Chương trình hành động của ứng viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Việt Hùng

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Tôi rất vinh dự khi được tín nhiệm, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và đại biểu HĐND xã khóa 2, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tôi mong muốn được bà con cử tri tin tưởng, ủng hộ, để tôi có cơ hội được đồng hành cùng bà con, góp phần xây dựng quê hương xã nhà và tỉnh ngày càng phát triển.

Đảng bộ xã Thạch Hà vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2025, trong đó có vai trò quan trọng của người đứng đầu.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh, xã nhiệm kỳ 2026 - 2031; trên cương vị công tác là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã tôi sẽ quyết tâm cam kết thực hiện các công việc sau:

Thứ nhất, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu, thành quả đã đạt được mà cử tri và nhân dân cùng các thế hệ các bác lão thành trước đã xây dựng.

Thứ hai, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tích cực đưa những phản ánh và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Sát sao trong việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh, của xã trong giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thứ ba, tích cực tham gia đóng góp với HĐND các cấp trong việc quyết định các việc làm cụ thể phục vụ Nhân dân, hoàn thiện hệ thống chính sách về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh của xã, của tỉnh. Chủ động phát huy vai trò kết nối trên cương vị là đại biểu HĐND tỉnh với các sở, ngành của tỉnh để tranh thủ tốt nhất các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Ông Nguyễn Việt Hùng kiểm tra sản xuất đầu năm 2026.

Thứ tư, cụ thể hóa bằng các việc làm thiết thực, để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đặc biệt tổ chức triển khai thực hiện thật tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá mà Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Qua đó góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; mục tiêu cuối cùng là xây dựng xã Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại theo tiêu chí mới xây dựng xã Thạch Hà đạt đô thị loại 3.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng trao tặng quà tết cho gia đình chính sách trên địa bàn.

Về bản thân, tôi sẽ luôn cố gắng phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu; dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, lắng nghe các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất đối với HĐND các cấp về những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm, mong đợi.

Tiếp tục tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các hành vi vi phạm pháp luật. Từng bước củng cố, nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu HĐND. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu dân cử; xứng đáng với niềm tin của nhân dân, cử tri.

Nguyện làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Gương mẫu và vận động Nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nội quy, quy chế của địa phương. Thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự đoàn kết, đồng thuận, công tâm vì mục tiêu chung phát triển xã nhà.

Tôi rất mong muốn bà con, quý cử tri tin tưởng ủng hộ và tín nhiệm.