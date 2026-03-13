Bài cuối: Chủ động, đúng luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

“Ngày bầu cử phải được tổ chức đúng luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân”. Với tinh thần đó, Hà Tĩnh đang khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trước thềm ngày hội lớn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những nội dung liên quan.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 18 (phường Trần Phú).

P.V: Thưa đồng chí, ngày bầu cử đã đến rất gần. Đồng chí đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị của Hà Tĩnh để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công?

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh: Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là dịp Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

Quán triệt tinh thần đó, BTV Tỉnh ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, ban hành Chỉ thị số 59-CT/TU, ngày 1/7/2025 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử; thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp và các tổ chức phụ trách bầu cử nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất, toàn diện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh trao đổi một số nội dung tại khu vực bỏ phiếu số 1 (thôn Kim Tân), xã Hồng Lộc.

Các hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử, các vòng hiệp thương giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, tạo không khí phấn khởi, dân chủ và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, cử tri và Nhân dân hướng về ngày bầu cử.

Công tác nhân sự - khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng của cơ quan dân cử được chuẩn bị chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, đồng thời quan tâm cơ cấu hợp lý, bảo đảm tỷ lệ nữ, người ngoài Đảng, người trẻ tuổi và đại biểu tái cử.

HÀ TĨNH ĐƯỢC BẦU 9 ĐBQH TẠI 3 ĐƠN VỊ BẦU CỬ; 58 ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA XIX TẠI 12 ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ 1.352 ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ TẠI 395 ĐƠN VỊ BẦU CỬ.

Việc rà soát, thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực, uy tín của người ứng cử được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Theo phân bổ, Hà Tĩnh được bầu 9 ĐBQH tại 3 đơn vị bầu cử; 58 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại 12 đơn vị bầu cử và 1.352 đại biểu HĐND cấp xã tại 395 đơn vị bầu cử. Kết quả hiệp thương lần thứ 3 đã thông qua danh sách chính thức gồm 15 người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Hà Tĩnh, 94 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 2.265 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Song song với công tác nhân sự, các điều kiện phục vụ bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ. Tỉnh đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu; chuẩn bị đầy đủ tài liệu, ấn phẩm bầu cử; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bầu cử.

Cùng đó, các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã được xây dựng và triển khai đồng bộ, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiểm tra công tác bầu cử tại xã Kỳ Anh.

BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát tại cơ sở để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Những ngày cận kề bầu cử, Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tiếp tục đi kiểm tra trực tiếp tại các khu vực bỏ phiếu; chỉ đạo rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đến thời điểm này, có thể khẳng định công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn Hà Tĩnh đã được cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ và chất lượng, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3/2026.

Cử tri Hà Tĩnh tìm nghiên cứu thông tin các ứng cử viên.

Trong ngày bầu cử, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo việc tổ chức bỏ phiếu tại các địa phương, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử; tăng cường kiểm tra, giám sát các khâu quan trọng như quản lý hòm phiếu, kiểm phiếu và tổng hợp kết quả bầu cử bảo đảm chặt chẽ, khách quan, chính xác, kịp thời.

Với sự chuẩn bị chủ động, nghiêm túc và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

P.V: Trước thời khắc cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì để mỗi lá phiếu thực sự thể hiện sự sáng suốt, trách nhiệm, góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng?

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh: Đối với mỗi cử tri, bầu cử không chỉ là quyền chính trị cơ bản được Hiến pháp ghi nhận mà còn là trách nhiệm công dân đối với đất nước và địa phương. Việc tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định chính là cách cử tri thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức chính trị và trách nhiệm đối với sự phát triển của quê hương, đất nước. Mỗi lá phiếu của cử tri khi được cân nhắc thận trọng, lựa chọn dân chủ và khách quan sẽ góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tôi mong muốn cử tri toàn tỉnh quan tâm nghiên cứu kỹ tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai tại khu vực bỏ phiếu, đồng thời theo dõi chương trình hành động tại các hội nghị vận động bầu cử để từ đó có sự lựa chọn đúng đắn.

Giai đoạn mới, Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phát triển KT-XH, với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.

Đồng thời, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng hoạt động của bộ máy Nhà nước và đội ngũ đại biểu dân cử - những người trực tiếp tham gia quyết định các vấn đề quan trọng và thực hiện chức năng giám sát. Vì vậy, sự quan tâm, trách nhiệm và lựa chọn sáng suốt của cử tri sẽ góp phần quyết định chất lượng của các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ tới.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là thời điểm đất nước và tỉnh nhà bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen.

P.V: Sau khi bộ máy cơ quan dân cử nhiệm kỳ mới hình thành, theo đồng chí, những trọng trách và yêu cầu lớn nhất đặt ra đối với ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là gì?

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh: Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước và tỉnh nhà bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Do đó, chất lượng đội ngũ đại biểu được lựa chọn sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử và chất lượng ban hành các quyết sách trong thời gian tới.

Đại biểu trước hết phải thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; thường xuyên lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, đại biểu cần tích cực tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật và các nghị quyết đã ban hành, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống.

﻿ Khí thế của ngày hội non sông đang lan toả khắp các miền quê Hà Tĩnh.

Tôi kỳ vọng các đại biểu nhiệm kỳ mới sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần phụng sự Nhân dân; đồng thời có năng lực chuyên môn, am hiểu thực tiễn và tư duy đổi mới trong tham gia xây dựng chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương. Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển KHCN và chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra là chất lượng xây dựng chính sách phải cao hơn, hoạt động giám sát phải thực chất hơn và các quyết định phải kịp thời, hiệu quả hơn…

Bên cạnh hoạt động tại nghị trường, đại biểu cần thường xuyên gắn bó với cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để từ thực tiễn cuộc sống đề xuất các giải pháp thiết thực cho sự phát triển của địa phương.

Ngay sau khi cuộc bầu cử hoàn thành, tỉnh sẽ nhanh chóng tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX để kiện toàn tổ chức bộ máy và các chức danh theo đúng quy định của pháp luật.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, tin tưởng rằng, nhiệm kỳ 2026-2031, hoạt động của các cơ quan dân cử sẽ có nhiều đổi mới, ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và thúc đẩy sự phát triển của Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

