Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Hoài Sơn

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Tôi rất vinh dự và vui mừng được cơ quan nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm; được Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 1. Đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Hoài Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Vũng Áng.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của HĐND và sứ mệnh của người đại biểu HĐND là hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị ở địa phương. Nhất là bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, mở rộng không gian đô thị và nâng cao chất lượng quản trị; bối cảnh đó đòi hỏi người đại biểu dân cử phải có tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn sâu sát và trên hết là tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri.

Qua đó, góp phần để mỗi nghị quyết của HĐND được thông qua không chỉ là quyết định quản lý nhà nước mà còn là cam kết chính trị trước Nhân dân; mỗi hoạt động giám sát không chỉ dừng ở việc chỉ ra tồn tại mà phải hướng đến tháo gỡ vướng mắc, tạo chuyển biến thực chất.

Ông Nguyễn Hoài Sơn trao đổi với các cử tri phường Hoành Sơn.

Trên các cương vị Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng, tôi xác định rõ trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân: Phát huy truyền thống đoàn kết, duy trì mối quan hệ công tác chặt chẽ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 tại các phường, xã mình phụ trách.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử theo quy định; nỗ lực, tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lấy Nhân dân làm trung tâm của mọi hoạt động; thực sự là cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với chính quyền các cấp. Kịp thời chuyển tải đầy đủ các kiến nghị, phản ánh chính đáng của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc giải quyết đến cùng.

Thứ hai, tích cực tham gia thảo luận, quyết định và giám sát thực hiện nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ tài liệu, bám sát thực tiễn, tôi sẽ tham gia ý kiến, quyết nghị các vấn đề quan trọng với tinh thần trách nhiệm cao; đồng thời, đề xuất nội dung giám sát trọng tâm; theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các kết luận giám sát, đảm bảo nghị quyết được triển khai nghiêm túc, thực chất và đi vào cuộc sống.

Thứ ba, quan tâm giám sát và hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm công bằng và nhân văn. Tập trung giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách theo hướng đúng đối tượng, đủ chế độ, kịp thời và công khai, minh bạch. Kiến nghị các giải pháp hỗ trợ sinh kế bền vững cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Ông Nguyễn Hoài Sơn thăm hỏi các gia đình của TDP Hải Thanh tại điểm tránh trú bão.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân, bản thân tôi sẽ nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; chủ động xây dựng kế hoạch công tác khoa học, bám sát thực tiễn; hành động quyết liệt, nhất quán, nói đi đôi với làm.

Với kinh nghiệm công tác và trách nhiệm được giao, tôi xin hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần tận tâm, tận tụy, tận lực; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kiên trì bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tín nhiệm của cử tri bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của cử tri và Nhân dân các phường, xã: Sông Trí, Vũng Áng, Hải Ninh, Hoành Sơn và Kỳ Hoa để tôi có thêm điều kiện tiếp tục nỗ lực cống hiến, góp phần xây dựng khu vực phía Nam tỉnh trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng tỉnh ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại và tăng trưởng xanh.