Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Quốc Hùng

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi ý thức sâu sắc về trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là trước cử tri. Tôi mong muốn được cử tri tin tưởng và ủng hộ để có cơ hội đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và được đồng hành cùng cử tri trong thời gian tới.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi sẽ nỗ lực, quyết tâm đem hết khả năng, trí và lực của mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ông Nguyễn Quốc Hùng - ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX.

Thứ nhất, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Quán triệt, nắm chắc và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tận tâm, tận lực thực hiện thắng lợi chương trình hành động đã đề ra.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Hoành Sơn.

Thứ hai, thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân; luôn sâu sát, gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân ngay từ cơ sở; phản ánh đầy đủ với Hội đồng nhân dân, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và giám sát việc thực hiện theo đúng quy định với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Thứ ba, tập trung trí tuệ, thời gian cùng tập thể Hội đồng nhân dân tham gia xây dựng, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, góp phần đưa tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào những quyết sách, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, an ninh, môi trường, việc làm và sinh kế của người dân.

Ông Nguyễn Quốc Hùng chủ trì giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, cùng với các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh toàn diện để làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững tuyệt đối an ninh quốc gia; kiên quyết đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, “tín dụng đen”, cờ bạc, vi phạm pháp luật, lừa đảo trên không gian mạng... Không để tội phạm lộng hành, không có vùng cấm, ngoại lệ, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phát huy tốt hơn nữa tinh thần “phục vụ” Nhân dân, trọng tâm là đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy ứng dụng dữ liệu dân cư, dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian, chi phí đi lại cho Nhân dân.

Thứ năm, đối với các địa bàn ứng cử, bản thân tôi sẽ cùng với lãnh đạo địa phương tranh thủ các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, triển khai mạnh mẽ các giải pháp nhằm đảm bảo tốt an ninh, trật tự, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân với tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Ông Nguyễn Quốc Hùng thăm, tặng quà động viên công an cấp xã.

Tôi hiểu rằng lời nói chỉ có giá trị khi đi đôi với hành động, do đó với trách nhiệm của người cán bộ Công an nhân dân, tôi xin hứa nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi sẽ đem hết tâm sức, kinh nghiệm của mình để quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ đề ra, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.