Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Video

Hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng cho ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Thu Hà - Đình Phi
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sáng 11/3, Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ.

Tags:

#bầu cử tại Hà Tĩnh #Bầu cử đại biểu Quốc hội ở Hà Tĩnh #Hà Tĩnh sẵn sàng cho bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

Có thể bạn quan tâm