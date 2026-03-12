Chung tay thực hiện công trình, phần việc hướng về "ngày hội non sông" (Baohatinh.vn) - Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai sôi nổi các công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần tạo khí thế phấn khởi trong Nhân dân trước ngày hội lớn.
Trong không khí hướng tới ngày bầu cử ĐBQH và HĐND, những ngày qua, cán bộ và Nhân dân 31 thôn trên địa bàn xã Đan Hải đã đồng loạt ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường.
Đây là hoạt động trọng tâm nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, tạo khí thế phấn khởi, trang trọng trước ngày bầu cử.
Tập trung vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan hướng tới ngày bầu cử cũng là hoạt động đang diễn ra tại các thôn ở xã Tứ Mỹ.
Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn 4, xã Tứ Mỹ chia sẻ:
"Bà con trong thôn chúng tôi cùng nhau dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, treo cờ Tổ quốc để khu dân cư thêm sạch đẹp. Ai cũng phấn khởi vì được góp một phần nhỏ tạo không khí vui tươi, trang trọng trước ngày bầu cử.”
Người dân xã Thạch Xuân tích cực dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực bỏ phiếu...
... mỗi người một phần việc với khí thế hào hứng, sôi nổi, mong góp chút sức mình vào thành công của ngày hội lớn.
Để làm đẹp khuôn viên nhà văn hóa thôn, các tuyến đường tự quản, các chi hội nông dân ở xã Cẩm Xuyên, xã Hà Linh cũng tích cực lao động, vệ sinh môi trường.
Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, cán bộ hội viên đã tích cực tham gia quét dọn, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, chỉnh trang khuôn viên, lau dọn bàn ghế, treo băng rôn, khẩu hiệu… góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đảm bảo môi trường khang trang, trang trọng phục vụ ngày bầu cử.
Phát huy tinh thần tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên ở các địa bàn trên toàn tỉnh đã tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang, trang trí các điểm bầu cử.
Bên cạnh đó, 100% cơ sở đoàn trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập các đội hình tình nguyện chuyên trách hỗ trợ, tuyên truyền cho công tác bầu cử với sự tham gia của 3.420 lượt đoàn viên. Lực lượng này sẽ luân phiên túc trực hướng dẫn người dân tại các điểm bỏ phiếu...
Không chỉ hướng tới ngày hội lớn bằng những phần việc thiết thực, các địa phương còn sôi nổi triển khai nhiều công trình ý nghĩa. Theo đó, xã Cẩm Lạc vừa tổ chức lễ khởi công công trình "Xây dựng, nâng cấp cầu 26/3 trên đường trục chính xã TX32 Cẩm Sơn, xã Cẩm Lạc". Công trình có tổng giá trị đầu tư 13 tỷ đồng, thời gian thi công 9 tháng.
Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc Hoàng Văn Hiệp chia sẻ:
"Cầu 26/3 sau khi hoàn thành xây dựng, nâng cấp sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trên trục đường chính TX32, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất và giao thương của Nhân dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Cẩm Lạc. Đây cũng là công trình ý nghĩa chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031".
Mới đây, Hội Nông dân xã Vũ Quang đã tổ chức lễ ra quân trồng tuyến đường hoa bông trang và cây cau nhằm chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Chủ tịch Hội Nông dân xã Phạm Cẩm Hà cho biết:
"Ngay sau lễ phát động, các hội viên đã tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây trên tuyến đường đã được quy hoạch. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trong buổi ra quân các hội viên đã trồng được 50 cây cau và 150 cây hoa bông trang".
Hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc, chung sức xây dựng nông thôn mới và phát huy tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, 45 hộ giáo dân giáo xứ Kẻ Tùng (thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang) đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, chặt cây cối và các công trình phụ để mở rộng tuyến đường giao thông dài gần 1 km.
Linh mục Trần Quốc Toản - giáo xứ Kẻ Tùng chia sẻ:
“Hướng về ngày hội lớn của đất nước, đồng thời chung tay xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã vận động bà con giáo dân phát huy tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung của cộng đồng. Khi tuyến đường được mở rộng, việc đi lại, sinh hoạt của bà con cũng thuận tiện hơn.”
Thực hiện công trình chào mừng ngày bầu cử, Ủy ban MTTQ xã Đồng Tiến đã phối hợp với Hội LHPN xã triển khai hỗ trợ hai thôn Bắc Dinh và Liên Mỹ xây dựng các tuyến đường cờ, pano, áp phích tuyên truyền.
Các pano, áp phích được thiết kế với nội dung tuyên truyền trực quan, sinh động về ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bầu cử.
Tại xã Kỳ Khang, lãnh đạo xã đã đến trao tặng 30 lá cờ Tổ quốc cho người dân trên địa bàn thôn Đậu Giang, góp phần phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử và lan tỏa tinh thần yêu nước trong Nhân dân.
Dịp này, Hội LHPN xã Kỳ Khang cũng xây dựng tuyến đường pano, băng rôn tuyên truyền tại các trục đường và khu dân cư trên địa bàn thôn Trung Tân.
Lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đồn Biên phòng Bản Giàng (xã Hương Xuân) đã chủ động trao đổi thông tin, hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và nhiệm vụ quốc phòng, tuần tra bảo đảm an toàn địa bàn, nhất là ở khu vực biên giới trước thềm bầu cử.
Cùng với các phần việc, công trình, đến nay tại các khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh, công tác tuyên truyền trực quan, chuẩn bị điều kiện vật chất phục vụ ngày bầu cử; công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng đang được các lực lượng liên quan phối hợp triển khai chặt chẽ.
Những công trình, phần việc thiết thực không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan, chỉnh trang khu dân cư mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, niềm tin và niềm háo hức của các tầng lớp nhân dân hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự đồng thuận và quyết tâm chung tay vì một kỳ bầu cử dân chủ, an toàn và thành công.