Đảm bảo chất lượng, tiến độ về tài liệu, ấn phẩm phục vụ bầu cử ở Hà Tĩnh

Theo phân công của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Sở Nội vụ được giao trách nhiệm là cơ quan thường trực, tham mưu in ấn hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

﻿ ﻿﻿ ﻿ Tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử được chỉnh sửa kỹ trước khi in ấn và được kiểm tra, đóng dấu sau khi hoàn thành.

Thực hiện Quyết định số 456/QĐ-SNV ngày 20/1/2026, Sở Nội vụ đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu in ấn tài liệu và ấn phẩm phục vụ bầu cử; Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh là đơn vị trúng thầu, có nhiệm vụ thực hiện khối lượng tài liệu bầu cử, yêu cầu bàn giao đúng tiến độ, bảo đảm chính xác nội dung, hình thức. Các hạng mục in gồm: Luật Bầu cử, Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; giấy chứng nhận cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác/nơi cư trú; các loại biên bản, phù hiệu; danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh; phiếu bầu...

Tổng khối lượng đã và đang thực hiện gồm 18.600 tài liệu liên quan đến bầu cử (luật, sổ tay hỏi đáp bầu cử), 12.000 giấy chứng nhận bỏ phiếu, 30.000 biên bản in các loại, 50.000 tờ danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH, 80.000 tờ danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 2.400.000 phiếu bầu...

Công nhân Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh "canh" máy vận hành, tránh xảy ra sai sót.

Theo quy định của Luật Bầu cử, đến hết ngày 27/2/2026, các tổ bầu cử phải tiến hành niêm yết danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH, người ứng cử đại biểu HĐND tại 100% khu vực bỏ phiếu.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hà Tĩnh được bầu 9 ĐBQH tại 3 đơn vị bầu cử (ĐVBC), 58 đại biểu HĐND cấp tỉnh tại 12 ĐVBC và 1.353 đại biểu HĐND cấp xã tại 395 ĐVBC. Do vậy, để kịp thời niêm yết công khai danh sách người ứng cử và các ấn phẩm, tài liệu phục vụ công tác bầu cử, ngay từ trước Tết Nguyên đán, Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh đã huy động cán bộ, công nhân viên các bộ phận văn phòng, chế bản, đọc mo-rát, lên trang, vận hành máy in, thành phẩm tập trung triển khai.

Ông Bùi Tuấn - Trưởng phòng Sản xuất kỹ thuật in (Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh) cho biết: "Toàn bộ tài liệu, đặc biệt là tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử đều được chúng tôi chỉnh sửa, rà soát kỹ lưỡng về nội dung, tính bảo mật trước khi chuyển in để đảm bảo sự chính xác tuyệt đối. Ngoài nội dung thông tin, các số lượng in ấn liên quan đều được kiểm tra sát sao. Tất cả các tài liệu, ấn phẩm được in rõ ràng, dễ nhận biết và sau khi hoàn thành đều được rà soát, đóng dấu để đảm bảo tính hợp pháp. Đến nay, chúng tôi đã hoàn tất phần lớn khối lượng công việc liên quan".

Việc rà soát tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên được thực hiện kỹ lưỡng.

Xác định đây là sự kiện chính trị quan trọng, Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh đã tập trung triển khai nghiêm túc, bảo đảm chất lượng in ấn và tiến độ bàn giao, góp phần phục vụ tổ chức cuộc bầu cử an toàn, đúng quy định. Đến nay, nhiều địa phương, đơn vị đã được bàn giao tài liệu, ấn phẩm để chủ động triển khai công tác bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Bình cho hay: "Dự kiến đến ngày 15/3/2026, toàn xã có hơn 10.000 cử tri tại 12 khu vực bỏ phiếu ở 29 thôn; tiến hành bầu ra 18 đại biểu HĐND xã trên tổng số 30 ứng cử viên và bầu 5 đại biểu HĐND tỉnh (ĐVBC số 12). Chúng tôi tiếp tục rà soát các đầu việc còn lại, đặc biệt, nhận tài liệu, ấn phẩm phục vụ bầu cử. Sau khi tiếp nhận, Ủy ban Bầu cử xã Hương Bình sẽ bàn giao cho Ban Bầu cử để các tổ bầu cử tiến hành niêm yết theo đúng quy định".

Cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh tập trung cao nhất cho nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Xã Cổ Đạm cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo tạo thuận lợi để các ứng cử viên bắt đầu quá trình vận động bầu cử vào thời gian tới. Trong đó, tiếp nhận ấn phẩm, tài liệu để niêm yết tiểu sử tóm tắt người ứng cử, tạo điều kiện cho cử tri nghiên cứu, tìm hiểu.

Chiều ngày 23/2, Ủy ban Bầu cử xã Cổ Đạm đã họp triển khai nội dung phục vụ bầu cử. Theo đó, toàn xã có 5 đơn vị bầu cử, phân chia thành 17 khu vực bỏ phiếu. Ông Phan Văn Thư - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Cổ Đạm thông tin: "Thời gian tới, các thành viên Ủy ban Bầu cử xã phối hợp cùng lực lượng Công an xã và các thôn tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát, quản lý danh sách cử tri; hoàn thiện cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu; đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng; bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử 15/3/2026. Đặc biệt, bám sát chỉ đạo và các mốc thời gian theo luật định; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tại các khu vực bỏ phiếu, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh".

Các khẩu hiệu phục vụ công tác bầu cử đã hoàn tất công tác in ấn.

Sau quá trình chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã sắp sửa bước vào giai đoạn quan trọng nhất: vận động bầu cử và tiến hành lựa chọn đại biểu. Sự chủ động vào cuộc của đơn vị in ấn tài liệu góp phần giúp công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ, đảm bảo các mục tiêu đề ra: dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.