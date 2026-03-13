Lắng nghe ý kiến cử tri trước ngày hội lớn

Diễn đàn dân chủ trước thềm bầu cử

Bắt đầu từ ngày 27/2 đến nay, hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) do ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp tổ chức đã diễn ra sôi nổi trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, toàn tỉnh đã tổ chức thành công 1.918 hội nghị TXCT vận động bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thu hút hơn 197.000 lượt cử tri tham dự.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu trò chuyện với cử tri phường Bắc Hồng Lĩnh.

Trong đó, hoạt động TXCT của người ứng cử ĐBQH khóa XVI được tổ chức tại 71 điểm (gồm 19 điểm trực tiếp và 52 điểm trực tuyến); đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX là 112 điểm (38 điểm trực tiếp và 74 điểm trực tuyến). Riêng cấp xã, phường ghi nhận con số ấn tượng với 1.735 hội nghị TXCT.

Theo đánh giá, các hội nghị được tổ chức nghiêm túc, đúng trình tự, thu hút đông đảo cử tri tham dự; đảm bảo số lượng cuộc tiếp xúc theo quy định: đối với người ứng cử ĐBQH tối thiểu là 12 cuộc/đơn vị bầu cử; đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tối thiểu là 7 cuộc/đơn vị bầu cử và đại biểu HĐND cấp xã, phường tối thiểu là 5 cuộc/đơn vị bầu cử.

﻿ Cử tri Hà Tĩnh theo dõi tiểu sử người ứng cử.

Bà Hà Thị Việt Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho hay: "Bám sát Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai, hướng dẫn tổ chức hội nghị TXCT vận động bầu cử, đảm bảo tính pháp lý và phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

Điểm mới đáng chú ý trong đợt TXCT lần này là việc kết hợp linh hoạt nhiều hình thức: trực tiếp, trực tiếp kết hợp trực tuyến và thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Hình thức mới đã mở rộng không gian để người ứng cử gặp gỡ, trao đổi với cử tri; đặc biệt giúp cử tri ở nhiều địa bàn, kể cả vùng xa có cơ hội tiếp cận đầy đủ thông tin về người ứng cử, chương trình hành động của từng cá nhân và được bày tỏ ý kiến".

Cử tri theo dõi chương trình hành động của các ứng viên.

Cử tri đánh giá cao tinh thần cầu thị, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cam kết trách nhiệm của từng ứng cử viên. Tại các hội nghị, cử tri toàn tỉnh đã tích cực phát biểu, tập trung vào các nhóm vấn đề thiết thực như: hoàn thiện thể chế; các chính sách đặc thù để tạo động lực thúc đẩy cho Hà Tĩnh phát triển; chính sách an sinh xã hội; đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng; xử lý các dự án chậm tiến độ...

Các ý kiến là cơ sở quan trọng để người ứng cử tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động. Đây cũng là nguồn thông tin thực tiễn quý báu để các đại biểu sau khi trúng cử kịp thời phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu.

Ông Lê Văn Nga - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Vũng Áng nhấn mạnh: "Việc tổ chức các hội nghị TXCT bài bản, linh hoạt, đúng luật không chỉ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng giữa các ứng cử viên mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công tác bầu cử. Khi dân chủ được phát huy thực chất, trách nhiệm được đề cao, mỗi lá phiếu của cử tri sẽ thực sự trở thành sự lựa chọn sáng suốt, gửi gắm kỳ vọng vào những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trong nhiệm kỳ mới".

Mở ra chặng đường phát triển mới

Tại các hội nghị, chương trình hành động của ứng cử viên được cử tri đặc biệt quan tâm. Người ứng cử ĐBQH cam kết sẽ gắn kết chặt chẽ giữa công tác lãnh đạo của Đảng với hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương. Ở vai ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, chương trình hành động xác định rõ vai trò trong tham gia quyết định và giám sát thực thi các chính sách liên quan đến động lực tăng trưởng của tỉnh.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh xác định rõ vai trò trong việc tham gia quyết định và giám sát việc thực thi các chính sách liên quan đến động lực tăng trưởng của địa phương.

Trong khi đó, với lợi thế gần dân, sát dân, đại biểu HĐND xã, phường tập trung vào vấn đề thiết thực như phát triển đô thị, kinh tế nông thôn, xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa - giáo dục, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Ông Nguyễn Hữu Khiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hồng Lĩnh - ứng cử viên đại biểu HĐND phường cho biết: "Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo phường tập trung phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ là chủ đạo; phấn đấu đến năm 2030 tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm trên 75%, thương mại – dịch vụ trên 21%. Đồng thời, quan tâm tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang, văn minh...".

Nhìn chung, chương trình hành động của các ứng cử viên bám sát thực tiễn cuộc sống, thể hiện cam kết luôn gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của cử tri để góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển KT-XH của đất nước trong giai đoạn tới.

Với lợi thế gần dân, sát dân, đại biểu HĐND xã, phường tập trung vào vấn đề thiết thực như kinh tế nông thôn, xây dựng NTM, nâng cao đời sống người dân...

Cử tri Nguyễn Văn Điển (thôn Lạc Thọ, xã Cẩm Lạc) cho hay: "Bên cạnh trình độ chuyên môn, chính trị, điều tôi và các cử tri đặc biệt quan tâm là quá trình công tác, những chức danh, vị trí ứng cử viên đã từng kinh qua để đánh giá năng lực, kinh nghiệm thực tế. Tại hội nghị TXCT, tôi cũng lắng nghe và theo dõi các chương trình hành động có cụ thể, thiết thực, đáp ứng được điều cử tri mong muốn hay không. Tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến việc xây dựng chính sách nhằm tạo bước đột phá cho hệ thống giáo dục, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cho trường học, có các chính sách giải quyết việc làm cho lao động địa phương".

Cử tri kỳ vọng, nếu trúng cử, đại biểu sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ sở, chuyển những cam kết trong chương trình hành động thành giải pháp cụ thể, thiết thực để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và từng bước tháo gỡ khó khăn; thực sự xứng đáng là người đại diện cho nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Chương trình hành động của các ứng viên bám sát thực tiễn cuộc sống, thể hiện cam kết gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân.

“Tôi rất mong muốn người trúng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp phải thực sự gần dân, sát dân hơn nữa. Qua đó, nắm bắt, truyền tải đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của đông đảo cử tri đến nghị trường của Quốc hội và tới kỳ họp của HĐND các cấp nhanh chóng, hiệu quả; thực sự xứng đáng là “cầu nối tin cậy” của cử tri với hệ thống chính trị" - cử tri Nguyễn Hữu Hài (xã Trường Lưu) gửi gắm.