Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri

Chiều 27/2, tại phường Sông Trí, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 1 (gồm các phường: Sông Trí, Hoành Sơn, Vũng Áng, Hải Ninh), những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 1 (gồm các phường: Sông Trí, Hoành Sơn, Vũng Áng, Hải Ninh). Tham dự hội nghị có các ứng viên: Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh cùng đông đảo cử tri trên địa bàn. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ hội trường phường Sông Trí đến hội trường các phường: Hoành Sơn, Vũng Áng, Hải Ninh.

Tại hội nghị, đại biểu và cử tri đã nghe thông qua danh sách, tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 1 và 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND số 1.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội: 1. Ông Võ Xuân Bằng - Ủy viên BTV Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Sở KH&CN Hà Tĩnh 2. Ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam 3. Ông Lê Thành Đông - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh 4. Bà Lê Thanh Huyền - Phó Chánh án TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh 5. Bà Phan Thị Nguyệt Thu - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh: 1. Ông Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. 2. Bà Phạm Thị Vân Hạnh - Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an tỉnh Hà Tĩnh. 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Sông Trí 4. Ông Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh 5. Bà Đinh Thị Hiền - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Hà Tĩnh. 6. Ông Trương Huy Nam - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh. 7. Ông Nguyễn Hoài Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri nêu ra.

Ứng cử viên Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động, ứng cử viên Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm; thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; liên hệ chặt chẽ, tiếp nhận ý kiến từ cử tri và tham gia đầy đủ, có chất lượng các kỳ họp, hoạt động của Quốc hội.

Tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng các luật liên quan đến an sinh xã hội, người cao tuổi, y tế, bảo hiểm, giảm nghèo bền vững. Phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển KT-XH và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội và các chế độ chính sách nói chung, chế độ chính sách cho người cao tuổi nói riêng; kịp thời kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, góp phần tạo sự phát triển nhanh, bền vững; tăng cường nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến phong trào tuổi cao, gương sáng...

Chia sẻ về chương trình hành động, các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh bày tỏ quyết tâm nỗ lực hết mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn.

Các ứng cử viên ĐBQH: Phan Thị Nguyệt Thu - Chánh án TAND tỉnh; Lê Thành Đông - Giám đốc Sở KH&CN trình bày chương trình hành động.

Các ứng cử viên khẳng định, sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhân dân. Với tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao, các ứng cử viên cam kết sẽ là "cầu nối" vững chắc giữa ý chí, nguyện vọng của Nhân dân với các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Các ứng viên nhấn mạnh sẽ cụ thể hóa chương trình hành động bằng những việc làm thiết thực, sát với thực tiễn đời sống. Trọng tâm là việc sâu sát cơ sở, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và HĐND tỉnh để kịp thời tháo gỡ những nút thắt trong phát triển KT-XH.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh: Trần Việt Hà - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí; Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày chương trình hành động.

Các ứng cử viên cam kết sẽ tích cực tham gia vào hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh với tinh thần khách quan, thượng tôn pháp luật. Đặc biệt, ưu tiên thúc đẩy các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm và bảo vệ môi trường bền vững tại các khu kinh tế trọng điểm.

Cử tri Nguyễn Xuân Thuỷ - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố 2 (phường Sông Trí) chia sẻ nguyện vọng đối với người ứng cử.

Với tinh thần thẳng thắn và dân chủ, cử tri tại các điểm cầu bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chất lượng, trình độ cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cử tri tin tưởng, với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, các ứng cử viên sẽ đóng góp trí tuệ vào công cuộc đổi mới của địa phương và đất nước. Đồng thời, mong muốn các đại biểu sát sao trong việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục tại cơ sở.

Cử tri cũng kỳ vọng, đại biểu sẽ quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Chiều 27/2, tại xã Đức Thọ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử số 10 (gồm các xã: Đức Minh, Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Quang, Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức). Tham dự hội nghị có ứng cử viên Trần Tú Anh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các ứng cử viên HĐND tỉnh cùng đông đảo cử tri trên địa bàn.

Đồng chí Trần Tú Anh và các ứng cử viên trò chuyện với cử tri.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu và cử tri đã nghe thông qua danh sách, tiểu sử tóm tắt của 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử số 10.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Danh sách ứng viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử số 10: 1. Ông Trần Tú Anh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy 2. Ông Nguyễn Thế Hoàn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 3. Ông Phạm Nghĩa – Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh 4. Ông Nguyễn Tiến Thắng – Chủ tịch UBND xã Đức Minh 5. Bà Phan Hồng Yến – Chủ tịch UBND xã Vũ Quang 6. Bà Phan Thị Thúy Hằng – Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Vũ Quang 7. Ông Lê Thái Hòa - Phó Chánh Văn phòng, UBND xã Đức Minh 8. Bà Đặng Quỳnh Thơ - chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri nêu ra.

Trình bày chương trình hành động, đồng chí Trần Tú Anh - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, ứng viên đại biểu HĐND tỉnh bày tỏ niềm vinh dự khi được tín nhiệm ứng cử; đồng thời khẳng định, đây là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, cũng là cơ hội để bản thân đem hết khả năng, sức lực, trí tuệ cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng chí Trần Tú Anh trình bày chương trình hành động.

