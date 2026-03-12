Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Chiều 12/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại các phường: Trần Phú, Thành Sen.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 18 (phường Trần Phú).

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bầu cử số 13, 18 (phường Trần Phú) và khu vực bầu cử số 1, 14 (phường Thành Sen).

Tại phường Trần Phú, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo dân chủ, công khai. Sự phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thống nhất, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và các thành viên đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 13 (phường Trần Phú).

Lãnh đạo phường Trần Phú báo cáo các nội dung liên quan với đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và đoàn công tác.

Phường Trần Phú đã thành lập 23 tổ bầu cử tại 23 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri tính đến thời điểm hiện tại là hơn 27.000 người. Địa phương đã tổ chức niêm yết danh sách trích ngang, tiểu sử những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các khu vực bỏ phiếu và các phần việc khác theo kế hoạch.

Phường Thành Sen có 41 tổ bầu cử, 41 khu vực bỏ phiếu và có hơn 59.000 cử tri. Việc niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt người ứng cử được thực hiện trang trọng, đúng quy định. Cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học; các đơn vị bầu cử chọn điểm bỏ phiếu hợp lý, trung tâm giữa các tổ dân phố, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu.

Từ nay đến ngày diễn ra bầu cử, phường Thành Sen tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú; tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ cuộc bầu cử. Đồng thời, có các phương án chủ động đối với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và ủy ban bầu cử các địa phương tiếp tục rà soát phần việc, đảm bảo ngày bầu cử thành công tốt đẹp.



Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các địa phương trong triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đánh giá cao việc thực hiện quy trình nghiệp vụ bài bản, đúng quy định pháp luật; công tác thông tin, tuyên truyền và niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên được triển khai trang trọng, khoa học. Đặc biệt, việc chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo và bố trí các điểm bỏ phiếu thuận lợi đã thể hiện sự quan tâm sát sao đến quyền lợi của cử tri, tạo được niềm tin và khí thế phấn khởi trong Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm đề nghị, các địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ, cập nhật kịp thời danh sách cử tri, đảm bảo mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử theo quy định; không để xảy ra sai sót trong việc niêm yết thông tin và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh lưu ý các địa phương bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử.

Tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động để cử tri nắm vững Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, hiểu rõ tiêu chuẩn ứng cử viên; đưa ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cử tri trong việc lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Về đảm bảo an ninh trật tự, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị các địa phương chủ động xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống phát sinh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) ngay từ cơ sở...

“Đối với công tác tổ chức và phục vụ trong ngày bầu cử, các tổ bầu cử cần bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho thành viên, đảm bảo việc bỏ phiếu, kiểm phiếu, báo cáo kết quả... diễn ra chính xác, đúng tiến độ. Bên cạnh đó, cần chú trọng trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu đảm bảo tính trang trọng” - đồng chí Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh.