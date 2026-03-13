Các xã vùng biển Hà Tĩnh linh hoạt trong tuyên truyền bầu cử

Với hơn 1.000 cử tri là ngư dân tham gia đánh bắt hải sản trên biển, nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cử tri trong ngày bầu cử 15/3 sắp tới, xã Thiên Cầm đã linh hoạt lựa chọn nhiều kênh thông tin phù hợp như hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các nhóm Zalo kết nối cộng đồng, Facebook… để thông tin về bầu cử được truyền tải kịp thời, rộng rãi đến từng hộ dân.

Xã Thiên Cầm có hơn 1.000 cử tri là ngư dân tham gia đánh bắt trên biển.

Tại các thôn có đông ngư dân, cán bộ cơ sở còn chủ động bám địa bàn tại bến bãi, cảng cá để trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn quy trình bầu cử và vận động bà con sắp xếp lịch ra khơi hợp lý nhằm tham gia đầy đủ ngày hội của toàn dân.

Ông Nguyễn Đức Hải (thôn Hải Nam, xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Mỗi lần tàu cập bến, chúng tôi đều nghe hệ thống loa phát thanh thông tin về ngày bầu cử. Cùng với đó, không khí cờ hoa rực rỡ ở các tuyến đường, ngõ xóm cũng giúp bà con hiểu rõ ý nghĩa, trách nhiệm của mình. Ngoài thời gian đánh bắt trên biển, tôi tranh thủ đến hội trường thôn để tìm hiểu danh sách, tiểu sử các ứng cử viên. Cán bộ thôn còn trực tiếp xuống tận tàu thuyền để hướng dẫn quy trình bỏ phiếu nên chúng tôi nắm rõ hơn và sẽ tham gia đầy đủ”.

Bà Trương Thị Hải - Bí thư Chi bộ thôn Hải Nam trực tiếp đến từng tàu thuyền để hướng dẫn ngư dân theo dõi thông tin tuyên truyền về bầu cử.

Thôn Hải Nam hiện có khoảng 200 cử tri làm nghề khai thác hải sản. Do đặc thù công việc, thời gian ra khơi – cập bến không cố định nên công tác tuyên truyền, hướng dẫn bầu cử cũng được triển khai theo phương thức linh hoạt, sát với thực tế địa phương. “Chúng tôi đã rà soát danh sách các hộ có thuyền viên thường xuyên đánh bắt xa bờ, cử cán bộ đến từng gia đình để thông tin, vận động bà con chủ động sắp xếp lịch vươn khơi phù hợp, bảo đảm tham gia bầu cử vào ngày 15/3. Đến nay, 100% cử tri là ngư dân đã nắm bắt đầy đủ thông tin và dự kiến sẽ tham gia bỏ phiếu đúng quy định”, bà Trương Thị Hải – Bí thư Chi bộ thôn Hải Nam cho hay.

Tại Cảng cá Cửa Sót hiện có khoảng 250 tàu thuyền với gần 1.000 ngư dân thường xuyên vươn khơi khai thác hải sản. Mỗi buổi sớm, khi những con tàu lần lượt cập bến, không khí mua bán, thu mua hải sản trở nên nhộn nhịp. Đây cũng là thời điểm hệ thống loa truyền thanh của Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh phát huy hiệu quả, lồng ghép tuyên truyền về công tác bầu cử, giúp ngư dân kịp thời nắm bắt thông tin dù lịch trình ra khơi – cập bến không cố định.

Ông Hoàng Văn Đường (thôn Giang Hà, xã Lộc Hà) cho biết: “Tàu của tôi có 6 thuyền viên, thường đi các chuyến biển dài ngày. Mỗi lần cập cảng, chúng tôi đều được cán bộ Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của cử tri. Nhờ vậy, anh em trên tàu đã chủ động tính toán lịch trình chuyến biển, dự kiến cập bến vào sáng sớm 15/3 để tham gia bầu cử đúng quy định, sau đó sẽ tiếp tục vươn khơi trong chuyến biển mới vào chiều cùng ngày”.

Tranh thủ thời gian nghỉ trên khoang tàu, ngư dân theo dõi thông tin bầu cử qua điện thoại, radio.

Cùng với các hình thức tuyên truyền trực tiếp, các địa phương ven biển còn tăng cường truyền tải thông tin trên các nền tảng số, kết hợp hệ thống radio liên lạc trên tàu để kịp thời cập nhật nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Nhờ đó, ngư dân có thể chủ động tiếp cận thông tin cần thiết, nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình trong ngày hội toàn dân sắp tới.

Ông Lê Văn Hân – Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà chia sẻ: “Với đặc thù địa bàn có số lượng cử tri đông, trong đó phần lớn là ngư dân thường xuyên đi biển dài ngày, địa phương đã phân công cán bộ và các thành viên tổ bầu cử đến từng hộ gia đình để trao thẻ cử tri, đồng thời trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn quy trình bỏ phiếu, nhắc nhở bà con chủ động sắp xếp lịch trình ra khơi hợp lý, bảo đảm tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định”.

Song song với nỗ lực của các địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cũng tích cực triển khai nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với đặc thù ngư dân thường xuyên vươn khơi dài ngày. Theo đó, các tổ công tác của lực lượng biên phòng thường xuyên xuống tận bến bãi, khu vực tàu thuyền neo đậu để gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với chủ tàu, thuyền viên về thời gian, quy trình và ý nghĩa của cuộc bầu cử. Nội dung tuyên truyền cũng được lồng ghép trong các buổi kiểm tra, làm thủ tục xuất – nhập bến cho tàu cá, giúp ngư dân nắm bắt thông tin kịp thời.

Bộ đội Biên phòng tuyên truyền về công tác bầu cử lồng ghép trong các buổi kiểm tra xuất - nhập bến.

Ông Mai Văn Luân – Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về ngày bầu cử đến bà con ngư dân. Tại các cảng cá, nội dung liên quan được phổ biến trực tiếp vào thời điểm tàu thuyền cập bến hoặc trước khi rời cảng. Hệ thống truyền thanh cũng được duy trì phát sóng trong khung giờ 5–7h sáng để ngư dân thuận tiện theo dõi. Bên cạnh đó, đơn vị còn phát tờ rơi, chuyển tải thông tin qua chủ tàu, hệ thống định vị GPS và các kênh liên lạc trên biển. Nhờ vậy, ngư dân nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như danh sách những người ứng cử”.

Các chuyến xe tuyên truyền lưu động đi qua các cảng cá, bến bãi thường xuyên nhằm đưa thông tin bầu cử đến gần với ngư dân. (Trong ảnh: Hình ảnh tuyên truyền tại xã Đan Hải)

Hiện nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 21 xã, phường có ngư dân tham gia khai thác hải sản với hơn 3.900 tàu thuyền các loại; trong đó, một số địa phương có số lượng cử tri là ngư dân lớn như: Thiên Cầm, Lộc Hà, Đan Hải, Tiên Điền... Sự chủ động, linh hoạt trong công tác tuyên truyền của các địa phương ven biển đang góp phần lan tỏa thông tin bầu cử sâu rộng đến từng ngư dân, bảo đảm mọi cử tri đều được tiếp cận đầy đủ thông tin, sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.