Nếu được cử tri tín nhiệm, đồng chí sẽ tham gia xây dựng, hoàn thiện các nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm sát thực tiễn, đúng pháp luật, rõ trách nhiệm, nguồn lực và tính khả thi, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân và phát triển nông thôn; đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát, chất vấn, theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Phát huy kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tăng cường kỷ cương, phòng ngừa vi phạm từ cơ sở, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và đặt lợi ích chung của tỉnh, quyền lợi chính đáng của Nhân dân lên trên hết.

Ông Nguyễn Thế Hoàn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trình bày chương trình hành động.

Ông Phạm Nghĩa – Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Ông Nguyễn Tiến Thắng – Chủ tịch UBND xã Đức Minh trình bày chương trình hành động.

Bà Phan Hồng Yến – Chủ tịch UBND xã Vũ Quang trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại địa bàn bầu cử đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, xác định nếu được tín nhiệm sẽ dành toàn tâm, toàn lực thực hiện tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân. Các ứng viên cam kết tiếp tục học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh và kỹ năng hoạt động nghị trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Các ứng cử viên khẳng định sẽ duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri nơi ứng cử; kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ các kiến nghị, đề xuất chính đáng đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng.

Đồng thời, chủ động tham gia giám sát việc triển khai chủ trương, chính sách tại địa phương; đề xuất giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, cử tri thẳng thắn bày tỏ quan điểm, gửi gắm kỳ vọng đối với các ứng cử viên HĐND tỉnh.

Cử tri Phạm Tiến Đức chia sẻ nguyện vọng đối với người ứng cử.

Nhiều ý kiến mong muốn các ứng viên nếu trúng cử sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, phản ánh trung thực tiếng nói của người dân tại các kỳ họp; đồng thời có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển chung của tỉnh và của địa phương nơi ứng cử.

Chiều 27/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đối với những người cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị bầu cử số 12. Tham dự hội nghị có ứng cử viên Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031; cán bộ, cử tri xã Hương Khê.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND xã Hương Khê đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND xã Hương Khê Nguyễn Trọng Vỹ báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ năm 2026.

Tiếp đó, đại biểu và cử tri đã nghe thông qua danh sách, tiểu sử tóm tắt của 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND số 12.

Danh sách đại biểu ứng cử HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 12: 1. Ông Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; 2. Ông Ngô Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; 3. Ông Nguyễn Trung Thành - Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh; 4. Ông Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 5. Ông Hà Văn Đàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Phố; 6. Ông Lê Đình Hòa - Ủy viên BTV Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Công tác Nông dân, Ủy ban MTTQ tỉnh; 7. Ông Nguyễn Văn Đề - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Thống kê tỉnh Hà Tĩnh; 8. Bà Nguyễn Thị Huế - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hương Phố.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri nêu ra.

Trình bày chương trình hành động, đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hằng năm và 5 năm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN. Tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà trình bày chương trình hành động.

Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng và quản lý quy hoạch; tăng cường liên kết vùng. Theo đó, đối với khu vực các xã Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Hà Linh, Hương Bình, Phúc Trạch, Hương Xuân là những địa phương nằm trong hành lang kinh tế trung du và miền núi phía Tây của tỉnh gắn với đường Hồ Chí Minh, là một trong ba hành lang kinh tế được ưu tiên phát triển, gắn với định hướng ưu tiên phát triển nông, lâm nghiệp; chú trọng sản xuất công nghiệp chế biến gỗ, chế biến nông sản, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực, đặc trưng của vùng và đầu tư xây dựng các khu sản xuất tập trung, các trung tâm thương mại đầu mối để tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm địa phương.

Đồng thời, cùng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tích cực tham gia, chỉ đạo, cụ thể hóa chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế - xã hội khu vực hành lang kinh tế trung du và miền núi phía Tây của tỉnh gắn với đường Hồ Chí Minh, ưu tiên thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng và xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại.

Trước mắt, tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các địa phương sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; tổ chức bộ máy, nhân lực; kết nối hạ tầng); hoàn thành việc lập quy hoạch chung các xã làm cơ sở để các địa phương quản lý đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm thu hút đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn các xã như: CCN Gia Phố (xã Hương Phố), CCN Hương Phúc (xã Phúc Trạch), CCN Hương Long (xã Hương Khê)..., gắn với công tác đào tạo nhân lực, giải quyết việc làm cho con em địa phương…

Chia sẻ chương trình hành động, các ứng cử viên HĐND tỉnh cam kết sẽ luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND nếu trúng cử.

Ông Ngô Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trình bày chương trình hành động.

Ông Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Ông Nguyễn Trung Thành - Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh trình bày chương trình hành động.

Ông Hà Văn Đàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Phố trình bày chương trình hành động.

Đồng thời, giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri và cấp ủy, chính quyền địa phương, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất, những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của cử tri đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

Ông Lê Đình Hòa - Ủy viên BTV Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng ban Công tác Nông dân, Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày chương trình hành động.

