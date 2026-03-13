Các địa phương linh hoạt, sáng tạo trong công tác chuẩn bị bầu cử

Từng chứng kiến những ảnh hưởng của thời tiết làm hư hỏng tài liệu niêm yết tại khu vực bỏ phiếu ở các kỳ bầu cử trước, Ban Chỉ đạo bầu cử xã Hà Linh đã chủ động chỉ đạo các tổ bầu cử chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Thông tin, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đều được ép plastic trước khi niêm yết tại các điểm bầu cử.

Ông Hồ Sỹ Thế - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Hà Linh cho biết: “Thông tin về ứng cử viên là nội dung cử tri rất quan tâm theo dõi trước ngày bầu cử. Việc ép plastic tuy đơn giản, chi phí không lớn nhưng giúp tài liệu được bảo quản tốt hơn, tránh bị ướt, nhòe chữ nếu gặp mưa gió, đồng thời đảm bảo sự trang trọng khi niêm yết”.

Hà Linh có 4 khu vực bỏ phiếu, tuy nhiên để tạo thuận lợi cho cử tri, xã đã bố trí thành 6 điểm bỏ phiếu.

Không chỉ chú trọng bảo quản tài liệu bầu cử, địa phương còn linh hoạt trong tổ chức điểm bỏ phiếu. Dù toàn xã có 4 khu vực bỏ phiếu với hơn 6.000 cử tri, nhưng trong điều kiện diện tích xã rộng, dân cư thưa thớt, vì vậy, xã đã bố trí thành 6 điểm bỏ phiếu để phù hợp thực tế địa bàn. Các điểm được sắp xếp theo cụm thôn có điều kiện tương đồng và lựa chọn vị trí trung tâm, thuận lợi cho người dân đi lại.

Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, Ban Chỉ đạo bầu cử phường Sông Trí cũng chủ động kiểm tra thực tế tại các điểm bỏ phiếu và chỉ đạo các tổ dân phố rà soát toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Các phương án dự phòng như thuê rạp, chuẩn bị bàn ghế, quạt, máy phát điện… được xây dựng sẵn sàng. Đồng thời, địa phương cũng bố trí loa kéo di động cho 27 tổ dân phố để tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cử tri.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - Bí thư chi bộ tổ dân phố 2, phường Sông Trí chia sẻ: “Chúng tôi được hướng dẫn rà soát rất kỹ các điều kiện phục vụ bầu cử. Từ vị trí đặt hòm phiếu, khu vực niêm yết thông tin đến các phương án dự phòng mưa nắng đều được chuẩn bị chu đáo để phục vụ cử tri tốt nhất”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thạch Khê.

Để bảo đảm quá trình bầu cử diễn ra thông suốt, hạn chế tối đa sai sót, một số địa phương còn tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của tổ bầu cử. Là địa phương triển khai sớm nội dung này, xã Thạch Khê đã tổ chức vận hành thử đầy đủ quy trình bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 12 (thôn Đồng Giang), từ khâu khai mạc, hướng dẫn cử tri đến kiểm phiếu.

Xã Thạch Khê đã tổ chức vận hành thử đầy đủ quy trình bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 12 ở thôn Đồng Giang. Trong ảnh: Đoàn công tác thực hiện thử nghiệm nghi thức khai mạc trước khi tiến hành bỏ phiếu.



Ông Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Khê chia sẻ: "Việc vận hành thử nghiệm được chúng tôi triển khai sớm nhằm giúp các thành viên tổ bầu cử nắm chắc quy trình, đồng thời tạo điều kiện để 16 tổ bầu cử còn lại học hỏi và rút kinh nghiệm, tránh lúng túng khi bước vào ngày bầu cử chính thức. Cũng từ vận hành thử nghiệm, Ban Chỉ đạo bầu cử xã kịp thời phát hiện những tình huống có thể phát sinh để điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm ngày bầu cử chính thức diễn ra an toàn, đúng quy định”.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương như Đức Quang, Cẩm Bình, Yên Hòa, Phúc Trạch… cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền bầu cử. Mã QR được xây dựng để giới thiệu khu vực bỏ phiếu, sơ đồ bố trí điểm bầu cử và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin qua điện thoại thông minh và mạng xã hội.

Xã Phúc Trạch...

...xã Yên Hòa xây dựng mã QR bản đồ số các điểm bầu cử và thông tin ứng viên.

Những cách làm linh hoạt, sáng tạo từ cơ sở đang góp phần quan trọng giúp công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn Hà Tĩnh được triển khai chu đáo, đúng quy định. Từ đó tạo tiền đề để ngày bầu cử được tổ chức thành công, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.