác bầu cử ở vùng biên

Bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) những ngày này dường như rộn ràng hơn thường lệ. Công tác chuẩn bị cho bầu cử đang được địa phương triển khai khẩn trương, đồng bộ. Trong những nếp nhà sàn đơn sơ, Trưởng bản Hồ Thị Kiên cùng cán bộ tổ biên phòng cắm bản trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích cho bà con về ý nghĩa của cuộc bầu cử; hướng dẫn cụ thể quy trình, quy định bỏ phiếu và nhắc nhở thời gian, địa điểm tham gia.

Trưởng bản Hồ Thị Kiên cùng cán bộ tổ biên phòng cắm bản trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích cho bà con về ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Đời sống vẫn còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, do đó, với một số người dân tộc Chứt, bầu cử là nội dung khá mới mẻ. Vì vậy, những buổi tuyên truyền gần gũi, bằng tiếng nói quen thuộc và cách giải thích mộc mạc, dễ hiểu của Trưởng bản Hồ Thị Kiên đã giúp bà con dần nắm rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Bà Hồ Thị Mai, người dân bản Rào Tre chia sẻ: “Qua nghe giải thích, tôi đã nắm rõ nội dung bầu cử, hiểu cách bỏ phiếu và sẽ đi bầu cử đúng quy định.”

Cùng với chính quyền cơ sở, bộ đội biên phòng, Trưởng bản Hồ Thị Kiên đến từng hộ dân giải thích cho bà con hiểu về bầu cử.

Bà Hồ Thị Kiên - Trưởng bản Rào Tre cho biết: “Bà con mình hiểu chưa đầy đủ thông tin, mình là trưởng bản, phải nói cho bà con hiểu. Cũng có những gia đình phải đến nhiều lần mới gặp, phải giải thích nhiều lần bà con mới thấu hiểu, nhưng tôi không lấy đó làm trở ngại. Chỉ cần bà con hiểu đúng và vui vẻ cùng tham gia đi bầu cử là niềm vui của chúng tôi”

Không chỉ ở Rào Tre, vai trò của trưởng bản, người có uy tín còn được phát huy rõ nét tại nhiều địa bàn vùng dân tộc thiểu số các xã Hương Xuân, Phúc Trạch, Sơn Kim 1…

Ông Nguyễn Văn Thân - Trưởng ban Liên lạc đồng bào dân tộc thiểu số xã Sơn Kim 1 được xem như “sợi dây” gắn kết cộng đồng. Ông là cầu nối giữa 161 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (Tày, Thái, Mán, Mường, Thổ, Khơ Mú) trên địa bàn và giữa bà con với người dân tộc Kinh.

Những ngày hướng tới bầu cử, ông Thân luôn tất bật bám địa bàn, phối hợp cùng chính quyền và lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn bà con nắm rõ quy trình bầu cử, vận động cử tri tham gia đầy đủ, đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Thân - Trưởng ban Liên lạc đồng bào dân tộc thiểu số xã Sơn Kim 1 là người có uy tín trên địa bàn.

Ông Phạm Anh Hào - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 khẳng định: “Với hơn 30 năm làm công tác xã hội, luôn gương mẫu, trách nhiệm, ông Thân rất có uy tín trong cộng đồng. Mỗi khi ông Thân trực tiếp vận động, bà con đều tin tưởng và tích cực hưởng ứng, góp phần giúp công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn đạt hiệu quả cao”.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 12 trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Từ những bản làng xa xôi nơi biên giới Hà Tĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng đang lan tỏa.

Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ là sự lựa chọn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành trong nhận thức và ý thức công dân của đồng bào vùng biên. Đằng sau mỗi lá phiếu là sự tận tụy, bền bỉ của trưởng bản, người có uy tín ngày đêm bám bản, bám dân, góp phần vì sự phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thân hướng dẫn bà con nắm rõ quy trình bầu cử, vận động cử tri tham gia đầy đủ, đúng quy định.

Ông Thái Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chia sẻ: “Khi có già làng, trưởng bản, người có uy tín cùng tham gia tuyên truyền, bà con rất tin tưởng, bởi họ am hiểu phong tục, tập quán và tâm lý của từng hộ dân. Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở với đội ngũ người có uy tín và lực lượng biên phòng đã tạo nên sức lan tỏa tích cực.

Phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản trong công tác bầu cử không chỉ góp phần vào thành công của mỗi kỳ bầu cử mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng niềm tin bền chặt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân nơi phên dậu Tổ quốc”.