Ông Nguyễn Văn Đề - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Thống kê tỉnh Hà Tĩnh trình bày chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Huế - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hương Phố trình bày chương trình hành động.

Các đại biểu cũng cam kết sẽ nỗ lực xây dựng và triển khai các giải pháp huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn các xã thuộc khu vực bầu cử số 12, trong đó có xã Hương Khê

Đồng thời, đặc biệt quan tâm đảm bảo an ninh quốc gia, chăm lo an sinh xã hội, phòng chống thiên tai. Tập trung phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục góp phần nâng cao dân trí, sức khỏe nhân dân; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa bản sắc quê hương. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, đưa các xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, hiện đại…

Tại hội nghị, cử tri địa phương cũng thẳng thắn kiến nghị một số nội dung liên quan đến các vấn đề đời sống, xã hội và những bất cập đang tồn tại trên địa bàn. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng vào các ứng cử viên; mong muốn các vị nếu trúng cử sẽ có tiếng nói đại diện cho cử tri và Nhân dân trên diễn đàn Quốc hội, HĐND tỉnh và sẽ có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà nói chung và các địa bàn ứng cử nói riêng.

Cử tri Nguyễn Sỹ Thông (UBND xã Hương Khê) tham gia ý kiến tại hội nghị.

Chiều 27/2, tại xã Đồng Tiến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 4 (gồm các xã: Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân). Dự hội nghị có các ứng viên: ông Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; bà Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các ứng cử viên HĐND tỉnh cùng đông đảo cử tri trên địa bàn.

Đại biểu dự hội nghị.

Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe danh sách, tóm tắt tiểu sử của 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND số 4.

8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại tổ bầu cử số 4 gồm: 1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính 2. Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 3. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại dịch vụ chế biến Nông sản Hạnh Cường 4. Ông Nguyễn Tú Tài - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh 5. Bà Trương Thị Liên - Trưởng phòng Tổng hợp, Thông tin, Dân nguyện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 6. Ông Nguyễn Tùng Lĩnh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh 7. Ông Thiều Đình Long - Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Tài chính 8. Bà Trần Thị Quỳnh Nga - cán bộ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên chia sẻ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn khi được tín nhiệm giới thiệu ứng cử.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính khẳng định: Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, bản thân xác định rõ trách nhiệm của mình không dừng lại ở việc “lắng nghe” mà phải “hành động thật quyết liệt”; không chỉ nêu kiến nghị mà phải theo dõi, đôn đốc, giám sát để kiến nghị được giải quyết; phải hiện diện ở cơ sở, gần dân, sát dân, chịu sự giám sát của Nhân dân.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính trình bày chương trình hành động.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và kịp thời phản ánh, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân; không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Trên cương vị Giám đốc Sở Tài chính, ông Nguyễn Trọng Hiếu xác định sẽ tham mưu quản lý tài chính – ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; xây dựng cơ chế, chính sách giai đoạn 2026–2031 có trọng tâm, trọng điểm; thúc đẩy liên kết vùng, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế biển và hành lang kinh tế khu vực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời, tăng cường bám sát cơ sở, phát huy vai trò cầu nối giữa Nhân dân với chính quyền; huy động nguồn lực đầu tư các công trình trọng điểm, nâng cao đời sống Nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 - những vùng quê giàu truyền thống cách mạng, cần cù, nghĩa tình; nơi hội tụ nhiều tiềm năng phát triển từ nông nghiệp, kinh tế biển, dịch vụ đến đô thị.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà khẳng định, nếu được tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, sẽ dành thời gian thỏa đáng để tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cử tri; chủ động nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở; tiếp thu nghiêm túc các ý kiến cử tri, phản ánh trung thực, đầy đủ đến HĐND và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết. Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách sát thực tiễn; đề xuất các giải pháp tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tại quê hương; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế cơ sở; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách; chăm lo phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi.

Ông Nguyễn Tùng Lĩnh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trình bày chương trình hành động.

Bà Trương Thị Liên - Trưởng phòng Tổng hợp, Thông tin, Dân nguyện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại dịch vụ chế biến Nông sản Hạnh Cường trình bày chương trình hành động.

Các ứng cử viên cũng khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, sẽ nỗ lực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; tích cực lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tham gia đầy đủ các kỳ họp, hoạt động giám sát; đề ra các giải pháp, góp phần xây dựng các cơ chế, chính sách, phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo tồn các giá trị văn hóa, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh nói chung và các địa phương trong đơn vị bầu cử nói riêng.

Ông Nguyễn Tú Tài - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trình bày chương trình hành động.

Ông Thiều Đình Long - Trưởng phòng Tổng hợp (Sở Tài chính) trình bày chương trình hành động.

Bà Trần Thị Quỳnh Nga - cán bộ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trình bày chương trình hành động.

Tại hội nghị, cử tri xã Đồng Tiến đánh giá cao chất lượng, nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế… trên địa bàn.

Cử tri Hồ Trọng Thiện (thôn Bắc Trị) phát biểu tại hội nghị.

Cử tri cũng khẳng định sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu để bầu vào HĐND tỉnh tại cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15/3 tới.