Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Tin tức

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đảm bảo ngày hội bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp

Văn Chung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Thành Đồng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, ủy ban bầu cử các xã ở Hà Tĩnh cần tập trung cho công tác bầu cử, tuyệt đối không được chủ quan ở bất cứ khâu nào.

bqbht_br_img-2987.jpg
Đoàn công tác kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 3, xã Sơn Kim 2.

Chiều 11/3, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã: Sơn Kim 2, Sơn Tây và Sơn Giang.

bqbht_br_img-3003-copy.jpg
Đến thời điểm này, các xã: Sơn Kim 2, Sơn Tây và Sơn Giang đã hoàn thành công tác chuẩn bị, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, thành công. (Trong ảnh: đồng chí Nguyễn Thành Đồng và đoàn công tác kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 2, xã Sơn Kim 2).
img-3032.jpg
Đoàn công tác kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 5 (xã Sơn Tây).
bqbht_br_img-3062-copy.jpg
Đoàn nghe lãnh đạo xã Sơn Tây báo cáo công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử và trao đổi một số nội dung với địa phương.
bqbht_br_img-3114-copy.jpg
Qua kiểm tra thực tế các khu vực bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Thành Đồng và đoàn công tác ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong rà soát cử tri, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất. Việc niêm yết danh sách người ứng cử được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật định. (Trong ảnh: đoàn công tác kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 5, xã Sơn Giang).
bqbht_br_img-3140-copy.jpg
Đồng chí Nguyễn Thành Đồng nhấn mạnh, bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương, ủy ban bầu cử các xã phải tập trung cao công tác chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo đúng quy định, tuyệt đối không được chủ quan ở bất cứ khâu nào. Chú trọng công tác tuyên truyền, đảm bảo người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, để bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; chủ động nắm chắc địa bàn, đảm bảo ANTT phục vụ công tác bầu cử.
bqbht_br_img-2971-copy.jpg
Đối với những nội dung mà đoàn công tác đã chỉ ra, đồng chí Nguyễn Thành Đồng yêu cầu các địa phương tiếp thu nghiêm túc, khẩn trương điều chỉnh, hoàn thiện kịp thời nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử.

Tin liên quan

Tags:

#Bầu cử ĐBQH và HĐND ở Hà Tĩnh #Công tác bầu cử ở Hà Tĩnh

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Có thể bạn quan tâm