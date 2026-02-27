Quy trình bỏ phiếu trong trại tạm giam diễn ra như thế nào?

Gần 1 tháng nay, Ban Giám thị và cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tất bật với công tác chuẩn bị các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trại tạm giam, Công an tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho công tác bầu cử.

Trại tạm giam, Công an tỉnh đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu cho người bị tạm giữ, tạm giam. Các nội dung được phổ biến hàng ngày qua hệ thống loa phát thanh trong khu vực hoặc do trực tiếp cán bộ quản giáo truyền tải. Ngoài ra, người bị tạm giữ, tạm giam còn được phát tờ rơi tuyên truyền tại từng buồng giam để thuận lợi cho việc nắm bắt, tìm hiểu về quyền bỏ phiếu.

Đặc biệt, tập trung vào các nội dung như: nguyên tắc lập danh sách cử tri; nguyên tắc không được bầu cử; quy định hòm phiếu phụ bỏ phiếu đối với đối tượng tạm giam, tạm giữ; đồng thời dán danh sách, trích ngang những người ứng cử ĐBQH và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ở tất cả các buồng giam.

Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh tiến hành kiểm sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Trại tạm giam, Công an tỉnh.

Cử tri Vũ Khắc Bảo Chung (SN 1990) chia sẻ: “Việc cho phép người bị tạm giam, tạm giữ được thực hiện quyền bầu cử khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Ngoài việc nắm bắt qua hệ thống loa phát thanh và thông tin từ cán bộ quản giáo, danh sách ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, danh sách cử tri tham gia bỏ phiếu được niêm yết ở vị trí trang trọng cũng đã giúp chúng tôi ý thức rõ hơn về quyền, trách nhiệm của bản thân".

Đặc biệt, quy trình bầu cử được người bị tạm giam, tạm giữ đặc biệt quan tâm. Theo đó, bắt đầu từ 7h sáng ngày 15/3/2026, cùng với hòm phiếu chính đặt tại trụ sở Công an tỉnh, một hòm phiếu phụ sẽ được đưa đến trại tạm giam, di chuyển qua từng buồng giam để các “cử tri đặc biệt” này thực hiện quyền công dân của mình. Mọi hoạt động diễn ra có sự giám sát chặt chẽ của Ban Giám thị, quản giáo.

Cử tri Hoàng Bích Ngọc (SN 1994) trao đổi: "Theo cán bộ truyền đạt, tôi nắm bắt được các quy định, hướng dẫn Luật Bầu cử, nhân sự ứng cử, tiểu sử của các ứng viên. Ví dụ như: nguyên tắc bỏ phiếu đối với cử tri là người đang bị tạm giữ là tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến nhà tạm giữ để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Khi chúng tôi viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử và nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác. Trường hợp đã bỏ phiếu xong, tổ bầu cử sẽ đóng dấu "đã bỏ phiếu" vào thẻ cử tri".

Danh sách cử tri được đơn vị niêm yết công khai, rõ ràng, tạo điều kiện thuận tiện theo dõi.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Phong - Phó Giám thị Trại tạm giam, Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua rà soát sơ bộ, tính đến thời điểm này, toàn trại có tất cả 400 cử tri là cán bộ, chiến sĩ và người bị tạm giữ, tạm giam. Tuy nhiên, đến ngày bầu cử chính thức (ngày 15/3/2026), con số này sẽ có biến động, bởi số người tạm giữ, tạm giam thay đổi từng ngày do số mới nhập trại, số chuyển đi, thay đổi các biện pháp ngăn chặn trong quá trình tố tụng. Vì thế, đơn vị sẽ tiến hành triển khai, rà soát thường xuyên và kịp thời có phương án bổ sung thẻ cử tri.

Trung tá Nguyễn Văn Phong cho biết: "Để chuẩn bị cho quy trình bầu cử, đơn vị đã triển khai quán triệt tới tất cả cán bộ, chiến sĩ các quy định, văn bản, hướng dẫn liên quan. Chúng tôi cũng đã thành lập tổ bầu cử số 10 gồm 4 đồng chí, trong đó, một đồng chí Phó Giám thị đảm nhận chức danh tổ trưởng; đồng thời phối hợp với Công an xã Toàn Lưu tiến hành rà soát danh sách số lượng cử tri. Hiện tại, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng".

Cán bộ Trại tạm giam trao đổi, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử.

Ban Giám thị cũng tăng cường công tác nắm tình hình, tư tưởng số tạm giữ, tạm giam để kịp thời động viên, khuyến khích, giúp đối tượng cử tri này ý thức đầy đủ để thực hiện quyền và nghĩa vụ. Trung tá Nguyễn Văn Phong trao đổi thêm, đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án bảo vệ nhằm bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.

"Thẻ cử tri sẽ phát trực tiếp đến từng người và được triển khai hết sức chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Các cử tri ở đây tỏ rõ phấn khởi khi những quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng của họ được đảm bảo trên cơ sở thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, coi trọng quyền con người" - Trung tá Nguyễn Văn Phong khẳng định.

Công tác in ấn phục vụ bầu cử đang được triển khai kịp thời, sớm bàn giao để các tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ.

Đến thời điểm trước 24h diễn ra bỏ phiếu, Trại tạm giam, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành chốt danh sách cử tri với Uỷ ban Bầu cử xã Toàn Lưu để nhận và phát thẻ cử tri cho người bị tạm giữ, tạm giam.

Thời gian bầu cử đã đến gần, với tinh thần quyết tâm cao, với sự chuẩn bị chu đáo và chấp hành nghiêm quy định của Luật Bầu cử, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Trại tạm giam, Công an tỉnh đang nỗ lực từng ngày đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam, góp phần vào thành công chung của ngày hội non sông.