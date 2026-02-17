Danh sách 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử.

Thực hiện Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14/2/2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước (gọi tắt là Nghị quyết số 151), ngày 16/2/2026, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Thông báo số 41/TB-UBBC công bố danh sách người ứng cử ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử của tỉnh theo Nghị quyết 151.

Công tác niêm yết danh sách cử tri tại 100% khu vực bỏ phiếu trên địa bàn được các xã, phường triển khai bài bản, đúng tiến độ.

Theo đó, toàn tỉnh có 15 người ứng cử ĐBQH khoá XVI tại 3 đơn vị bầu cử, cụ thể như sau: