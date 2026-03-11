Chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đảm bảo ngày hội bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp

Chiều 11/3, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã: Sơn Kim 2, Sơn Tây và Sơn Giang.