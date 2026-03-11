Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thị Hạnh

Được đơn vị nơi công tác, địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 4, tôi nhận thức đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân. Là một giám đốc HTX, trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và có nhiều năm gắn bó với sản xuất, thu mua, tiêu thụ nông sản tại địa phương, tôi thấu hiểu những khó khăn, trăn trở của bà con nông dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi cam kết tập trung thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu HĐND tỉnh; tham dự đầy đủ các kỳ họp, tích cực nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, sát thực tiễn. Đồng thời, phát huy tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với cấp ủy, chính quyền; giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Thứ hai, quan tâm thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị nông sản, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ. Tôi sẽ kiến nghị xây dựng, phát triển các vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp; hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực, nhất là lúa chất lượng cao.

Cùng với đó, tăng cường liên kết “4 nhà” gồm nhà nông, Nhà nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp; hình thành chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến thu mua, chế biến, tiêu thụ, đặc biệt đối với sản phẩm lúa gạo. Quan tâm đề xuất các giải pháp mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, chú trọng truy xuất nguồn gốc, nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản địa phương.

HTX Dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường là một trong những đơn vị có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thu mua, chế biến lúa gạo trên địa bàn.

Thứ ba, tập trung đề xuất các chính sách hỗ trợ cho nông dân, HTX và doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp. Đề xuất cơ chế bảo hiểm nông nghiệp, giảm thiểu rủi ro do thiên tai, dịch bệnh. Tăng cường đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Tôi cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thành công của HTX mình để hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể tại địa phương nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo. Tập trung tạo việc làm nâng cao thu nhập ổn định cho lao động các địa phương, đẩy mạnh đào tạo nghề nông nghiệp công nghệ cao cho thanh niên nông thôn, gắn phát triển sản xuất với xây dựng nông thôn mới.