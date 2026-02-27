Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và 7 ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với cử tri.

Chiều 27/2, tại xã Yên Hòa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 3. Tham dự hội nghị có các ứng viên: ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các ứng cử viên HĐND tỉnh; đông đảo cử tri xã Yên Hòa.

Đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu và cử tri đã nghe thông qua danh sách và tiểu sử 8 ứng cử viên đại biểu HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 3 (gồm các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Yên Hòa).

Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông qua danh sách 8 ứng cử viên đại biểu HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 3.

Đại diện Ủy ban MTTQ xã Yên Hòa thông qua tiểu sử 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 3.

Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 3: 1. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; 2. Bà Trương Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; 3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 4. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 5. Ông Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Cầm; 6. Ông Trần Hữu Quý - Phó Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 7. Bà Lê Ngọc Mỹ - viên chức Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh; 8. Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Thiên Cầm.

Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri.

Trình bày chương trình hành động, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, đối với bản thân, phục vụ Nhân dân là trách nhiệm thường xuyên, dù trên bất kỳ cương vị công tác nào.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ, nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bản thân sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của cử tri; nói đi đôi với làm; công khai, minh bạch trong thực hiện cam kết trước Nhân dân; bảo đảm mọi quyết định, hành động đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Cử tri lắng nghe chương trình hành động.

Tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với cử tri, theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết các kiến nghị. Đồng thời, sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào thực tiễn; nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Đối với địa bàn đơn vị bầu cử, đồng chí cam kết thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; đồng hành cùng các địa phương triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra; hỗ trợ cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; quan tâm các vấn đề đời sống Nhân dân...

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý và đồng hành của các đại biểu và toàn thể cử tri.

Trước cử tri, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đã bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử; đồng thời chia sẻ chương trình hành động với tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung.

Bà Trương Thanh Huyền - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động.

﻿ Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ông Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Cầm; bà Lê Ngọc Mỹ - viên chức Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh trình bày chương trình hành động.

Các ứng cử viên khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền.

Nhiều ứng cử viên nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, lãng phí...

Phát biểu tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của các ứng cử viên; đồng thời, mong muốn những cam kết trong chương trình hành động sẽ được cụ thể hóa bằng việc làm thiết thực, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.

﻿ Cử tri Nguyễn Văn Luyện ở thôn Minh Hòa và cử tri Đặng Quốc Nhiêm ở thôn Trung Tiến phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến dân sinh, chính sách an sinh xã hội...

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tiếp thu tại hội nghị.



Thay mặt các ứng cử viên phát biểu tiếp thu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn ý kiến của cử tri; phân tích, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị khác của cử tri, chủ trì hội nghị, ứng cử viên sẽ tiếp thu, tổng hợp và trình lên cấp có thẩm quyền.