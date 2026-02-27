Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và 12 ứng cử viên tiếp xúc cử tri các địa phương

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các ứng viên trò chuyện với cử tri phường Thành Sen.

Sáng 27/2, tại phường Thành Sen, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 2 (gồm các phường, xã: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú, Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ, Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải) và đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 5 (gồm các phường Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú). Tham dự hội nghị có các ứng viên: ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội; ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen; các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh cùng đông đảo cử tri trên địa bàn. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ hội trường phường Thành Sen đến hội trường các phường: Trần Phú và Hà Huy Tập. Đây là hội nghị tiếp xúc cử tri đầu tiên của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu và cử tri đã nghe thông qua danh sách, tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 2 và 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND số 5.

Các ứng cử đại biểu Quốc hội: 1. Ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 2. Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội; 3. Ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 4. Ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 5. Bà Trần Thị Lam - Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp. Các ứng cử đại biểu HĐND tỉnh: 1. Ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 2. Ông Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen; 3. Ông Trương Xuân Long - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Thành Sen; 4. Đại đức Thích Chúc Giác - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; 5. Ông Trương Quang Long - Trưởng Thuế Hà Tĩnh; 6. Ông Nguyễn Đình Diệu - Trưởng phòng Nghiệp vụ dự toán pháp chế - Thuế tỉnh Hà Tĩnh; 7. Bà Nguyễn Hiền Thương - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, BHXH tỉnh; 8. Bà Đinh Thị Hồng Vân - Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng.

Đại diện Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI, HĐND tỉnh khóa XIX và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri nêu ra.

Trình bày chương trình hành động, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ứng viên ĐBQH và HĐND tỉnh bày tỏ niềm vinh dự khi được tín nhiệm ứng cử; đồng thời khẳng định, đây là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, cũng là cơ hội để bản thân đem hết khả năng, sức lực, trí tuệ cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ứng viên ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là ĐBQH và HĐND tỉnh, với trách nhiệm Bí thư Tỉnh ủy, sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực công tác; tận tâm, tận lực với trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi chương trình hành động đã đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu mạnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là ĐBQH và HĐND tỉnh, với trách nhiệm Bí thư Tỉnh ủy, sẽ tận tâm, tận lực, với trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi chương trình hành động đã đề ra.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; tích cực tham gia đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND tỉnh; tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền...

Cùng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ động tranh thủ sự ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Chia sẻ chương trình hành động, các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn đều bày tỏ quyết tâm nỗ lực hết mình nếu được tín nhiệm bầu chọn, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh và trách nhiệm người đại biểu dân cử; đồng thời khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến nghị trường.

﻿﻿ ﻿ ﻿﻿ Các ứng cử viên ĐBQH: bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội; ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày chương trình hành động.

﻿ ﻿ ﻿﻿﻿ Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh: ông Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen; Đại đức Thích Chúc Giác - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; bà Đinh Thị Hồng Vân - giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng trình bày chương trình hành động.

Các ứng cử viên nhấn mạnh sẽ cụ thể hóa chương trình hành động bằng những việc làm thiết thực, sát thực tiễn địa phương; tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật; chủ động đề xuất cơ chế, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, quốc phòng - an ninh.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri chia sẻ ý kiến, nguyện vọng đối với những người ứng cử. Cử tri bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng vào các ứng cử viên; mong muốn các vị nếu trúng cử sẽ có tiếng nói đại diện cho cử tri và Nhân dân trên diễn đàn Quốc hội, HĐND tỉnh và sẽ có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà nói chung và các địa bàn ứng cử nói riêng.

Cử tri Nguyễn Phi Giao - Hội CCB phường Thành Sen; cử tri Nguyễn Văn Minh - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 7 Tân Giang - phường Thành Sen chia sẻ nguyện vọng đối với người ứng cử.

Bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà cảm ơn ý kiến của cử tri. Chủ trì hội nghị và các ứng cử viên xin tiếp thu, đồng thời sẽ phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của quý vị cử tri đến các cấp, các ngành.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà phát biểu bế mạc.

"Từ nay đến ngày bầu cử 15/3/2026, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình một cách nghiêm túc, chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện để cuộc bầu cử được tổ chức, tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân" - bà Phạm Thị Thu Hà khẳng định.