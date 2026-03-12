Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và các thành viên đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương.

Sáng 12/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương: Sơn Kim 1, Tứ Mỹ, Đức Thịnh và Bắc Hồng Lĩnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 1, 3 (xã Sơn Kim 1); khu vực bỏ phiếu số 1, 8 (xã Tứ Mỹ); khu vực bỏ phiếu số 5, 6 (xã Đức Thịnh); khu vực bỏ phiếu số 3, 4 (phường Bắc Hồng Lĩnh).

Theo báo cáo của xã Sơn Kim 1, địa phương có 4 đơn vị bầu cử và 5 khu vực bỏ phiếu. Các khu vực bỏ phiếu được lựa chọn tại 4 nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã và 1 khu vực tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Các khu vực bỏ phiếu đều đảm bảo các điều kiện tổ chức bầu cử.

Công tác tuyên truyền trực quan được chú trọng. Công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trong quá trình bầu cử được quan tâm. Đến nay, trên địa bàn xã chưa có khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và các thành viên đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 (xã Tứ Mỹ).

Tại xã Tứ Mỹ, công tác triển khai thực hiện các bư­ớc, quy trình về cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp thời gian qua được triển khai đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành. Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp được tăng cường với nhiều hình thức.

Toàn xã Tứ Mỹ có 4 đơn vị bầu cử, 8 khu vực bỏ phiếu, hơn 11.300 cử tri. Việc niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt người ứng cử được thực hiện trang trọng, đúng theo quy định. Cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học; các đơn vị bầu cử chọn điểm bỏ phiếu hợp lý, trung tâm giữa các thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu.

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 6 (xã Đức Thịnh).

Theo báo cáo của xã Đức Thịnh, chuẩn bị cho công tác bầu cử, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử, 11 Ban bầu cử đại biểu HĐND xã, 11 đơn vị bầu cử, 11 khu vực bỏ phiếu và các tổ giúp việc; việc chia đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu được thực hiện theo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng như: tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp của cấp ủy, chính quyền xã, chi bộ, thôn và sinh hoạt đoàn thể; tuyên truyền thông qua tài liệu, ấn phẩm, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử xã; tuyên truyền cổ động trực quan, xây dựng các khẩu hiệu, pano, áp phích… Qua đó, góp phần tạo khí thế sôi nổi trước ngày bầu cử và củng cố niềm tin vững chắc trong Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh nhấn mạnh một số nội dung xã Đức Thịnh cần triển khai, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thành công.



Từ nay đến ngày bầu cử, xã Đức Thịnh tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xử lý kịp thời các vấn đề trong bầu cử. Đồng thời, có các phương án chủ động đối với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

Đoàn công tác kiểm tra tại phường Bắc Hồng Lĩnh.

Tới thời điểm này, phường Bắc Hồng Lĩnh đã hoàn thành những khâu cuối cùng phục vụ công tác bầu cử, từ việc trang trí, chuẩn bị sơ đồ chỉ dẫn phòng bỏ phiếu, số lượng cử tri, niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử. Hiện, địa phương đang tập trung cho công tác tuyên truyền, vận hành thử các quy trình của công tác bầu cử để đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các địa phương trong việc triển khai các bước chuẩn bị bầu cử. Đồng thời nhấn mạnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại. Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền và ủy ban bầu cử các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và ủy ban bầu cử các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong mọi tình huống.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử, đảm bảo niêm yết công khai, chính xác và thuận tiện cho người dân theo dõi. Việc bố trí các khu vực bỏ phiếu phải đảm bảo tính khoa học, trang trọng, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân. Đồng thời, cần tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử nhằm hạn chế tối đa sai sót trong khâu kiểm phiếu và tổng hợp kết quả.

Nhấn mạnh vai trò của công tác tư tưởng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng chiều sâu để mỗi cử tri hiểu rõ về tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND và ý nghĩa của lá phiếu bầu cử. Công tác thông tin phải tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân, đưa ngày bầu cử thực sự trở thành "ngày hội của toàn dân". Bên cạnh đó, cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực; đặc biệt coi trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho khu vực bỏ phiếu; đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.