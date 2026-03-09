Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri

Đại biểu dự hội nghị.

Sáng 9/3, tại xã Thiên Cầm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX thuộc đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 3. Tham dự hội nghị có các ứng viên: ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và đông đảo cử tri trên địa bàn. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ hội trường xã Thiên Cầm đến hội trường các xã: Cẩm Hưng, Cẩm Trung.

Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu và cử tri đã nghe thông qua danh sách và tiểu sử 8 ứng cử viên đại biểu HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 3 (gồm các xã: Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Yên Hòa).

Ông Thái Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông qua danh sách 8 ứng cử viên đại biểu HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 3.

Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 3 (theo thứ tự A, B, C): 1. Ông Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Cầm. 2. Bà Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. 3. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh. 4. Bà Lê Ngọc Mỹ - viên chức Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh. 5. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 7. Ông Trần Hữu Quý - Phó Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 8. Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Thiên Cầm.

Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực; thể hiện rõ chính kiến trước những vấn đề mới, khó và phức tạp; luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết; lấy hiệu quả thực chất và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng nhấn mạnh sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử; dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động đại biểu; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, của Nhân dân. Trên cương vị công tác của mình, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào thực tiễn; nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên.

Toàn cảnh hội nghị.

Đối với địa bàn đơn vị bầu cử - các xã thuộc huyện Cẩm Xuyên trước đây là địa bàn có tiềm năng về kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp nhưng cũng chịu nhiều tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cam kết sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng hành cùng địa phương trong quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển du lịch ven biển, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản, kinh tế vườn đồi; quan tâm chính sách hỗ trợ ngư dân; kiến nghị ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, phòng chống thiên tai.

Chia sẻ về chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX bày tỏ quyết tâm nỗ lực hết mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn. Các ứng cử viên khẳng định sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhân dân; duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri nơi ứng cử; kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ các kiến nghị, đề xuất chính đáng đến cơ quan có thẩm quyền.

Bà Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Ông Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Cầm trình bày chương trình hành động.

Nhiều ứng cử viên nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, lãng phí...

Bà Lê Ngọc Mỹ - viên chức Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh trình bày chương trình hành động.

Ông Trần Hữu Quý - Phó Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Thiên Cầm trình bày chương trình hành động.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của các ứng cử viên; đồng thời, mong muốn những cam kết trong chương trình hành động sẽ được cụ thể hóa bằng việc làm thiết thực, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.

Cử tri Phạm Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm kiến nghị tỉnh sớm ban hành cơ chế chính sách để triển khai xây dựng nông thôn mới.

Cử tri cũng kiến nghị một số nội dung như: phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, có chính sách phát triển du lịch Thiên Cầm, đầu tư đê kè để chống thiên tai; sớm ban hành cơ chế chính sách để triển khai xây dựng nông thôn mới; bố trí dự án nước sạch cho các xã phía Nam của huyện Cẩm Xuyên cũ...

Bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải cảm ơn ý kiến của cử tri. Chủ trì hội nghị và các ứng cử viên xin tiếp thu, đồng thời sẽ phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của quý vị cử tri đến các cấp, các ngành.