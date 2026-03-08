Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX Nguyễn Thanh Cảnh

Ông Nguyễn Thanh Cảnh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Can Lộc.

Được Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Đây không chỉ là niềm tin mà còn là trách nhiệm lớn lao trước cử tri và Nhân dân địa phương.

Tôi nhận thức rõ, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, vì Nhân dân phục vụ. Thấm nhuần yêu cầu từ thực tiễn và trách nhiệm của người đại biểu dân cử, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh khóa XIX, tôi sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau đây:

Liên hệ mật thiết với Nhân dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Thường xuyên nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, nhất là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người lao động nông thôn; kịp thời có biện pháp tham mưu chính sách hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Thanh Cảnh thường xuyên bám sát cơ sở, gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân.

Chú trọng đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tham mưu công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Nhân dân để chuyển tải tới các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Đồng thời, qua tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bản thân tôi suy nghĩ sâu sắc rằng, là người đại biểu của Nhân dân, phải luôn coi những trăn trở, những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân như của chính mình, từ đó tìm cách tham mưu giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Không ngừng trau dồi thực tiễn, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh người đại biểu, chủ động trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ, linh hoạt sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND. Bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng, đại biểu HĐND tỉnh phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập để nâng cao năng lực, trình độ; có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển của tỉnh; năng động, sáng tạo, nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, thực sự đổi mới, cải tiến phương pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng với vai trò đại biểu HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Cảnh cùng cán bộ tín dụng kiểm tra mô hình sản xuất rượu ở xã Can Lộc.

Trên cương vị công tác của mình, với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh tế, tôi sẽ hỗ trợ và cùng với tập thể ban lãnh đạo xã quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ xã Khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Đối với những kiến nghị, phản ánh của cử tri liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được phân công phụ trách, tôi sẽ quyết liệt chỉ đạo, tham mưu xử lý kịp thời và trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất. Đối với những kiến nghị, phản ánh còn lại, tôi sẽ tiếp thu và kịp thời chuyển đến các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, xử lý; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc và cập nhật tiến độ giải quyết để thông tin đến cử tri trong thời gian sớm nhất.

Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, tôi xin hứa sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, dành trọn tâm huyết và trí tuệ để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân; tích cực đóng góp vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách sát thực tiễn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng quê hương ngày càng phát triển.