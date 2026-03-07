Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Bá Đức

Tôi rất vinh dự được cơ quan, cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu và được Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, trước niềm tin của cử tri các địa phương trong đơn vị bầu cử số 3, gồm 6 xã: Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Yên Hòa và Thiên Cầm.

HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và chăm lo đời sống Nhân dân. Nhận thức sâu sắc vai trò đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi xin cam kết thực hiện tốt chương trình hành động của mình với những nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh và trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân. Trong đó, tôi sẽ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân; chủ động học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới; nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao kỹ năng tham gia thảo luận, quyết nghị và giám sát tại các kỳ họp HĐND; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết; giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, thực sự là người đại diện xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của bà con.

Ông Nguyễn Bá Đức (ngoài cùng bên phải) tham gia lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Thiên Cầm.

Thứ hai, làm tốt vai trò cầu nối giữa Nhân dân với HĐND và các cơ quan chức năng, dành thời gian thỏa đáng để tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; lắng nghe đầy đủ, trung thực những ý kiến phản ánh, kiến nghị của bà con; tổng hợp, chuyển tải kịp thời đến HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông tin lại kết quả để cử tri biết, giám sát. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, tôi sẽ tích cực tham mưu, đề xuất giải pháp cụ thể; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, tôi sẽ kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết thỏa đáng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Thứ ba, quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao đời sống Nhân dân. Từ thực tiễn công tác cơ sở, tôi nhận thấy bà con rất quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển dịch vụ - du lịch, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập; theo đó cần tập trung nghiên cứu, kiến nghị đề xuất HĐND tỉnh tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất như giao thông nội đồng, thủy lợi, điện, chuyển đổi số trong nông nghiệp; kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp; xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, ổn định đầu ra cho bà con; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt; quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai, tránh lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng chính quyền số, phục vụ Nhân dân ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả.

Xã Thiên Cầm tổ chức lễ mừng thọ đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Thứ tư, chú trọng công tác an sinh xã hội và chính sách người có công. Nhất là tiếp tục quan tâm đề xuất các chính sách thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện để thanh niên học nghề, lập nghiệp; thúc đẩy bình đẳng giới, chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Bảo đảm an sinh xã hội không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là tình cảm, là đạo lý của mỗi chúng ta. Tôi sẽ nỗ lực để mọi chủ trương, chính sách của tỉnh khi ban hành đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả giám sát, chất vấn và xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nếu được trúng cử, tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động giám sát chuyên đề; mạnh dạn chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm; kiến nghị xử lý nghiêm những sai phạm, bất cập; góp phần xây dựng bộ máy chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Lãnh đạo xã Thiên Cầm chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng thời, trên cương vị Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thiên Cầm, tôi sẽ cùng tập thể BCH, BTV Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; phát huy dân chủ ở cơ sở; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra.

Thứ sáu, giữ gìn mối quan hệ gắn bó, gần gũi với Nhân dân. Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi luôn xác định mình trước hết là người con của quê hương Hà Tĩnh, là cán bộ do Nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ. Tôi sẽ luôn lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Tôi tin rằng, khi đại biểu thực sự gần dân, hiểu dân, vì dân thì mọi chủ trương, chính sách sẽ đi vào cuộc sống; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước sẽ ngày càng được củng cố.

Ông Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy xã Thiên Cầm trình bày chương trình hành động trong hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Yên Hòa.

Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, trước kỳ vọng chính đáng của Nhân dân, tôi ý thức sâu sắc rằng mỗi lá phiếu của cử tri là sự gửi gắm niềm tin và trách nhiệm. Nếu được bà con tín nhiệm lựa chọn, tôi sẽ nỗ lực cao nhất, đem hết khả năng, tâm huyết và kinh nghiệm của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh; xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.