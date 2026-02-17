Danh sách 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Tĩnh

Thực hiện Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14/2/2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước (gọi tắt là Nghị quyết số 151), ngày 16/2/2026, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Thông báo số 41/TB-UBBC công bố danh sách người ứng cử ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử của tỉnh theo Nghị quyết 151.
Theo đó, toàn tỉnh có 15 người ứng cử ĐBQH khoá XVI tại 3 đơn vị bầu cử, cụ thể như sau:
* Đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường: Hoành Sơn, Vũng Áng, Sông Trí, Hải Ninh và các xã: Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Yên Hoà, Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân có 5 người ứng cử để bầu 3 đại biểu, gồm:
1. Võ Xuân Bằng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Sở KH&CN Hà Tĩnh.
2. Nguyễn Thanh Bình (Nguyễn Văn Bình) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.
3. Lê Thành Đông - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh.
4. Lê Thanh Huyền - Phó Chánh án TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh.
5. Phan Thị Nguyệt Thu - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh.
* Đơn vị bầu cử số 2, gồm các phường: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú và các xã: Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ, Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải có 5 người ứng cử để bầu 3 đại biểu, gồm:
1. Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.
2. Trần Thị Lam - Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh.
3. Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.
4. Trần Văn Lượng - Ủy viên BCH Đảng bộ MTTQ tỉnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo và công tác xã hội cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.
5. Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ukraina.
* Đơn vị bầu cử số 3, gồm các phường: Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh và các xã: Đức Thịnh, Trường Lưu, Đức Minh, Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Quang, Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức, Hương Sơn, Sơn Tây, Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Kim Hoa, Tứ Mỹ, Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Hà Linh, Hương Bình, Phúc Trạch, Hương Xuân có 5 người ứng cử để bầu 3 đại biểu, gồm:
1. Trần Đình Gia - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
2. Nguyễn Hà My - Thanh tra viên (Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục - Thanh tra tỉnh).
3. Phạm Tiến Nam - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Công tác Quốc hội - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh.
4. Thái Sơn - Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Tĩnh.
5. Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.