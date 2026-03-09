Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIX Phạm Nghĩa

Nhiệm kỳ đại biểu HĐND tỉnh 2021-2026 vừa qua, với cương vị là Phó Trưởng ban Pháp chế hoạt động chuyên trách, tôi đã cùng tập thể Ban Pháp chế đạt được một số kết quả tích cực trên các mặt công tác; nhiều nghị quyết HĐND tỉnh đã thực sự phát huy tác dụng tích cực thúc đẩy KT- XH phát triển, đảm bảo AN - QP và đảm bảo an sinh xã hội, đưa lại lợi ích thiết thực cho cử tri và Nhân dân.

Ông Phạm Nghĩa - ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử số 10.

Từ vai trò là Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh mà tôi đang đảm nhiệm, nếu được cử tri và Nhân dân tại đơn vị bầu cử số 10 tin tưởng, tín nhiệm, ủng hộ, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi để phát huy tối đa những kinh nghiệm và năng lực của mình, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục tâm huyết, trách nhiệm, cống hiến nhiều hơn nữa trong hoạt động ở cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ tới với 4 nhóm vấn đề trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, trau dồi, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; không ngừng học tập nâng cao trình độ để thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ và nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri, để phản ánh khách quan, trung thực với HĐND tỉnh. Đồng thời chủ động tuyên truyền, giải thích cho cử tri hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, để Nhân dân đồng tình thực hiện.

Thường xuyên đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri; tích cực, chủ động tham mưu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Ông Phạm Nghĩa tham gia chất vấn tại kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh khoá XVIII.

Thứ hai, tập trung tìm hiểu nắm bắt thông tin từ thực tiễn cơ sở để tham gia có hiệu quả vào việc thảo luận, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng tại các kỳ họp. Nghiên cứu, đề xuất với HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh cũng như của các xã trên địa bàn.

Thứ ba, tôi sẽ cùng HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật, chất vấn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Đồng thời, tham mưu cho HĐND tỉnh kiến nghị khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý và điều hành của các cấp, các ngành, nhằm thúc đẩy KT-XH phát triển và đảm bảo ANTT.

Thứ tư, tôi đặc biệt quan tâm đến việc phát huy lợi thế đặc thù vùng miền, tổ chức không gian phát triển hợp lý giữa các vùng trong tỉnh. Đối với khu vực Đức Thọ – Vũ Quang (cũ), đây là địa bàn hội tụ đầy đủ đặc trưng đồng bằng, trung du và miền núi, với nhiều tiềm năng phát triển đa dạng.

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ cùng các vị đại biểu được bầu trên địa bàn tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng từng vùng, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, tiểu thủ công nghiệp, kinh tế lâm nghiệp, dược liệu, du lịch sinh thái và dịch vụ, đồng thời tăng cường kết nối hạ tầng, liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Các hoạt động an sinh xã hội được HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm.

Kiến nghị phân bổ nguồn lực đầu tư phù hợp đặc thù từng vùng, để thu hẹp dần khoảng cách phát triển và đời sống Nhân dân giữa miền núi; đồng bằng và đô thị xích lại gần nhau. Đồng thời, trong bối cảnh tổ chức lại đơn vị hành chính với mô hình mới, cần đảm bảo nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất tương xứng cho cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ bán chuyên trách thôn xóm hoạt động.

Tôi tin tưởng rằng, với tư duy phát triển theo hướng “miền núi – trung du – đồng bằng cùng kết nối vùng”, cùng với sự đồng thuận của Nhân dân và sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, chúng ta sẽ có điều kiện phát triển cân bằng, bền vững hơn trong thời gian tới.