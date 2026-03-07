Bám sát địa bàn, đảm bảo ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định

Lãnh đạo phường Thành Sen động viên lực lượng Công an phường trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với 41 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn, Công an phường Thành Sen đã chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đơn vị đã phân công lực lượng bám nắm từng tổ dân phố, phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Đặc biệt, đơn vị cũng đã lắp đặt camera giám sát tại các khu vực bầu cử để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Công an phường Thành Sen rà soát, kiểm tra lại danh sách niêm yết cử tri.

Trung tá Nguyễn Đông Hưng - Trưởng Công an phường Thành Sen cho biết: "Chúng tôi xác định bảo vệ an toàn trước, trong và sau bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phương án xử lý với các tình huống bất ngờ về an ninh trật tự; đảm bảo các khu vực niêm yết danh sách cử tri và địa điểm bỏ phiếu luôn được bảo vệ an toàn, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên bám sát địa bàn để phòng ngừa các hoạt động chống phá, hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật; kịp thời lắng nghe, tham mưu giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, đảm bảo an toàn bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031".

Công an xã Mai Hoa rà soát thông tin cử tri trên địa bàn.

Tại xã Mai Hoa, địa phương đã thành lập 9 tổ bầu cử tại 9 khu vực bỏ phiếu với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, giúp ngày hội bỏ phiếu diễn ra an toàn, đúng luật, Công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn các tổ tự quản về an ninh trật tự tại các thôn. Cùng đó, lực lượng Công an xã đã tăng cường bám địa bàn, không để phát sinh điểm nóng, giúp cử tri yên tâm thực hiện quyền công dân của mình.

"Bên cạnh việc triển khai quân số trực tại các điểm bỏ phiếu, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ tại các tổ bầu cử. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, vừa là người bảo vệ, vừa là tuyên truyền viên giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, với quyết tâm không để sai sót nào xảy ra" - Thiếu tá Phạm Viết Tuân, Trưởng Công an xã Mai Hoa thông tin.

Công an phường Vũng Áng tăng cường công tác tuần tra ban đêm tại các khu vực bỏ phiếu.

Để ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự đồng bộ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đã tạo nên "lá chắn" vững chắc. Điển hình như tại vùng kinh tế trọng điểm, những ngày qua, Công an phường Vũng Áng đã cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tăng cường công tác tuần tra ban đêm, kiểm soát địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự trên từng tuyến đường, khu dân cư.

Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu được Công an phường Vũng Áng triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Tại các điểm niêm yết danh sách cử tri phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp, công tác bảo vệ được thực hiện nghiêm túc.

Thiếu tá Nguyễn Viết Đăng - Trưởng Công an phường Vũng Áng cho biết: "Phường Vũng Áng là địa bàn có số lượng lao động ngoại tỉnh đông, vì vậy công tác quản lý cư trú và nắm bắt tư tưởng cử tri được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi bầu cử cho công nhân, đồng thời bố trí các tổ tuần tra lưu động liên tục trên các trục đường huyết mạch, giữ vững ổn định địa bàn trước, trong và sau ngày bầu cử, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về trật tự xã hội".

Bà Trần Thị Lan (tổ dân phố Long Sơn, phường Vũng Áng) chia sẻ: "Chứng kiến các chiến sĩ công an không quản ngày đêm tuần tra, giữ gìn trật tự tại khu dân cư, bà con chúng tôi cảm thấy rất yên tâm. Các điểm niêm yết danh sách cử tri được bảo vệ chu đáo, thông tin rõ ràng giúp người dân dễ dàng theo dõi và lựa chọn người đủ đức, đủ tài. Chúng tôi đã sẵn sàng cho ngày hội lớn, mong muốn bầu ra những đại biểu thực sự đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của Nhân dân".

Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử đang được lực lượng Công an Hà Tĩnh triển khai với tinh thần khẩn trương nhất.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH, 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh với tổng số 1.124.089 cử tri tại 1.100 khu vực bỏ phiếu. Về số lượng ứng cử viên, có 15 ứng cử viên ĐBQH, 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 2.265 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến ngày bầu cử, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử đang được triển khai với tinh thần khẩn trương nhất. Lực lượng Công an các cấp đã sẵn sàng các phương án bảo vệ mục tiêu, tăng cường bám sát địa bàn để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hiệp đồng chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an, tin tưởng rằng ngày bầu cử sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, diễn ra trong không khí an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.